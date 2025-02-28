https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/valiliklerden-gelen-son-aciklamalar-belli-oldu-28-subatta-okullar-tatil-mi--1094053054.html
Valiliklerden gelen son açıklamalar belli oldu: 28 Şubat’ta okullar tatil mi?
Valiliklerden gelen son açıklamalar belli oldu: 28 Şubat’ta okullar tatil mi?
Sputnik Türkiye
28 Şubat 2025 Cuma günü okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklamaları geldi! Ordu, Rize, Sinop ve Artvin’de bazı ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Hangi illerde okullar tatil edildi?
2025-02-28T07:00+0300
2025-02-28T07:00+0300
2025-02-28T07:21+0300
türki̇ye
ordu
rize
sinop
meteoroloji genel müdürlüğü
ordu valiliği
artvin valiliği
kar
kar yağışı
kar fırtınası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104136/41/1041364152_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6870c34c097139d87fb4768c46e5b3c6.jpg
Öğrenciler ve veliler, "28 Şubat’ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, valiliklerden ve kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar geldi. Ordu, Rize, Sinop ve Artvin'de bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.Ordu’da bazı i̇lçelerde eğitime ara verildiOrdu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okulları tatil etti.Rize’de 4 i̇lçede okullar tatil edildiRize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.Sinop’ta 5 i̇lçede taşımalı eğitime ara verildiSinop Valiliği, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde 28 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.Artvin’de eğitime kar engeliArtvin Valiliği, kent merkezi ve Murgul ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Okul tatil duyuruları nasıl takip edilir?Valilikler ve kaymakamlıklar, okulların tatil edilip edilmediğini resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden duyuruyor. Öğrenci ve velilerin, güncel bilgileri resmi kaynaklardan takip etmeleri öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/meteoroloji-uyardi-uzmanlardan-surpriz-tahmin-geldi-mart-ayinda-istanbula-kar-firtinasi-mi-geliyor--1094053391.html
türki̇ye
ordu
rize
sinop
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104136/41/1041364152_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_ac6f05203baf01d5cd06178327cb66f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bugün okullar tatil mi, 28 şubat okullar tatil mi, 28 şubat 2025 kar tatili, hangi illerde okullar tatil, valilikten tatil açıklaması, bugün okul var mı, 28 şubat cuma okullar kapalı mı, kar tatili olan iller, 28 şubat tatil duyurusu, son dakika okul tatili, 28 şubat hava durumu, ordu okullar tatil mi, rize okullar tatil mi, sinop okullar tatil mi, artvin okullar tatil mi, buzlanma nedeniyle tatil, meteoroloji kar yağışı uyarısı, bugün eğitim öğretime ara verildi mi, taşımalı eğitime ara verildi, valilik açıklaması okullar tatil, hangi ilçelerde okullar tatil, öğrenciler için tatil haberi, 28 şubat cuma eğitime ara verildi mi, okullar ne zaman açılacak, 28 şubat okul tatili listesi
bugün okullar tatil mi, 28 şubat okullar tatil mi, 28 şubat 2025 kar tatili, hangi illerde okullar tatil, valilikten tatil açıklaması, bugün okul var mı, 28 şubat cuma okullar kapalı mı, kar tatili olan iller, 28 şubat tatil duyurusu, son dakika okul tatili, 28 şubat hava durumu, ordu okullar tatil mi, rize okullar tatil mi, sinop okullar tatil mi, artvin okullar tatil mi, buzlanma nedeniyle tatil, meteoroloji kar yağışı uyarısı, bugün eğitim öğretime ara verildi mi, taşımalı eğitime ara verildi, valilik açıklaması okullar tatil, hangi ilçelerde okullar tatil, öğrenciler için tatil haberi, 28 şubat cuma eğitime ara verildi mi, okullar ne zaman açılacak, 28 şubat okul tatili listesi
Valiliklerden gelen son açıklamalar belli oldu: 28 Şubat’ta okullar tatil mi?
07:00 28.02.2025 (güncellendi: 07:21 28.02.2025)
28 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kar yağışı, don ve buzlanma uyarısında bulundu. Ordu, Rize, Sinop, Artvin gibi illerde bazı ilçelerde eğitim öğretime ara verildi. İşte okulların tatil olduğu iller ve valilik açıklamaları!
Öğrenciler ve veliler, "28 Şubat’ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, valiliklerden ve kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar geldi. Ordu, Rize, Sinop ve Artvin'de bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
Ordu’da bazı i̇lçelerde eğitime ara verildi
Ordu Valiliği
, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okulları tatil etti.
Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda
eğitim öğretime 1 gün ara verildi
.
Akkuş ilçesinde
, Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitimi Merkezi hariç, tüm okullarda 28 Şubat Cuma günü eğitim yapılmayacak
.
Çaybaşı ilçesinde
, bazı okullarda eğitime ara verildi. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler
de 1 gün izinli
sayılacak.
Hamile ve engelli kamu görevlileri
de idari izinli olacak.
Rize’de 4 i̇lçede okullar tatil edildi
Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere
ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma
nedeniyle eğitime ara verildiğini
duyurdu.
Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde
ise sadece taşımalı eğitime ara verildi
.
İkizdere’de
, Çağrankaya Büyük Yayla’da
mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.
Sinop’ta 5 i̇lçede taşımalı eğitime ara verildi
Sinop Valiliği
, buzlanma ve olumsuz hava koşulları
nedeniyle Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli
ilçelerinde 28 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime ara verildiğini
açıkladı.
Artvin’de eğitime kar engeli
Artvin Valiliği
, kent merkezi ve Murgul ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle
eğitime 1 gün ara verildiğini
duyurdu.
Diğer ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler
de okula gitmeyecek.
Okul tatil duyuruları nasıl takip edilir?
Valilikler ve kaymakamlıklar, okulların tatil edilip edilmediğini resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden duyuruyor. Öğrenci ve velilerin, güncel bilgileri resmi kaynaklardan takip etmeleri öneriliyor.