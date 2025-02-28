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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni isim atandı
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vedat demiröz, çağrı erhan, cumhurbaşkanlığı
vedat demiröz, çağrı erhan, cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni isim atandı

00:21 28.02.2025
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© İHA
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Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre, Vedat Demiröz ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.
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