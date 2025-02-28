https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ekrem-imamoglundan-14-kisi-icin-suc-duyurusu-aralarinda-nedim-sener-de-var-1094060960.html

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu: Aralarında Nedim Şener de var

Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu: Aralarında Nedim Şener de var

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploması hakkında yanıltıcı bilgi yaydıkları gerekçesiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İmamoğlu'nun suç duyurusunda... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T10:02+0300

2025-02-28T10:02+0300

2025-02-28T10:12+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

kenan kıran

burak doğan

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması, siyasette tartışmalara neden olurken, İmamoğlu iddialara karşı hukuki mücadele başlattı. İmamoğlu, hakkında yanıltıcı bilgiler yaydığı iddia edilen 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, suç duyurusunu duyurarak, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek" ifadelerini kullandı.14 kişi hakkında suç duyurusuEkrem İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında gazeteciler Kenan Kıran, Burak Doğan ve Nedim Şener gibi isimler de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/chpde-on-secim-toplantisi-ekrem-imamoglu-konusuyor-1094030694.html

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ekrem i̇mamoğlu, kenan kıran, burak doğan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)