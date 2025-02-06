https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/macaristan-basbakani-orban-usaidi-kapattigi-icin-trumpa-tesekkur-etti--1093406299.html
Macaristan Başbakanı Orban, USAID'i kapattığı için Trump'a teşekkür etti
Macaristan Başbakanı Orban, USAID'i kapattığı için Trump'a teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, USAID'i kapatma kararı dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, Bence dünya, bu karanlık komployu ortaya... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T03:59+0300
2025-02-06T03:59+0300
2025-02-06T03:59+0300
dünya
macaristan
viktor orban
brüksel
donald trump
abd
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile ilgili yaptığı açıklamada, ajansın muhalif medya kuruluşlarını finanse ettiğini belirterek, bu durumu sona erdirdiği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Orban, "Görünüşe göre USAID, Brüksel'deki aşırı ilerici Politico'yu ve esasen önceki ABD yönetimi altında Macaristan'daki tüm solcu medyayı finanse ediyordu. Bana 'yılın yok edicisi' dediler. Bence dünya, bu karanlık komployu ortaya çıkardığı ve sona erdirdiği için Başkan Trump'a minnettar olmalı" dedi. Orban, Trump'ın küresel ticaretin yerleşik kurallarını değiştirmesi, Ukrayna'ya fon sağlamayı durdurması ve USAID'i kapatmasının ardından Brüksel'in zor günlerle karşılaşacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/renkli-devrim-makinesi-usaid-son-10-yilda-demokrasiyi-tesvik-eden-projeler-icin-ne-kadar-para-1093393727.html
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macaristan, viktor orban, brüksel, donald trump, abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
macaristan, viktor orban, brüksel, donald trump, abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
Macaristan Başbakanı Orban, USAID'i kapattığı için Trump'a teşekkür etti
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, USAID'i kapatma kararı dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, Bence dünya, bu karanlık komployu ortaya çıkardığı ve sona erdirdiği için Başkan Trump'a minnettar olmalı" dedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile ilgili yaptığı açıklamada, ajansın muhalif medya kuruluşlarını finanse ettiğini belirterek, bu durumu sona erdirdiği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.
Orban, "Görünüşe göre USAID, Brüksel'deki aşırı ilerici Politico'yu ve esasen önceki ABD yönetimi altında Macaristan'daki tüm solcu medyayı finanse ediyordu. Bana 'yılın yok edicisi' dediler. Bence dünya, bu karanlık komployu ortaya çıkardığı ve sona erdirdiği için Başkan Trump'a minnettar olmalı" dedi.
Orban, Trump'ın küresel ticaretin yerleşik kurallarını değiştirmesi, Ukrayna'ya fon sağlamayı durdurması ve USAID'i kapatmasının ardından Brüksel'in zor günlerle karşılaşacağını ifade etmişti.