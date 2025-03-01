https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/yapay-zeka-bilim-insanlarinin-10-yildir-cozemedigi-super-bakteri-sorununu-48-saatte-cozumledi-1094113069.html

Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır çözemediği 'süper bakteri' sorununu 48 saatte çözümledi

Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır çözemediği 'süper bakteri' sorununu 48 saatte çözümledi

Sputnik Türkiye

Bilim dünyasında çığır açan bir gelişme yaşandı. Yapay zeka, bilim insanlarının yıllardır araştırdığı antibiyotiklere dirençli "süper bakterilerin" yayılma... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T19:38+0300

2025-03-01T19:38+0300

2025-03-01T19:38+0300

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süper bakteri

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İngiltere'deki Imperial College London'dan Profesör José R. Penadés ve ekibi, süper bakterilerin farklı virüslerden bir kuyruk oluşturarak yayılabildiğini öne süren bir hipotez üzerinde çalışıyordu. Bilim insanları, bu mekanizmayı anlamak için on yılı aşkın süredir araştırmalar yürütüyordu. Ancak Google tarafından geliştirilen "co-scientist" adlı yapay zeka aracı, bu sonuca sadece iki gün içinde ulaştı.Dahası, yapay zeka yalnızca mevcut hipotezi doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda süper bakterilerin yayılmasına dair daha önce düşünülmemiş dört farklı hipotez daha üretti. Bu durum, yapay zekanın bilimsel araştırmalarda ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha kanıtladı.Yapay zeka bilimde yeni bir dönem açıyorYapay zeka teknolojileri, sağlık ve biyoteknoloji alanında giderek daha büyük bir rol oynuyor. Bu son gelişme, bilim insanlarının yıllar süren çalışmalarını büyük ölçüde hızlandırabilecek bir potansiyel taşımakta. Penadés, yapay zekanın sunduğu bu hızın, gelecekte antibiyotik direnci gibi küresel sağlık krizlerine daha hızlı çözümler bulunmasını sağlayabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahte-e-postalarla-kimlik-hirsizligina-dikkat-yapay-zeka-destekli-dolandiricilik-yontemleri-artiyor-1094081456.html

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