https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/yapay-zeka-bilim-insanlarinin-10-yildir-cozemedigi-super-bakteri-sorununu-48-saatte-cozumledi-1094113069.html
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır çözemediği 'süper bakteri' sorununu 48 saatte çözümledi
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır çözemediği 'süper bakteri' sorununu 48 saatte çözümledi
Sputnik Türkiye
Bilim dünyasında çığır açan bir gelişme yaşandı. Yapay zeka, bilim insanlarının yıllardır araştırdığı antibiyotiklere dirençli "süper bakterilerin" yayılma... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T19:38+0300
2025-03-01T19:38+0300
2025-03-01T19:38+0300
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İngiltere'deki Imperial College London'dan Profesör José R. Penadés ve ekibi, süper bakterilerin farklı virüslerden bir kuyruk oluşturarak yayılabildiğini öne süren bir hipotez üzerinde çalışıyordu. Bilim insanları, bu mekanizmayı anlamak için on yılı aşkın süredir araştırmalar yürütüyordu. Ancak Google tarafından geliştirilen "co-scientist" adlı yapay zeka aracı, bu sonuca sadece iki gün içinde ulaştı.Dahası, yapay zeka yalnızca mevcut hipotezi doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda süper bakterilerin yayılmasına dair daha önce düşünülmemiş dört farklı hipotez daha üretti. Bu durum, yapay zekanın bilimsel araştırmalarda ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha kanıtladı.Yapay zeka bilimde yeni bir dönem açıyorYapay zeka teknolojileri, sağlık ve biyoteknoloji alanında giderek daha büyük bir rol oynuyor. Bu son gelişme, bilim insanlarının yıllar süren çalışmalarını büyük ölçüde hızlandırabilecek bir potansiyel taşımakta. Penadés, yapay zekanın sunduğu bu hızın, gelecekte antibiyotik direnci gibi küresel sağlık krizlerine daha hızlı çözümler bulunmasını sağlayabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/sahte-e-postalarla-kimlik-hirsizligina-dikkat-yapay-zeka-destekli-dolandiricilik-yontemleri-artiyor-1094081456.html
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süper bakteri, antibiyotik direnci, yapay zeka tıp, google co-scientist, biyoteknoloji yenilikleri, yapay zeka sağlık, bilimde yapay zeka, süper bakteri çözümü, antibiyotik dirençli bakteriler, yapay zeka araştırmaları
süper bakteri, antibiyotik direnci, yapay zeka tıp, google co-scientist, biyoteknoloji yenilikleri, yapay zeka sağlık, bilimde yapay zeka, süper bakteri çözümü, antibiyotik dirençli bakteriler, yapay zeka araştırmaları
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır çözemediği 'süper bakteri' sorununu 48 saatte çözümledi
Bilim dünyasında çığır açan bir gelişme yaşandı. Yapay zeka, bilim insanlarının yıllardır araştırdığı antibiyotiklere dirençli "süper bakterilerin" yayılma mekanizmasını sadece 48 saat içinde çözdü.
İngiltere'deki Imperial College London'dan Profesör José R. Penadés ve ekibi, süper bakterilerin farklı virüslerden bir kuyruk oluşturarak yayılabildiğini öne süren bir hipotez üzerinde çalışıyordu. Bilim insanları, bu mekanizmayı anlamak için on yılı aşkın süredir araştırmalar yürütüyordu. Ancak Google tarafından geliştirilen "co-scientist" adlı yapay zeka aracı, bu sonuca sadece iki gün içinde ulaştı.
Dahası, yapay zeka yalnızca mevcut hipotezi doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda süper bakterilerin yayılmasına dair daha önce düşünülmemiş dört farklı hipotez daha üretti. Bu durum, yapay zekanın bilimsel araştırmalarda ne kadar etkili olabileceğini bir kez daha kanıtladı.
Yapay zeka bilimde yeni bir dönem açıyor
Yapay zeka teknolojileri, sağlık ve biyoteknoloji alanında giderek daha büyük bir rol oynuyor. Bu son gelişme, bilim insanlarının yıllar süren çalışmalarını büyük ölçüde hızlandırabilecek bir potansiyel taşımakta. Penadés, yapay zekanın sunduğu bu hızın, gelecekte antibiyotik direnci gibi küresel sağlık krizlerine daha hızlı çözümler bulunmasını sağlayabileceğini belirtti.