https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/valiliklerden-gelen-son-aciklamalar-belli-oldu-28-subatta-okullar-tatil-mi--1094053054.html

Valiliklerden gelen son açıklamalar belli oldu: 28 Şubat’ta okullar tatil mi?

Valiliklerden gelen son açıklamalar belli oldu: 28 Şubat’ta okullar tatil mi?

Sputnik Türkiye

28 Şubat 2025 Cuma günü okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklamaları geldi! Ordu, Rize, Sinop ve Artvin’de bazı ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Hangi illerde okullar tatil edildi?

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türki̇ye

ordu

rize

sinop

meteoroloji genel müdürlüğü

ordu valiliği

artvin valiliği

kar

kar yağışı

kar fırtınası

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Öğrenciler ve veliler, "28 Şubat’ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, valiliklerden ve kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar geldi. Ordu, Rize, Sinop ve Artvin'de bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.Ordu’da bazı i̇lçelerde eğitime ara verildiOrdu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okulları tatil etti.Rize’de 4 i̇lçede okullar tatil edildiRize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.Sinop’ta 5 i̇lçede taşımalı eğitime ara verildiSinop Valiliği, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde 28 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.Artvin’de eğitime kar engeliArtvin Valiliği, kent merkezi ve Murgul ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Okul tatil duyuruları nasıl takip edilir?Valilikler ve kaymakamlıklar, okulların tatil edilip edilmediğini resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden duyuruyor. Öğrenci ve velilerin, güncel bilgileri resmi kaynaklardan takip etmeleri öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/meteoroloji-uyardi-uzmanlardan-surpriz-tahmin-geldi-mart-ayinda-istanbula-kar-firtinasi-mi-geliyor--1094053391.html

türki̇ye

ordu

rize

sinop

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