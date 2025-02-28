https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/merkez-bankasinin-mart-ayi-faiz-karari-ne-zaman-tcmb-faiz-indiricek-mi-ekonomistlerin-beklentisi-1094087174.html

Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı ne zaman? TCMB faiz indirecek mi? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu

Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı ne zaman? TCMB faiz indirecek mi? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirecek mi? Ekonomistlerin beklentisi açıklandı!

2025-02-28T16:15+0300

2025-02-28T16:15+0300

2025-02-28T16:42+0300

ekonomi̇

faiz

faiz oranları

faiz oranı

faiz indirimi

merkez bankası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43f980a09a6059514f16408b1bd82310.jpg

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 20 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı TCMB’nin 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde görüş bildirdi. Böylece politika faizinin yüzde 45’ten yüzde 42.5’e çekilmesi bekleniyor.Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak hesaplandı. Bu da yıl içinde kademeli faiz indirimlerinin devam edebileceği yönünde yorumlandı.Ocak ayında da 250 baz puanlık i̇ndirim yapılmıştıTCMB, Ocak 2025’te gerçekleştirdiği PPK toplantısında, 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 47,50’den yüzde 45’e düşürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/iftar-sofrasi-kurmak-gecen-yila-gore-yuzde-45-daha-pahali-mutfak-harcamasi-10-bin-tlyi-asti-1094084637.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

faiz, faiz oranları, faiz oranı, faiz indirimi, merkez bankası