https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/musk-kendi-degimiyle-uremeyi-surduruyor-14-cocukhaberigeldi-1094105364.html

Musk kendi değimiyle 'üremeyi' sürdürüyor: 14. çocuk haberi geldi

Musk kendi değimiyle 'üremeyi' sürdürüyor: 14. çocuk haberi geldi

Sputnik Türkiye

Elon Musk, Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ile üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Teknoloji milyarderi, dördüncü kez baba olduğunu duyuran Zilis’in paylaşımına... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T12:35+0300

2025-03-01T12:35+0300

2025-03-01T12:35+0300

elon musk

grimes

neuralink

x

musk

çocuk

bebek

bebek

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Teknoloji dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Elon Musk, bir kez daha çocuk haberiyle gündemde.📌 Neuralink’in üst düzey yöneticilerinden olan Shivon Zilis, Musk’tan bir çocuk daha dünyaya getirdiğini duyurdu.📌 Zilis, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, çocuklarının adını da ilk kez kamuoyuyla paylaştı.📌 "Elon’la konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum gününde, müthiş ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus’un haberini doğrudan paylaşmanın daha iyi olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.📌 Elon Musk, bu duyuruya sadece bir kalp emojisiyle yanıt verdi.Musk’ın çocukları ve aile hayatı📍 39 yaşındaki Shivon Zilis, daha önce 2021’de doğan ikizleri Strider Sekhar Sirius ve Azure Astra Alice’in fotoğraflarını paylaşmıştı.📍 Musk’ın eski eşi Justine Wilson’dan 6, ünlü müzisyen Grimes’tan ise 3 çocuğu bulunuyor.📍 Son doğan çocuğuyla birlikte Musk’ın bilinen çocuk sayısı 14’e ulaştı.Musk, nüfus artışı konusunda yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme geliyor.📌 2022’de X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Nüfus azlığı krizine karşı elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Medeniyetin şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike, düşen doğum oranıdır" ifadelerini kullanmıştı.Grimes’tan Musk’a sert çıkış📌 Musk’ın eski partneri Grimes, daha önce X üzerinden yaptığı bir paylaşımda Musk’a sert sözlerle seslenmişti.📌 “Lütfen çocuğumuzun sağlık krizi hakkında bana yanıt ver. Bunu kamuoyu önünde yaptığım için üzgünüm ama bu durumun görmezden gelinmesi artık kabul edilemez. Derhal ilgilenilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.Bu paylaşım, Musk’ın özel hayatında yaşanan olayların kamuoyuna açık bir şekilde tartışılmasına yol açmıştı.Siyaset yorumcusu Ashley St. Clair’den yeni i̇ddia!📌 Siyaset yorumcusu Ashley St. Clair de Musk’tan bir çocuğu olduğunu iddia etti.📌 Ancak Musk, bu iddiayı doğrulayan herhangi bir açıklamada bulunmadı.📌 Eğer iddia doğruysa, Musk’ın çocuk sayısı daha da artabilir.Elon Musk ve çocuk sahibi olma konusundaki görüşleri📌 Musk, dünyanın en büyük sorunlarından birinin nüfus azlığı olduğunu düşünüyor.📌 Teknoloji milyarderi, çocuk sahibi olmanın insanlığın geleceği için kritik olduğunu sık sık vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/merakla-beklenen-adli-tip-raporu-geldi-inan-kiracin-fiili-ehliyeti-yerinde-degil-vasi-atanmali-1094105139.html

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