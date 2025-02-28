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Meteoroloji uyardı, uzmanlardan sürpriz tahmin geldi: Mart ayında İstanbul'a kar fırtınası mı geliyor?
Meteoroloji uyardı, uzmanlardan sürpriz tahmin geldi: Mart ayında İstanbul'a kar fırtınası mı geliyor?
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Mart ayında kar yağışı geri mi geliyor? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul ve birçok bölge için kritik hava durumu tahminlerini açıkladı! Sıcaklıklar düşecek mi, hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
2025-02-28T07:18+0300
2025-02-28T07:18+0300
yaşam
adil tek
batı karadeniz
sibirya
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doğu karadeniz
akdeniz
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hava durumu
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Türkiye’yi etkisi altına alan Sibirya soğukları yerini daha ılıman bir havaya bırakırken, Mart ayında kar yağışı olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yeni bir hava sistemiyle bazı bölgelerde kar yağışı ihtimalinin olduğunu açıkladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 28 Şubat hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağmur ve kar yağışı görülebilir.Hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor?Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve bazı doğu illerinde yağış bekleniyor. Yağışların;Rüzgar ve sıcaklık tahminleriMeteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu.Mart ayında kar yağacak mı? Adil Tek’ten açıklamalarMeteoroloji Mühendisi Adil Tek, Mart ayının ilk iki haftasına dair hava durumu tahminlerini paylaştı:📌 1-2 Mart: İstanbul ve çevresinde hava kapalı olacak, ancak yağış beklenmiyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış görülebilir.📌 3-4 Mart: İç Anadolu’da kar yağışı, Akdeniz’de ise yağmur bekleniyor. İstanbul ve çevresi yağmur alırken, Trakya’da zayıf da olsa kar yağışı ihtimali bulunuyor.📌 5-6 Mart: Hava sıcaklıkları artmaya başlayacak, İstanbul ve diğer bölgelerde ılıman hava etkili olacak.📌 7-12 Mart: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, ancak yer yer Ege ve İç Anadolu’da yağış görülebilir. Marmara, Batı Karadeniz ve Ege’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabilir.📌 Genel olarak Mart ayında sıcak gün sayısının, soğuk gün sayısından fazla olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 7 ila 10 derece arasında değişeceği öngörülüyor.Çığ tehlikesi ve buzlanma uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesinin devam ettiğini duyurdu.Bugün hava nasıl olacak?28 Şubat 2025 hava durumu raporu yayımlandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi, çığ tehlikesi var mı? İşte bölge bölge hava tahmini!Marmara’da yağmur bekleniyorMarmara Bölgesi, Kırklareli hariç genel olarak yağmurlu olacak. Özellikle İstanbul ve Kocaeli’de sabah saatlerinde yağmur bekleniyor.📌 İstanbul: 12°C, sabah saatlerinde yağmurlu📌 Edirne: 14°C, öğle saatlerinde hafif yağmurlu📌 Kocaeli: 13°C, sabah saatlerinde yağmurlu📌 Kırklareli: 12°C, çok bulutluEge’de yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacakEge Bölgesi’nin genelinde yağmur etkili olurken, Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.📌 Afyonkarahisar: 6°C, yükseklerde karla karışık yağmur📌 Denizli: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı📌 İzmir: 16°C, sağanak yağışlı📌 Manisa: 16°C, aralıklı sağanak yağışlıAkdeniz’de sağanak yağmur etkili olacakBatı Akdeniz’de ve Hatay çevresinde sağanak yağış beklenirken, Toroslar’da kar yağışı görülebilir.📌 Adana: 16°C, parçalı ve çok bulutlu📌 Antalya: 15°C, aralıklı sağanak yağışlı📌 Hatay: 14°C, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı📌 Mersin: 17°C, parçalı ve çok bulutluİç Anadolu’da kar ve yağmur birlikte görülecekBölge genelinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.📌 Ankara: 8°C, yükseklerde karla karışık yağmur📌 Eskişehir: 10°C, sabah saatlerinde yağmurlu📌 Konya: 9°C, öğle saatlerinde yağmurlu📌 Sivas: 3°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlıBatı Karadeniz’de kar yağışı uyarısıBölgenin iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.📌 Bolu: 10°C, sabah saatlerinde karla karışık yağmur📌 Düzce: 15°C, sabah saatlerinde yağmurlu📌 Sinop: 12°C, çok bulutlu📌 Zonguldak: 9°C, çok bulutluOrta ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesiSamsun ve çevresinde yağmur beklenirken, Çorum, Rize ve Artvin’de kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor!📌 Artvin: 7°C, gece saatlerinde kar yağışlı📌 Samsun: 9°C, akşam saatlerinde hafif yağmurlu📌 Amasya: 10°C, parçalı ve çok bulutlu📌 Trabzon: 8°C, parçalı ve çok bulutluDoğu Anadolu’da dondurucu soğuklar devam ediyorBölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor. Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı!📌 Erzurum: -2°C, çok bulutlu📌 Kars: -1°C, çok bulutlu📌 Malatya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu📌 Van: 0°C, parçalı ve çok bulutluGüneydoğu Anadolu’da sis ve buzlanma uyarısıBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı.📌 Diyarbakır: 10°C, çok bulutlu📌 Gaziantep: 13°C, çok bulutlu📌 Siirt: 9°C, çok bulutlu📌 Şanlıurfa: 13°C, çok bulutluDenizlerde hava durumuKaradeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de fırtına beklenmiyor, ancak sağanak yağışlar görülebilir.
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Meteoroloji uyardı, uzmanlardan sürpriz tahmin geldi: Mart ayında İstanbul'a kar fırtınası mı geliyor?

