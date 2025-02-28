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Valiliklerden gelen son açıklamalar belli oldu: 28 Şubat’ta okullar tatil mi?
Valiliklerden gelen son açıklamalar belli oldu: 28 Şubat’ta okullar tatil mi?
Sputnik Türkiye
28 Şubat 2025 Cuma günü okullar tatil mi? Valiliklerden son dakika açıklamaları geldi! Ordu, Rize, Sinop ve Artvin’de bazı ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Hangi illerde okullar tatil edildi?
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Öğrenciler ve veliler, "28 Şubat’ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, valiliklerden ve kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar geldi. Ordu, Rize, Sinop ve Artvin'de bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.Ordu’da bazı i̇lçelerde eğitime ara verildiOrdu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okulları tatil etti.Rize’de 4 i̇lçede okullar tatil edildiRize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.Sinop’ta 5 i̇lçede taşımalı eğitime ara verildiSinop Valiliği, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde 28 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.Artvin’de eğitime kar engeliArtvin Valiliği, kent merkezi ve Murgul ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Okul tatil duyuruları nasıl takip edilir?Valilikler ve kaymakamlıklar, okulların tatil edilip edilmediğini resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden duyuruyor. Öğrenci ve velilerin, güncel bilgileri resmi kaynaklardan takip etmeleri öneriliyor.
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Valiliklerden gelen son açıklamalar belli oldu: 28 Şubat’ta okullar tatil mi?

07:00 28.02.2025 (güncellendi: 07:21 28.02.2025)
© AAEğitime kar tatili
Eğitime kar tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA
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28 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kar yağışı, don ve buzlanma uyarısında bulundu. Ordu, Rize, Sinop, Artvin gibi illerde bazı ilçelerde eğitim öğretime ara verildi. İşte okulların tatil olduğu iller ve valilik açıklamaları!
Öğrenciler ve veliler, "28 Şubat’ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, valiliklerden ve kaymakamlıklardan peş peşe açıklamalar geldi. Ordu, Rize, Sinop ve Artvin'de bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Ordu’da bazı i̇lçelerde eğitime ara verildi

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okulları tatil etti.
Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Akkuş ilçesinde, Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitimi Merkezi hariç, tüm okullarda 28 Şubat Cuma günü eğitim yapılmayacak.
Çaybaşı ilçesinde, bazı okullarda eğitime ara verildi. Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler de 1 gün izinli sayılacak.
Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli olacak.

Rize’de 4 i̇lçede okullar tatil edildi

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.
İkizdere’de, Çağrankaya Büyük Yayla’da mahsur kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.

Sinop’ta 5 i̇lçede taşımalı eğitime ara verildi

Sinop Valiliği, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde 28 Şubat Cuma günü taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.

Artvin’de eğitime kar engeli

Artvin Valiliği, kent merkezi ve Murgul ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Diğer ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler de okula gitmeyecek.

Okul tatil duyuruları nasıl takip edilir?

Valilikler ve kaymakamlıklar, okulların tatil edilip edilmediğini resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden duyuruyor. Öğrenci ve velilerin, güncel bilgileri resmi kaynaklardan takip etmeleri öneriliyor.
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