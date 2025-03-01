https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/merakla-beklenen-adli-tip-raporu-geldi-inan-kiracin-fiili-ehliyeti-yerinde-degil-vasi-atanmali-1094105139.html

Merakla beklenen Adli Tıp raporu geldi: İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti yerinde değil, vasi atanmalı

Merakla beklenen Adli Tıp raporu geldi: İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti yerinde değil, vasi atanmalı

Sputnik Türkiye

Adli Tıp Kurumu, iş insanı İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına ve akıl zayıflığı yaşadığına hükmetti. Mahkeme, Kıraç’a vasi atanması gerektiğine... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T12:16+0300

2025-03-01T12:16+0300

2025-03-01T12:16+0300

yaşam

i̇nan kıraç

i̇pek kıraç

kıraç

adli tıp kurumu

ekonomi

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87 yaşındaki ünlü iş insanı İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile hayatını birleştirmişti. Ancak bu evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından yargıya taşındı.📌 İpek Kıraç, babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.📌 Mahkeme, İnan Kıraç’ın akli dengesinin değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.📌 Adli Tıp Kurumu’nda yapılan psikiyatrik inceleme sonucunda, Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığına hükmedildi.📌 Raporda, Kıraç’ın "akıl zayıflığı" yaşadığı belirtilerek kendisine bir vasi atanması gerektiği bildirildi.İpek Kıraç, babasının evliliğine i̇tiraz etmişti📍 İnan Kıraç’ın Emine Alangoya ile evliliği, kızı İpek Kıraç tarafından mahkemeye taşındı.📍 İpek Kıraç, babasının evlilik öncesi aldığı "akli dengesi yerindedir" raporunun gerçeği yansıtmadığını iddia etti.📍 Bu iddialar üzerine mahkeme, Kıraç’ın sağlık durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.Mahkeme süreci nasıl i̇lerleyecek?📌 Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda, mahkemenin Kıraç’a vasi atanmasına yönelik bir karar vermesi bekleniyor.📌 Eğer mahkeme evliliğin iptaline hükmederse, Emine Alangoya ile yapılan evlilik hukuken geçersiz sayılabilir.📌 Vasi atanması halinde, Kıraç’ın tüm mali ve hukuki işlemleri yasal temsilcisi tarafından yürütülecek.İnan Kıraç kimdir?📍 Kıraça Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olan İnan Kıraç, Türkiye’nin en önemli sanayicilerinden biri olarak tanınıyor.📍 Koç Holding’de uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra, Kıraça Holding’i kurarak otomotiv, enerji ve sanayi alanlarında yatırımlar yaptı.Dava sonucu merakla bekleniyor📌 İpek Kıraç’ın açtığı dava ve Adli Tıp raporu sonrası, mahkemenin vereceği karar büyük önem taşıyor.📌 Mahkeme, vasi atanması ve evliliğin iptali yönünde karar verebilir.📌 İnan Kıraç’ın sağlık durumu ve mal varlığı üzerindeki hukuki süreç yakından takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/istanbulun-en-luks-semtinde-dehset-unlu-is-insani-benzinlikte-bicakli-saldiriya-ugradi-dubayla-1094104027.html

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