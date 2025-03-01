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Türkiye’nin altında devasa bir yarık daha keşfedildi: Anadolu'da okyanus oluşuyor, adı 'Amasya'
Türkiye’nin altında devasa bir yarık daha keşfedildi: Anadolu'da okyanus oluşuyor, adı 'Amasya'
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin güneyinde oluşmaya başlayan devasa yarık, gelecekte bölgeyi okyanus kıyısına çevirebilir mi? Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu, bölgedeki... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
murat utkucu
akdeniz
kızıldeniz
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
bilim
bilim insanları
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Türkiye, Avrasya, Afrika, Arabistan ve Anadolu levhalarının kesişim noktasında yer alıyor. Bu konum, ülkeyi büyük deprem riskleri ile karşı karşıya bırakırken, volkanik aktiviteler ve levha hareketleri nedeniyle de büyük jeolojik değişimlere açık hale getiriyor.Son araştırmalar, Türkiye’nin güneydoğusundan İran’ın kuzeybatısına kadar uzanan büyük bir yarığın bulunduğunu gösteriyor. Göttingen Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, bu kırılmanın 30 milyon yıl öncesine dayandığını ve zamanla büyüyerek önemli jeolojik değişimlere yol açabileceğini duyurdu.Yeni bir okyanus mu doğuyor? Türkiye’nin güneyinde büyük değişimBilim insanları, Afrika Levhası’nın kademeli olarak ikiye ayrıldığını ve bu süreç sonunda yeni bir okyanusun oluşabileceğini belirtiyor. Daha önce, Doğu Afrika Yarığı olarak bilinen 56 kilometrelik fay hattı, kıtanın bölünmesi sürecinin bir parçası olarak görülmüştü.Şimdi ise benzer bir süreç, Türkiye’nin güneyinde yaşanıyor olabilir. İran’a uzanan yeni keşfedilen yarık, zamanla genişleyerek bölgenin deniz seviyesini ve kıyı şeridini değiştirebilir. Uzmanlara göre, Akdeniz’in kapanması ve yeni yarığın büyümesi, Türkiye’nin güneyinde yepyeni bir coğrafi yapıyı ortaya çıkarabilir.Prof. Dr. Murat Utkucu: Bu süreç milyonlarca yıl sürebilirSakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, bu büyük jeolojik değişimi şu sözlerle değerlendirdi:📌 “Afrika ile Arabistan Yarımadası, 30 milyon yıl önce riftleşmeyle ayrıldı ve Arap Levhası oluştu. Riftleşme sonrası oluşan okyanusal levha gelişimi devam ediyor. 20 milyon yıl kadar önce bu çöküntüyü Hint Okyanusu suları doldurdu ve Kızıldeniz oluştu. Afrika ve Arap Levhaları ayrıldıkça Kızıldeniz genişleyerek bir okyanusa dönüşecek.”📌 “Levhaların hareketleri yaklaşık 200 milyon yıl sürer. Daha sonra bu okyanusal levhalar, manto katmanına dalarak yok olur. Tıpkı canlılar gibi levhalar da doğar, büyür ve ölür.”Depremler ve Volkanik Patlamalar: Türkiye’nin Jeolojik Geleceği📍 Etiyopya Afar Çölü’nde 2005 yılında yaşanan bir yanardağ patlaması, bölgenin tektonik hareketlerle nasıl şekillendiğini gösteren en net örneklerden biri. Patlama sonrası, Dabbahu Yanardağı’ndan yükselen magma, bölgedeki çatlakları genişletti ve kıtasal ayrılmayı hızlandırdı.📍 Türkiye’nin de benzer bir jeolojik süreçten geçtiği ve Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz gibi volkanların bu süreçle doğrudan ilişkili olabileceği belirtiliyor.📍 Anadolu Levhası’nın Batı’ya hareketi, Türkiye’deki depremleri ve levha hareketlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Doğu Anadolu’da Arap Levhası’nın kuzeye ilerlemesi, Türkiye’nin batıya itilmesine neden oluyor.📍 Türkiye’nin güneyinde gelişen yeni yarık, tıpkı Doğu Afrika’da olduğu gibi, gelecekte büyük depremler ve volkanik patlamalar yaşanmasına yol açabilir.Gelecekte Türkiye okyanus kıyısına sahip olabilir mi?Uluslararası araştırmalar, Türkiye’nin güneyinde yer alan levha hareketlerinin Akdeniz’in küçülmesine ve bölgenin yeni bir okyanusla şekillenmesine neden olabileceğini gösteriyor.📌 Irak’taki Zagros Dağları’nda yapılan araştırmalar, Neotetis Okyanusu’nun kapanması sürecinin hala devam ettiğini ve Türkiye’nin güneyinde yeni bir çöküntü alanının oluştuğunu ortaya koydu.📌 Prof. Dr. Murat Utkucu, bu sürecin yavaş ilerleyeceğini ve milyonlarca yıl alacağını belirterek şunları söyledi:“Bugünkü Akdeniz, Türkiye’nin güneyinde Neo-Tethys Okyanusu’nun kalan kısmını oluşturuyor. Akdeniz de uzak gelecekte kapanacak. Bu süreç devam ederken levha hareketleri Türkiye’nin güneyini etkileyecek ve bu bölgedeki okyanusal kabuk zamanla değişecek.”Türkiye’de olası senaryolar: Levha hareketleri neler getirecek?🔹 Akdeniz’in kapanması süreci devam edecek ve Türkiye’nin güneyinde yeni levha sınırları oluşacak.🔹 Anadolu Levhası’nın batıya hareketi, Türkiye’deki deprem risklerini artırmaya devam edecek.🔹 Yeni keşfedilen yarık büyümeye devam ederse, Türkiye’nin güneyi uzun vadede okyanus kıyısına dönüşebilir.🔹 Levha hareketleri ve volkanik aktiviteler, bölgedeki jeolojik dinamikleri değiştirebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html
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türkiye güneyinde okyanus oluşuyor mu, türkiye’nin güneyinde yeni okyanus, akdeniz kapanıyor mu, yeni levha hareketleri türkiye, türkiye’de deprem riski, pkk ateşkes ilan etti, abdullah öcalan son açıklama, pkk feshediliyor mu, pkk silah bırakıyor mu, türkiye’de yeni fay hattı, deprem tehlikesi türkiye, türkiye’de volkanik patlamalar, erciyes yanardağı aktif mi, hasan dağı volkanik hareket, tektonik levha hareketleri, anatolyan levhası hareket yönü, arap levhası türkiye’yi nasıl etkiliyor, neotetis okyanusu kapanıyor mu, kıtasal ayrılma süreci, türkiye’nin güneyinde dev yarık, yeni okyanus oluşumu, avrasya ve afrika levha çarpışması, türkiye’de büyük deprem bekleniyor mu, tektonik levha değişimi, türkiye’nin gelecekteki kıyı şeridi, akdeniz yok olacak mı, jeolojik değişim türkiye, deprem haritası 2025, türkiye’nin fay hatları, volkanik patlamalar ve depremler, türkiye’de levha sınırları, pkk yürütme komitesi açıklaması, pkk kongre kararı, terör örgütü pkk son dakika, abdullah öcalan pkk çağrısı, türkiye’nin güneyi levha hareketleri, yeni fay hattı keşfedildi, türkiye’de tsunami riski, levha hareketleri ve deprem ilişkisi, okyanus oluşumu süreci, türkiye’de volkanik dağlar
türkiye güneyinde okyanus oluşuyor mu, türkiye’nin güneyinde yeni okyanus, akdeniz kapanıyor mu, yeni levha hareketleri türkiye, türkiye’de deprem riski, pkk ateşkes ilan etti, abdullah öcalan son açıklama, pkk feshediliyor mu, pkk silah bırakıyor mu, türkiye’de yeni fay hattı, deprem tehlikesi türkiye, türkiye’de volkanik patlamalar, erciyes yanardağı aktif mi, hasan dağı volkanik hareket, tektonik levha hareketleri, anatolyan levhası hareket yönü, arap levhası türkiye’yi nasıl etkiliyor, neotetis okyanusu kapanıyor mu, kıtasal ayrılma süreci, türkiye’nin güneyinde dev yarık, yeni okyanus oluşumu, avrasya ve afrika levha çarpışması, türkiye’de büyük deprem bekleniyor mu, tektonik levha değişimi, türkiye’nin gelecekteki kıyı şeridi, akdeniz yok olacak mı, jeolojik değişim türkiye, deprem haritası 2025, türkiye’nin fay hatları, volkanik patlamalar ve depremler, türkiye’de levha sınırları, pkk yürütme komitesi açıklaması, pkk kongre kararı, terör örgütü pkk son dakika, abdullah öcalan pkk çağrısı, türkiye’nin güneyi levha hareketleri, yeni fay hattı keşfedildi, türkiye’de tsunami riski, levha hareketleri ve deprem ilişkisi, okyanus oluşumu süreci, türkiye’de volkanik dağlar

