https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/ekrem-imamoglundan-14-kisi-icin-suc-duyurusu-aralarinda-nedim-sener-de-var-1094060960.html
Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu: Aralarında Nedim Şener de var
Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu: Aralarında Nedim Şener de var
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploması hakkında yanıltıcı bilgi yaydıkları gerekçesiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İmamoğlu'nun suç duyurusunda... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T10:02+0300
2025-02-28T10:02+0300
2025-02-28T10:12+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
kenan kıran
burak doğan
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması, siyasette tartışmalara neden olurken, İmamoğlu iddialara karşı hukuki mücadele başlattı. İmamoğlu, hakkında yanıltıcı bilgiler yaydığı iddia edilen 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, suç duyurusunu duyurarak, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek" ifadelerini kullandı.14 kişi hakkında suç duyurusuEkrem İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında gazeteciler Kenan Kıran, Burak Doğan ve Nedim Şener gibi isimler de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/chpde-on-secim-toplantisi-ekrem-imamoglu-konusuyor-1094030694.html
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ekrem i̇mamoğlu, kenan kıran, burak doğan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu, kenan kıran, burak doğan, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu: Aralarında Nedim Şener de var
10:02 28.02.2025 (güncellendi: 10:12 28.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu diploması hakkında yanıltıcı bilgi yaydıkları gerekçesiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu kişiler arasında gazeteciler Kenan Kıran, Burak Doğan, Nedim Şener gibi isimler de yer alıyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması, siyasette tartışmalara neden olurken, İmamoğlu iddialara karşı hukuki mücadele başlattı. İmamoğlu, hakkında yanıltıcı bilgiler yaydığı iddia edilen 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, suç duyurusunu duyurarak, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek" ifadelerini kullandı.
14 kişi hakkında suç duyurusu
Ekrem İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında gazeteciler Kenan Kıran, Burak Doğan ve Nedim Şener gibi isimler de yer aldı.