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Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı ne zaman? TCMB faiz indirecek mi? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı ne zaman? TCMB faiz indirecek mi? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirecek mi? Ekonomistlerin beklentisi açıklandı!
2025-02-28T16:15+0300
2025-02-28T16:42+0300
ekonomi̇
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AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 20 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı TCMB’nin 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde görüş bildirdi. Böylece politika faizinin yüzde 45’ten yüzde 42.5’e çekilmesi bekleniyor.Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak hesaplandı. Bu da yıl içinde kademeli faiz indirimlerinin devam edebileceği yönünde yorumlandı.Ocak ayında da 250 baz puanlık i̇ndirim yapılmıştıTCMB, Ocak 2025’te gerçekleştirdiği PPK toplantısında, 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 47,50’den yüzde 45’e düşürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/iftar-sofrasi-kurmak-gecen-yila-gore-yuzde-45-daha-pahali-mutfak-harcamasi-10-bin-tlyi-asti-1094084637.html
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faiz, faiz oranları, faiz oranı, faiz indirimi, merkez bankası

Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı ne zaman? TCMB faiz indirecek mi? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu

16:15 28.02.2025 (güncellendi: 16:42 28.02.2025)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Mart Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek. Ekonomistler, TCMB’nin mart ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42.5’e çekmesini bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB mart ayı faiz kararı ne zaman?
AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 20 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı TCMB’nin 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde görüş bildirdi. Böylece politika faizinin yüzde 45’ten yüzde 42.5’e çekilmesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak hesaplandı. Bu da yıl içinde kademeli faiz indirimlerinin devam edebileceği yönünde yorumlandı.

Ocak ayında da 250 baz puanlık i̇ndirim yapılmıştı

TCMB, Ocak 2025’te gerçekleştirdiği PPK toplantısında, 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 47,50’den yüzde 45’e düşürmüştü.
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