Türkiye’nin altında devasa bir yarık daha keşfedildi: Anadolu'da okyanus oluşuyor, adı 'Amasya'

09:33 01.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBilim insanları dev çatlakları işaret etti, Afrika bölünüyor: Kıtada yeni bir okyanus oluşacak
Bilim insanları dev çatlakları işaret etti, Afrika bölünüyor: Kıtada yeni bir okyanus oluşacak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Türkiye’nin güneyinde oluşmaya başlayan devasa yarık, gelecekte bölgeyi okyanus kıyısına çevirebilir mi? Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Murat Utkucu, bölgedeki levha hareketlerini ve olası senaryoları değerlendirdi. İşte yeni keşfedilen kırılmanın detayları ve Türkiye için anlamı!
Türkiye, Avrasya, Afrika, Arabistan ve Anadolu levhalarının kesişim noktasında yer alıyor. Bu konum, ülkeyi büyük deprem riskleri ile karşı karşıya bırakırken, volkanik aktiviteler ve levha hareketleri nedeniyle de büyük jeolojik değişimlere açık hale getiriyor.
Son araştırmalar, Türkiye’nin güneydoğusundan İran’ın kuzeybatısına kadar uzanan büyük bir yarığın bulunduğunu gösteriyor. Göttingen Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırma ekibi, bu kırılmanın 30 milyon yıl öncesine dayandığını ve zamanla büyüyerek önemli jeolojik değişimlere yol açabileceğini duyurdu.

