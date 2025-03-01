https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/buyukelci-atamalari-gerceklestirildi-bir-cok-yeni-buyukelci-atandi-1094099849.html

Büyükelçi atamaları gerçekleştirildi: Bir çok yeni büyükelçi atandı

Büyükelçi atamaları gerçekleştirildi: Bir çok yeni büyükelçi atandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile Bişkek, Viyentiyan, Panama, Yeni Delhi, Lefkoşa, Singapur, Roma büyükelçiliklerine yeni... 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T05:27+0300

2025-03-01T05:27+0300

2025-03-01T05:29+0300

türki̇ye

türkiye

yasin ekrem serim

panama

singapur

yeni delhi

laos

dünya ticaret örgütü (dtö)

roma

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre yeni büyükelçi atamaları yapıldı. Atamalarda Bişkek, Viyentiyan, Panama, Yeni Delhi, Lefkoşa, Singapur, Roma büyükelçililerinde eğişikliğe gidildi. Ayrıca Lefkoşa Büyükelçisi ile Sana Büyükelçisi merkeze alındı.Yapılan atamalar şu şekilde gerçekleşti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskanligi-basdanismanligina-2-yeni-isim-atandi-1094050888.html

türki̇ye

panama

singapur

yeni delhi

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Sputnik Türkiye

türkiye, yasin ekrem serim, panama, singapur, yeni delhi, laos, dünya ticaret örgütü (dtö), roma, resmi gazete, büyükelçi