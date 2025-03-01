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Büyükelçi atamaları gerçekleştirildi: Bir çok yeni büyükelçi atandı
Büyükelçi atamaları gerçekleştirildi: Bir çok yeni büyükelçi atandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile Bişkek, Viyentiyan, Panama, Yeni Delhi, Lefkoşa, Singapur, Roma büyükelçiliklerine yeni... 01.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre yeni büyükelçi atamaları yapıldı. Atamalarda Bişkek, Viyentiyan, Panama, Yeni Delhi, Lefkoşa, Singapur, Roma büyükelçililerinde eğişikliğe gidildi. Ayrıca Lefkoşa Büyükelçisi ile Sana Büyükelçisi merkeze alındı.Yapılan atamalar şu şekilde gerçekleşti:
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türkiye, yasin ekrem serim, panama, singapur, yeni delhi, laos, dünya ticaret örgütü (dtö), roma, resmi gazete, büyükelçi

Büyükelçi atamaları gerçekleştirildi: Bir çok yeni büyükelçi atandı

05:27 01.03.2025 (güncellendi: 05:29 01.03.2025)
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© İHA
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile Bişkek, Viyentiyan, Panama, Yeni Delhi, Lefkoşa, Singapur, Roma büyükelçiliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre yeni büyükelçi atamaları yapıldı. Atamalarda Bişkek, Viyentiyan, Panama, Yeni Delhi, Lefkoşa, Singapur, Roma büyükelçililerinde eğişikliğe gidildi. Ayrıca Lefkoşa Büyükelçisi ile Sana Büyükelçisi merkeze alındı.
Yapılan atamalar şu şekilde gerçekleşti:
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem,
Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliğine Hakan Çakıl,
Türkiye'nin Viyentiyan (Laos) Büyükelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar,
Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy,
Ayrıca, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy,
Lefkoşa Büyükelçiliğine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri,
Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan,
Roma Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen getirildi.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat merkeze alındı.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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