07:18 28.02.2025
© AA / Muhammed Enes Yıldırımİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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Sibirya soğuklarının etkisini kaybetmesiyle birlikte "Mart ayında kar yağışı olacak mı" sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Şubat hava durumu tahminleri ve mart ayı kar yağışı geçişlerinin detayları haberimizde.
Türkiye’yi etkisi altına alan Sibirya soğukları yerini daha ılıman bir havaya bırakırken, Mart ayında kar yağışı olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yeni bir hava sistemiyle bazı bölgelerde kar yağışı ihtimalinin olduğunu açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 28 Şubat hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor?

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve bazı doğu illerinde yağış bekleniyor. Yağışların;
İç Anadolu’nun yüksek kesimleri, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri, Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Toroslar’ın yükseklerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebilir.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

Rüzgar ve sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu.
Rüzgarın genellikle güney yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi.
Marmara Bölgesi’nde ise rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Mart ayında kar yağacak mı? Adil Tek’ten açıklamalar

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Mart ayının ilk iki haftasına dair hava durumu tahminlerini paylaştı:
📌 1-2 Mart: İstanbul ve çevresinde hava kapalı olacak, ancak yağış beklenmiyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış görülebilir.
📌 3-4 Mart: İç Anadolu’da kar yağışı, Akdeniz’de ise yağmur bekleniyor. İstanbul ve çevresi yağmur alırken, Trakya’da zayıf da olsa kar yağışı ihtimali bulunuyor.
📌 5-6 Mart: Hava sıcaklıkları artmaya başlayacak, İstanbul ve diğer bölgelerde ılıman hava etkili olacak.
📌 7-12 Mart: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, ancak yer yer Ege ve İç Anadolu’da yağış görülebilir. Marmara, Batı Karadeniz ve Ege’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabilir.
📌 Genel olarak Mart ayında sıcak gün sayısının, soğuk gün sayısından fazla olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 7 ila 10 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

Çığ tehlikesi ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesinin devam ettiğini duyurdu.
Buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüler ve vatandaşlar uyarıldı.
Ulaşımda aksamalara yol açabilecek hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bugün hava nasıl olacak?

28 Şubat 2025 hava durumu raporu yayımlandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi, çığ tehlikesi var mı? İşte bölge bölge hava tahmini!

Marmara’da yağmur bekleniyor

Marmara Bölgesi, Kırklareli hariç genel olarak yağmurlu olacak. Özellikle İstanbul ve Kocaeli’de sabah saatlerinde yağmur bekleniyor.
📌 İstanbul: 12°C, sabah saatlerinde yağmurlu
📌 Edirne: 14°C, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
📌 Kocaeli: 13°C, sabah saatlerinde yağmurlu
📌 Kırklareli: 12°C, çok bulutlu

Ege’de yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak

Ege Bölgesi’nin genelinde yağmur etkili olurken, Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.
📌 Afyonkarahisar: 6°C, yükseklerde karla karışık yağmur
📌 Denizli: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı
📌 İzmir: 16°C, sağanak yağışlı
📌 Manisa: 16°C, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz’de sağanak yağmur etkili olacak

Batı Akdeniz’de ve Hatay çevresinde sağanak yağış beklenirken, Toroslar’da kar yağışı görülebilir.
📌 Adana: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
📌 Antalya: 15°C, aralıklı sağanak yağışlı
📌 Hatay: 14°C, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
📌 Mersin: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu’da kar ve yağmur birlikte görülecek

Bölge genelinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.
📌 Ankara: 8°C, yükseklerde karla karışık yağmur
📌 Eskişehir: 10°C, sabah saatlerinde yağmurlu
📌 Konya: 9°C, öğle saatlerinde yağmurlu
📌 Sivas: 3°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Batı Karadeniz’de kar yağışı uyarısı

Bölgenin iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
📌 Bolu: 10°C, sabah saatlerinde karla karışık yağmur
📌 Düzce: 15°C, sabah saatlerinde yağmurlu
📌 Sinop: 12°C, çok bulutlu
📌 Zonguldak: 9°C, çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesi

Samsun ve çevresinde yağmur beklenirken, Çorum, Rize ve Artvin’de kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor!
📌 Artvin: 7°C, gece saatlerinde kar yağışlı
📌 Samsun: 9°C, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
📌 Amasya: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
📌 Trabzon: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu’da dondurucu soğuklar devam ediyor

Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor. Çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı!
📌 Erzurum: -2°C, çok bulutlu
📌 Kars: -1°C, çok bulutlu
📌 Malatya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
📌 Van: 0°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu’da sis ve buzlanma uyarısı

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sis ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı.
📌 Diyarbakır: 10°C, çok bulutlu
📌 Gaziantep: 13°C, çok bulutlu
📌 Siirt: 9°C, çok bulutlu
📌 Şanlıurfa: 13°C, çok bulutlu

Denizlerde hava durumu

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de fırtına beklenmiyor, ancak sağanak yağışlar görülebilir.
Karadeniz: Batıda yağmurlu, doğuda parçalı bulutlu
Marmara: Kuzey kesimlerinde aralıklı yağmur
Ege: Sağanak yağışlı
Akdeniz: Aralıklı sağanak yağışlı
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