Yeni bir okyanus mu doğuyor? Türkiye’nin güneyinde büyük değişim

Bilim insanları, Afrika Levhası’nın kademeli olarak ikiye ayrıldığını ve bu süreç sonunda yeni bir okyanusun oluşabileceğini belirtiyor. Daha önce, Doğu Afrika Yarığı olarak bilinen 56 kilometrelik fay hattı, kıtanın bölünmesi sürecinin bir parçası olarak görülmüştü.
Şimdi ise benzer bir süreç, Türkiye’nin güneyinde yaşanıyor olabilir. İran’a uzanan yeni keşfedilen yarık, zamanla genişleyerek bölgenin deniz seviyesini ve kıyı şeridini değiştirebilir. Uzmanlara göre, Akdeniz’in kapanması ve yeni yarığın büyümesi, Türkiye’nin güneyinde yepyeni bir coğrafi yapıyı ortaya çıkarabilir.

Prof. Dr. Murat Utkucu: Bu süreç milyonlarca yıl sürebilir

Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu, bu büyük jeolojik değişimi şu sözlerle değerlendirdi:
📌 “Afrika ile Arabistan Yarımadası, 30 milyon yıl önce riftleşmeyle ayrıldı ve Arap Levhası oluştu. Riftleşme sonrası oluşan okyanusal levha gelişimi devam ediyor. 20 milyon yıl kadar önce bu çöküntüyü Hint Okyanusu suları doldurdu ve Kızıldeniz oluştu. Afrika ve Arap Levhaları ayrıldıkça Kızıldeniz genişleyerek bir okyanusa dönüşecek.”
📌 “Levhaların hareketleri yaklaşık 200 milyon yıl sürer. Daha sonra bu okyanusal levhalar, manto katmanına dalarak yok olur. Tıpkı canlılar gibi levhalar da doğar, büyür ve ölür.”

Depremler ve Volkanik Patlamalar: Türkiye’nin Jeolojik Geleceği

📍 Etiyopya Afar Çölü’nde 2005 yılında yaşanan bir yanardağ patlaması, bölgenin tektonik hareketlerle nasıl şekillendiğini gösteren en net örneklerden biri. Patlama sonrası, Dabbahu Yanardağı’ndan yükselen magma, bölgedeki çatlakları genişletti ve kıtasal ayrılmayı hızlandırdı.
📍 Türkiye’nin de benzer bir jeolojik süreçten geçtiği ve Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz gibi volkanların bu süreçle doğrudan ilişkili olabileceği belirtiliyor.
📍 Anadolu Levhası’nın Batı’ya hareketi, Türkiye’deki depremleri ve levha hareketlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Doğu Anadolu’da Arap Levhası’nın kuzeye ilerlemesi, Türkiye’nin batıya itilmesine neden oluyor.
📍 Türkiye’nin güneyinde gelişen yeni yarık, tıpkı Doğu Afrika’da olduğu gibi, gelecekte büyük depremler ve volkanik patlamalar yaşanmasına yol açabilir.

Gelecekte Türkiye okyanus kıyısına sahip olabilir mi?

Uluslararası araştırmalar, Türkiye’nin güneyinde yer alan levha hareketlerinin Akdeniz’in küçülmesine ve bölgenin yeni bir okyanusla şekillenmesine neden olabileceğini gösteriyor.
📌 Irak’taki Zagros Dağları’nda yapılan araştırmalar, Neotetis Okyanusu’nun kapanması sürecinin hala devam ettiğini ve Türkiye’nin güneyinde yeni bir çöküntü alanının oluştuğunu ortaya koydu.
📌 Prof. Dr. Murat Utkucu, bu sürecin yavaş ilerleyeceğini ve milyonlarca yıl alacağını belirterek şunları söyledi:
“Bugünkü Akdeniz, Türkiye’nin güneyinde Neo-Tethys Okyanusu’nun kalan kısmını oluşturuyor. Akdeniz de uzak gelecekte kapanacak. Bu süreç devam ederken levha hareketleri Türkiye’nin güneyini etkileyecek ve bu bölgedeki okyanusal kabuk zamanla değişecek.”

Türkiye’de olası senaryolar: Levha hareketleri neler getirecek?

🔹 Akdeniz’in kapanması süreci devam edecek ve Türkiye’nin güneyinde yeni levha sınırları oluşacak.
🔹 Anadolu Levhası’nın batıya hareketi, Türkiye’deki deprem risklerini artırmaya devam edecek.
🔹 Yeni keşfedilen yarık büyümeye devam ederse, Türkiye’nin güneyi uzun vadede okyanus kıyısına dönüşebilir.
🔹 Levha hareketleri ve volkanik aktiviteler, bölgedeki jeolojik dinamikleri değiştirebilir.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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