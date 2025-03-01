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Merakla beklenen Adli Tıp raporu geldi: İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti yerinde değil, vasi atanmalı
Merakla beklenen Adli Tıp raporu geldi: İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti yerinde değil, vasi atanmalı
Sputnik Türkiye
Adli Tıp Kurumu, iş insanı İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına ve akıl zayıflığı yaşadığına hükmetti. Mahkeme, Kıraç’a vasi atanması gerektiğine... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T12:16+0300
2025-03-01T12:16+0300
yaşam
i̇nan kıraç
i̇pek kıraç
kıraç
adli tıp kurumu
ekonomi
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87 yaşındaki ünlü iş insanı İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştirmişti. Ancak bu evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından yargıya taşındı.📌 İpek Kıraç, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.📌 Mahkeme, İnan Kıraç’ın akli dengesinin değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.📌 Adli Tıp Kurumu’nda yapılan psikiyatrik inceleme sonucunda, Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına hükmedildi.📌 Raporda, Kıraç’ın "akıl zayıflığı" yaşadığı belirtilerek kendisine bir vasi atanması gerektiği bildirildi.İpek Kıraç, babasının evliliğine i̇tiraz etmişti📍 İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği, kızı İpek Kıraç tarafından mahkemeye taşındı.📍 İpek Kıraç, babasının evlilik öncesi aldığı "akli dengesi yerindedir" raporunun gerçeği yansıtmadığını iddia etti.📍 Bu iddialar üzerine mahkeme, Kıraç’ın sağlık durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.Mahkeme süreci nasıl i̇lerleyecek?📌 Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda, mahkemenin Kıraç’a vasi atanmasına yönelik bir karar vermesi bekleniyor.📌 Eğer mahkeme evliliğin iptaline hükmederse, Emine Alangoya ile yapılan evlilik hukuken geçersiz sayılabilir.📌 Vasi atanması halinde, Kıraç’ın tüm mali ve hukuki işlemleri yasal temsilcisi tarafından yürütülecek.İnan Kıraç kimdir?📍 Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan İnan Kıraç, Türkiye’nin en önemli sanayicilerinden biri olarak tanınıyor.📍 Koç Holding’de uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra, Kıraça Holding’i kurarak otomotiv, enerji ve sanayi alanlarında yatırımlar yaptı.Dava sonucu merakla bekleniyor📌 İpek Kıraç’ın açtığı dava ve Adli Tıp raporu sonrası, mahkemenin vereceği karar büyük önem taşıyor.📌 Mahkeme, vasi atanması ve evliliğin iptali yönünde karar verebilir.📌 İnan Kıraç’ın sağlık durumu ve mal varlığı üzerindeki hukuki süreç yakından takip ediliyor.
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i̇nan kıraç, i̇pek kıraç , kıraç, adli tıp kurumu, ekonomi
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Merakla beklenen Adli Tıp raporu geldi: İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti yerinde değil, vasi atanmalı

12:16 01.03.2025
© Fotoğraf : Twitterİnan Kıraç
İnan Kıraç - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Adli Tıp Kurumu, iş insanı İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına ve akıl zayıflığı yaşadığına hükmetti. Mahkeme, Kıraç’a vasi atanması gerektiğine karar verdi. Kızı İpek Kıraç’ın açtığı dava sonrası başlayan süreçte yeni gelişmeler yaşanıyor.
87 yaşındaki ünlü iş insanı İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştirmişti. Ancak bu evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından yargıya taşındı.
📌 İpek Kıraç, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.
📌 Mahkeme, İnan Kıraç’ın akli dengesinin değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.
📌 Adli Tıp Kurumu’nda yapılan psikiyatrik inceleme sonucunda, Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına hükmedildi.
📌 Raporda, Kıraç’ın "akıl zayıflığı" yaşadığı belirtilerek kendisine bir vasi atanması gerektiği bildirildi.

İpek Kıraç, babasının evliliğine i̇tiraz etmişti

📍 İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği, kızı İpek Kıraç tarafından mahkemeye taşındı.
📍 İpek Kıraç, babasının evlilik öncesi aldığı "akli dengesi yerindedir" raporunun gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
📍 Bu iddialar üzerine mahkeme, Kıraç’ın sağlık durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

Mahkeme süreci nasıl i̇lerleyecek?

📌 Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda, mahkemenin Kıraç’a vasi atanmasına yönelik bir karar vermesi bekleniyor.
📌 Eğer mahkeme evliliğin iptaline hükmederse, Emine Alangoya ile yapılan evlilik hukuken geçersiz sayılabilir.
📌 Vasi atanması halinde, Kıraç’ın tüm mali ve hukuki işlemleri yasal temsilcisi tarafından yürütülecek.

İnan Kıraç kimdir?

📍 Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan İnan Kıraç, Türkiye’nin en önemli sanayicilerinden biri olarak tanınıyor.
📍 Koç Holding’de uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra, Kıraça Holding’i kurarak otomotiv, enerji ve sanayi alanlarında yatırımlar yaptı.

Dava sonucu merakla bekleniyor

📌 İpek Kıraç’ın açtığı dava ve Adli Tıp raporu sonrası, mahkemenin vereceği karar büyük önem taşıyor.
📌 Mahkeme, vasi atanması ve evliliğin iptali yönünde karar verebilir.
📌 İnan Kıraç’ın sağlık durumu ve mal varlığı üzerindeki hukuki süreç yakından takip ediliyor.
Savaş Zafer Soydan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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