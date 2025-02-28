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İftar sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı: Mutfak harcaması 10 bin TL'yi aştı
İftar sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı: Mutfak harcaması 10 bin TL'yi aştı
Sputnik Türkiye
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2025 Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması Raporu’nu yayımladı. Verilere göre, bir ailenin temel mutfak giderleri bir yıl içinde... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan sofrası kurmanın geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı hale geldiğini belirtti. Verilere göre, bir ailenin temel mutfak giderleri bir yıl içinde yüzde 45.75 oranında arttı. 2024 yılında 7 bin 249 TL olan Ramazan ayı mutfak harcamaları, 2025 yılında 10 bin 565 TL’ye yükseldi. En yüksek fiyat artışı yüzde 121.79 ile kahvede görülürken, ayçiçek yağı yüzde 62.28, kırmızı et yüzde 55.10 ve mercimek yüzde 51.61 oranında zamlandı. Gökçe, yüksek gıda enflasyonunun vatandaşın sofralarını küçülttüğünü vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:“Bu yıl Ramazan sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı. Yüksek gıda enflasyonu Ramazan sofralarını da vurdu. Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’da bile gıda enflasyonu yüzde 10’un altında. Türkiye’deki gıda enflasyonu Avrupa’daki 10 ülkenin toplamı kadar. Aynı dönemde asgari ücret yüzde 30 arttı ancak bu artış gıda enflasyonuna yetişemedi. Bu yüzden bu yıl Ramazan sofraları küçülecek, halkımız Ramazan ayını ne yazık ki buruk yaşayacak.”En yüksek artış kahvedeRapora göre, mutfak harcamalarında en yüksek artış kahvede yaşandı. Kahve fiyatları yüzde 121.79 oranında zamlanırken, ayçiçek yağı yüzde 62.28, kırmızı et yüzde 55.10 ve mercimek yüzde 51.61 oranında arttı. En düşük fiyat farkı ise yüzde 9.75 ile salçada görüldü.Asgari ücret artışı gıda enflasyonuna yetmediİPA verilerine göre, aynı dönemde asgari ücret yüzde 30 artarken, gıda fiyatlarındaki yükseliş bunun çok üzerinde seyretti. Gıda enflasyonundaki yükselişin, halkın alım gücünü düşürdüğü ve Ramazan ayında sofralara olumsuz yansıdığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/2025-ramazan-ayinin-ilk-teravih-namazi-bu-aksam-kilinacak-il-il-namaz-saatleri-belli-oldu-1094065602.html
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ramazan, i̇ftar, sahur, i̇stanbul planlama ajansı (i̇pa)
ramazan, i̇ftar, sahur, i̇stanbul planlama ajansı (i̇pa)

İftar sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı: Mutfak harcaması 10 bin TL'yi aştı

15:33 28.02.2025
© AAİftar sofrası
İftar sofrası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2025 Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması Raporu’nu yayımladı. Verilere göre, bir ailenin temel mutfak giderleri bir yıl içinde yüzde 45.75 oranında arttı. 2024 yılında 7 bin 249 TL olan Ramazan ayı mutfak harcamaları, 2025 yılında 10 bin 565 TL’ye yükseldi.
İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan sofrası kurmanın geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı hale geldiğini belirtti.
Verilere göre, bir ailenin temel mutfak giderleri bir yıl içinde yüzde 45.75 oranında arttı. 2024 yılında 7 bin 249 TL olan Ramazan ayı mutfak harcamaları, 2025 yılında 10 bin 565 TL’ye yükseldi. En yüksek fiyat artışı yüzde 121.79 ile kahvede görülürken, ayçiçek yağı yüzde 62.28, kırmızı et yüzde 55.10 ve mercimek yüzde 51.61 oranında zamlandı.
Gökçe, yüksek gıda enflasyonunun vatandaşın sofralarını küçülttüğünü vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
“Bu yıl Ramazan sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı. Yüksek gıda enflasyonu Ramazan sofralarını da vurdu. Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’da bile gıda enflasyonu yüzde 10’un altında. Türkiye’deki gıda enflasyonu Avrupa’daki 10 ülkenin toplamı kadar. Aynı dönemde asgari ücret yüzde 30 arttı ancak bu artış gıda enflasyonuna yetişemedi. Bu yüzden bu yıl Ramazan sofraları küçülecek, halkımız Ramazan ayını ne yazık ki buruk yaşayacak.”

En yüksek artış kahvede

Rapora göre, mutfak harcamalarında en yüksek artış kahvede yaşandı. Kahve fiyatları yüzde 121.79 oranında zamlanırken, ayçiçek yağı yüzde 62.28, kırmızı et yüzde 55.10 ve mercimek yüzde 51.61 oranında arttı. En düşük fiyat farkı ise yüzde 9.75 ile salçada görüldü.

Asgari ücret artışı gıda enflasyonuna yetmedi

İPA verilerine göre, aynı dönemde asgari ücret yüzde 30 artarken, gıda fiyatlarındaki yükseliş bunun çok üzerinde seyretti. Gıda enflasyonundaki yükselişin, halkın alım gücünü düşürdüğü ve Ramazan ayında sofralara olumsuz yansıdığı belirtiliyor.
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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