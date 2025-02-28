https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/imrali-gorusmesi-fotografinin-ardindan-ismail-saymaz-canli-yayinda-acikladi-abdullah-ocalanin-1094056089.html

İmralı görüşmesi fotoğrafının ardından İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı: Abdullah Öcalan'ın arkasındaki 3 kişi kim?

İmralı görüşmesi fotoğrafının ardından İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı: Abdullah Öcalan'ın arkasındaki 3 kişi kim?

Sputnik Türkiye

İmralı Cezaevi'nde DEM Parti heyetinin gerçekleştirdiği görüşme, Türkiye ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Ancak görüşmeye dair yayımlanan bir fotoğraf, yeni... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T08:25+0300

2025-02-28T08:25+0300

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abdullah öcalan

i̇mralı cezaevi

i̇mralı

pkk

halk tv

dem parti

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İmralı Cezaevi’nde DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı son görüşme, Türkiye’de ve uluslararası arenada büyük ses getirdi. Ancak görüşmeden basına sızan bir fotoğraf, fotoğraf karesinde yer alan 3 kişinin kim olduğu ve görüşmenin video kaydına alınıp alınmadığı sorularını gündeme taşıdı.Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı canlı yayında bu üç kişinin kim olduğu konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Saymaz, söz konusu kişilerin Öcalan’ın koğuş arkadaşları olduğunu belirtti.Görüşme sırasında video kaydı alındı mı?Fotoğrafın analiz edilmesiyle birlikte, en dikkat çeken unsurlardan biri de mikrofon detayı oldu. Bu mikrofonun varlığı, görüşmenin kayıt altına alınıp alınmadığı konusunda soru işaretleri doğurdu.🔹 Fotoğrafın bir video kaydından alınmış olabileceği iddiaları güç kazandı.🔹 Öcalan’ın mesajının kaydedilip edilmediği ve nasıl yayımlandığı tartışma konusu oldu.🔹 Yetkililerden bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.Öcalan’ın mesajı ve görüşmenin yankılarıDEM Parti heyetinin İmralı’daki görüşmesinin ardından Öcalan’ın yaptığı açıklamalar, Türkiye’de siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Öcalan’ın mesajı, PKK’nın silah bırakması gerektiği yönündeki ifadeleriyle dikkat çekerken, bu açıklamaların uluslararası kamuoyunda nasıl yankı bulacağı merak konusu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/gazeteci-mehmet-akif-ersoy-canli-yayinda-cagrida-bulundu-devlet-bahceli-nobel-baris-odulune-aday-1094052847.html

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