https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskanligi-basdanismanligina-2-yeni-isim-atandi-1094050888.html
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni isim atandı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni isim atandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre, Vedat Demiröz ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T00:21+0300
2025-02-28T00:21+0300
2025-02-28T00:21+0300
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vedat demiröz, çağrı erhan, cumhurbaşkanlığı
vedat demiröz, çağrı erhan, cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına 2 yeni isim atandı
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre, Vedat Demiröz ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.