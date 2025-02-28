https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/meteoroloji-uyardi-uzmanlardan-surpriz-tahmin-geldi-mart-ayinda-istanbula-kar-firtinasi-mi-geliyor--1094053391.html

Meteoroloji uyardı, uzmanlardan sürpriz tahmin geldi: Mart ayında İstanbul'a kar fırtınası mı geliyor?

Meteoroloji uyardı, uzmanlardan sürpriz tahmin geldi: Mart ayında İstanbul'a kar fırtınası mı geliyor?

Sputnik Türkiye

Mart ayında kar yağışı geri mi geliyor? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul ve birçok bölge için kritik hava durumu tahminlerini açıkladı! Sıcaklıklar düşecek mi, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?

2025-02-28T07:18+0300

2025-02-28T07:18+0300

2025-02-28T07:18+0300

yaşam

adil tek

batı karadeniz

sibirya

ege

meteoroloji

doğu karadeniz

akdeniz

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

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Türkiye’yi etkisi altına alan Sibirya soğukları yerini daha ılıman bir havaya bırakırken, Mart ayında kar yağışı olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yeni bir hava sistemiyle bazı bölgelerde kar yağışı ihtimalinin olduğunu açıkladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 28 Şubat hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağmur ve kar yağışı görülebilir.Hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor?Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve bazı doğu illerinde yağış bekleniyor. Yağışların;Rüzgar ve sıcaklık tahminleriMeteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu.Mart ayında kar yağacak mı? Adil Tek’ten açıklamalarMeteoroloji Mühendisi Adil Tek, Mart ayının ilk iki haftasına dair hava durumu tahminlerini paylaştı:📌 1-2 Mart: İstanbul ve çevresinde hava kapalı olacak, ancak yağış beklenmiyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış görülebilir.📌 3-4 Mart: İç Anadolu’da kar yağışı, Akdeniz’de ise yağmur bekleniyor. İstanbul ve çevresi yağmur alırken, Trakya’da zayıf da olsa kar yağışı ihtimali bulunuyor.📌 5-6 Mart: Hava sıcaklıkları artmaya başlayacak, İstanbul ve diğer bölgelerde ılıman hava etkili olacak.📌 7-12 Mart: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, ancak yer yer Ege ve İç Anadolu’da yağış görülebilir. Marmara, Batı Karadeniz ve Ege’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabilir.📌 Genel olarak Mart ayında sıcak gün sayısının, soğuk gün sayısından fazla olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 7 ila 10 derece arasında değişeceği öngörülüyor.Çığ tehlikesi ve buzlanma uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesinin devam ettiğini duyurdu.Bugün hava nasıl olacak?28 Şubat 2025 hava durumu raporu yayımlandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi, çığ tehlikesi var mı? İşte bölge bölge hava tahmini!Marmara’da yağmur bekleniyorMarmara Bölgesi, Kırklareli hariç genel olarak yağmurlu olacak. Özellikle İstanbul ve Kocaeli’de sabah saatlerinde yağmur bekleniyor.📌 İstanbul: 12°C, sabah saatlerinde yağmurlu📌 Edirne: 14°C, öğle saatlerinde hafif yağmurlu📌 Kocaeli: 13°C, sabah saatlerinde yağmurlu📌 Kırklareli: 12°C, çok bulutluEge’de yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacakEge Bölgesi’nin genelinde yağmur etkili olurken, Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.📌 Afyonkarahisar: 6°C, yükseklerde karla karışık yağmur📌 Denizli: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı📌 İzmir: 16°C, sağanak yağışlı📌 Manisa: 16°C, aralıklı sağanak yağışlıAkdeniz’de sağanak yağmur etkili olacakBatı Akdeniz’de ve Hatay çevresinde sağanak yağış beklenirken, Toroslar’da kar yağışı görülebilir.📌 Adana: 16°C, parçalı ve çok bulutlu📌 Antalya: 15°C, aralıklı sağanak yağışlı📌 Hatay: 14°C, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı📌 Mersin: 17°C, parçalı ve çok bulutluİç Anadolu’da kar ve yağmur birlikte görülecekBölge genelinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.📌 Ankara: 8°C, yükseklerde karla karışık yağmur📌 Eskişehir: 10°C, sabah saatlerinde yağmurlu📌 Konya: 9°C, öğle saatlerinde yağmurlu📌 Sivas: 3°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlıBatı Karadeniz’de kar yağışı uyarısıBölgenin iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.📌 Bolu: 10°C, sabah saatlerinde karla karışık yağmur📌 Düzce: 15°C, sabah saatlerinde yağmurlu📌 Sinop: 12°C, çok bulutlu📌 Zonguldak: 9°C, çok bulutluOrta ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesiSamsun ve çevresinde yağmur beklenirken, Çorum, Rize ve Artvin’de kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor!📌 Artvin: 7°C, gece saatlerinde kar yağışlı📌 Samsun: 9°C, akşam saatlerinde hafif yağmurlu📌 Amasya: 10°C, parçalı ve çok bulutlu📌 Trabzon: 8°C, parçalı ve çok bulutluDoğu Anadolu’da dondurucu soğuklar devam ediyorBölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor. Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı!📌 Erzurum: -2°C, çok bulutlu📌 Kars: -1°C, çok bulutlu📌 Malatya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu📌 Van: 0°C, parçalı ve çok bulutluGüneydoğu Anadolu’da sis ve buzlanma uyarısıBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı.📌 Diyarbakır: 10°C, çok bulutlu📌 Gaziantep: 13°C, çok bulutlu📌 Siirt: 9°C, çok bulutlu📌 Şanlıurfa: 13°C, çok bulutluDenizlerde hava durumuKaradeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de fırtına beklenmiyor, ancak sağanak yağışlar görülebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/valiliklerden-gelen-son-aciklamalar-belli-oldu-28-subatta-okullar-tatil-mi--1094053054.html

batı karadeniz

sibirya

ege

doğu karadeniz

akdeniz

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