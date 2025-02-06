https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/macaristan-basbakani-orban-usaidi-kapattigi-icin-trumpa-tesekkur-etti--1093406299.html

Macaristan Başbakanı Orban, USAID'i kapattığı için Trump'a teşekkür etti

Macaristan Başbakanı Orban, USAID'i kapattığı için Trump'a teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, USAID'i kapatma kararı dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, Bence dünya, bu karanlık komployu ortaya... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T03:59+0300

2025-02-06T03:59+0300

2025-02-06T03:59+0300

dünya

macaristan

viktor orban

brüksel

donald trump

abd

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile ilgili yaptığı açıklamada, ajansın muhalif medya kuruluşlarını finanse ettiğini belirterek, bu durumu sona erdirdiği için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Orban, "Görünüşe göre USAID, Brüksel'deki aşırı ilerici Politico'yu ve esasen önceki ABD yönetimi altında Macaristan'daki tüm solcu medyayı finanse ediyordu. Bana 'yılın yok edicisi' dediler. Bence dünya, bu karanlık komployu ortaya çıkardığı ve sona erdirdiği için Başkan Trump'a minnettar olmalı" dedi. Orban, Trump'ın küresel ticaretin yerleşik kurallarını değiştirmesi, Ukrayna'ya fon sağlamayı durdurması ve USAID'i kapatmasının ardından Brüksel'in zor günlerle karşılaşacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/renkli-devrim-makinesi-usaid-son-10-yilda-demokrasiyi-tesvik-eden-projeler-icin-ne-kadar-para-1093393727.html

macaristan

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macaristan, viktor orban, brüksel, donald trump, abd, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)