https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/tuikten-carpici-veri-5-yil-icinde-57-bin-618-kiz-cocugu-evlendirildi-1094063990.html
TÜİK'ten çarpıcı veri: 5 yıl içinde 57 bin 618 kız çocuğu evlendirildi
TÜİK'ten çarpıcı veri: 5 yıl içinde 57 bin 618 kız çocuğu evlendirildi
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı evlenme ve boşanma verileri, çocuk yaşta evliliklerin ulaştığı endişe verici boyutu gözler... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T10:25+0300
2025-02-28T10:25+0300
2025-02-28T10:25+0300
türki̇ye
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
zorla evlendirme mağdurları
kız çocuğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094064805_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e1ab1d7110143e09f7ee9bf7a084a6b7.jpg
2024 yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, çocuk evliliklerinin boyutunu gözler önüne serdi. Verilere göre, 16-17 yaş grubunda toplamda 9.354 kız ve 617 erkek çocuk evlendirildi. 2020 yılından itibaren, çocuk evliliği sayısı 61.136’ya ulaşırken, bu rakamın büyük bölümünü kız çocukları oluşturuyor.Cumhuriyet'in haberine göre, Avukat Kardelen Ateşci, “Bu tablo, çocuk yaşta evliliklerin büyük oranda kız çocuklarını etkilediğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Erkek çocukları da bu durumdan etkileniyor ancak sayıların dengesiz dağılımı, kız çocuklarının ev içi roller üzerinden daha fazla baskı gördüğünü ve ataerkil yapıyı açıkça ortaya koyuyor. Bu evlilikler, çocukların çocukluklarını yaşamasını engelliyor ve hak ihlallerine neden oluyor” dedi.Ateşci, “Türkiye’de evlilik yaşı 18 olmakla birlikte, 17 yaşında aile izniyle, 16 yaşını doldurmuş çocuklarda ise olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebep varlığında mahkeme kararıyla mümkün. Bu düzenleme, çocuk evliliklerini önlemek yerine, bir bakıma meşrulaştırıyor. Oysa Türkiye, tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile çocuk yaşta evlilikleri yasaklama taahhüdünde bulunmuş bir ülke. Ancak uluslararası yükümlülükler iç hukuka tam anlamıyla yansımadığı sürece çocuklar korunamaz” ifadelerini kullandı.Çocuk evliliklerine karşı neler yapılabilir?Avukat Kardelen Ateşci çocukların korunması için atılması gereken adımları ise şöyle sıraladı: “Evlilik yaşı istisnasız olarak 18’e çıkarılmalı. Aile izni ya da mahkeme kararı gibi istisnalar kaldırılmalı. Denetim mekanizmaları güçlendirilmeli. Dini nikâhla yapılan evliliklerin önüne geçilmeli, çocuk evliliklerine aracılık edenler için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı. Toplumsal farkındalık artırılmalı. Eğitime devamı destekleyen politikalar geliştirilmeli.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ekrem-imamoglundan-14-kisi-icin-suc-duyurusu-aralarinda-nedim-sener-de-var-1094060960.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094064805_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_857cf89740680d2f82b72c04cfcbfc17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), zorla evlendirme mağdurları, kız çocuğu
tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), zorla evlendirme mağdurları, kız çocuğu
TÜİK'ten çarpıcı veri: 5 yıl içinde 57 bin 618 kız çocuğu evlendirildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı evlenme ve boşanma verileri, çocuk yaşta evliliklerin ulaştığı endişe verici boyutu gözler önüne serdi. Geçen yıl 9 bin 354 kız çocuğu ve 617 erkek çocuğu evlendirilirken, son dört yılda toplam 61 bin 136 çocuk evliliği gerçekleşti.
2024 yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, çocuk evliliklerinin boyutunu gözler önüne serdi. Verilere göre, 16-17 yaş grubunda toplamda 9.354 kız ve 617 erkek çocuk evlendirildi. 2020 yılından itibaren, çocuk evliliği sayısı 61.136’ya ulaşırken, bu rakamın büyük bölümünü kız çocukları oluşturuyor.
Cumhuriyet'in haberine göre, Avukat Kardelen Ateşci, “Bu tablo, çocuk yaşta evliliklerin büyük oranda kız çocuklarını etkilediğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Erkek çocukları da bu durumdan etkileniyor ancak sayıların dengesiz dağılımı, kız çocuklarının ev içi roller üzerinden daha fazla baskı gördüğünü ve ataerkil yapıyı açıkça ortaya koyuyor. Bu evlilikler, çocukların çocukluklarını yaşamasını engelliyor ve hak ihlallerine neden oluyor” dedi.
Ateşci, “Türkiye’de evlilik yaşı 18 olmakla birlikte, 17 yaşında aile izniyle, 16 yaşını doldurmuş çocuklarda ise olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebep varlığında mahkeme kararıyla mümkün. Bu düzenleme, çocuk evliliklerini önlemek yerine, bir bakıma meşrulaştırıyor. Oysa Türkiye, tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile çocuk yaşta evlilikleri yasaklama taahhüdünde bulunmuş bir ülke. Ancak uluslararası yükümlülükler iç hukuka tam anlamıyla yansımadığı sürece çocuklar korunamaz” ifadelerini kullandı.
Çocuk evliliklerine karşı neler yapılabilir?
Avukat Kardelen Ateşci çocukların korunması için atılması gereken adımları ise şöyle sıraladı: “Evlilik yaşı istisnasız olarak 18’e çıkarılmalı. Aile izni ya da mahkeme kararı gibi istisnalar kaldırılmalı. Denetim mekanizmaları güçlendirilmeli. Dini nikâhla yapılan evliliklerin önüne geçilmeli, çocuk evliliklerine aracılık edenler için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı. Toplumsal farkındalık artırılmalı. Eğitime devamı destekleyen politikalar geliştirilmeli.”