https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/imrali-gorusmesi-fotografinin-ardindan-ismail-saymaz-canli-yayinda-acikladi-abdullah-ocalanin-1094056089.html
İmralı görüşmesi fotoğrafının ardından İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı: Abdullah Öcalan'ın arkasındaki 3 kişi kim?
İmralı görüşmesi fotoğrafının ardından İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı: Abdullah Öcalan'ın arkasındaki 3 kişi kim?
Sputnik Türkiye
İmralı Cezaevi'nde DEM Parti heyetinin gerçekleştirdiği görüşme, Türkiye ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Ancak görüşmeye dair yayımlanan bir fotoğraf, yeni... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T08:25+0300
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İmralı Cezaevi’nde DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı son görüşme, Türkiye’de ve uluslararası arenada büyük ses getirdi. Ancak görüşmeden basına sızan bir fotoğraf, fotoğraf karesinde yer alan 3 kişinin kim olduğu ve görüşmenin video kaydına alınıp alınmadığı sorularını gündeme taşıdı.Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı canlı yayında bu üç kişinin kim olduğu konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Saymaz, söz konusu kişilerin Öcalan’ın koğuş arkadaşları olduğunu belirtti.Görüşme sırasında video kaydı alındı mı?Fotoğrafın analiz edilmesiyle birlikte, en dikkat çeken unsurlardan biri de mikrofon detayı oldu. Bu mikrofonun varlığı, görüşmenin kayıt altına alınıp alınmadığı konusunda soru işaretleri doğurdu.🔹 Fotoğrafın bir video kaydından alınmış olabileceği iddiaları güç kazandı.🔹 Öcalan’ın mesajının kaydedilip edilmediği ve nasıl yayımlandığı tartışma konusu oldu.🔹 Yetkililerden bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.Öcalan’ın mesajı ve görüşmenin yankılarıDEM Parti heyetinin İmralı’daki görüşmesinin ardından Öcalan’ın yaptığı açıklamalar, Türkiye’de siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Öcalan’ın mesajı, PKK’nın silah bırakması gerektiği yönündeki ifadeleriyle dikkat çekerken, bu açıklamaların uluslararası kamuoyunda nasıl yankı bulacağı merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/gazeteci-mehmet-akif-ersoy-canli-yayinda-cagrida-bulundu-devlet-bahceli-nobel-baris-odulune-aday-1094052847.html
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i̇smail saymaz, abdullah öcalan, i̇mralı cezaevi, i̇mralı, pkk, halk tv, dem parti
i̇smail saymaz, abdullah öcalan, i̇mralı cezaevi, i̇mralı, pkk, halk tv, dem parti
İmralı görüşmesi fotoğrafının ardından İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı: Abdullah Öcalan'ın arkasındaki 3 kişi kim?
İmralı Cezaevi'nde DEM Parti heyetinin gerçekleştirdiği görüşme, Türkiye ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Ancak görüşmeye dair yayımlanan bir fotoğraf, yeni soruları da beraberinde getirdi. Fotoğraftaki mikrofon detayı ve Öcalan dışında yer alan 3 kişi kim? Görüşme sırasında video kaydı mı alındı?
İmralı Cezaevi’nde DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı son görüşme, Türkiye’de ve uluslararası arenada büyük ses getirdi. Ancak görüşmeden basına sızan bir fotoğraf, fotoğraf karesinde yer alan 3 kişinin kim olduğu ve görüşmenin video kaydına alınıp alınmadığı sorularını gündeme taşıdı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı canlı yayında bu üç kişinin kim olduğu konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Saymaz, söz konusu kişilerin Öcalan’ın koğuş arkadaşları olduğunu belirtti.
Görüşme sırasında video kaydı alındı mı?
Fotoğrafın analiz edilmesiyle birlikte, en dikkat çeken unsurlardan biri de mikrofon detayı oldu. Bu mikrofonun varlığı, görüşmenin kayıt altına alınıp alınmadığı konusunda soru işaretleri doğurdu.
🔹 Fotoğrafın bir video kaydından alınmış olabileceği iddiaları güç kazandı.
🔹 Öcalan’ın mesajının kaydedilip edilmediği ve nasıl yayımlandığı tartışma konusu oldu.
🔹 Yetkililerden bu konuda resmi bir açıklama gelmedi.
Öcalan’ın mesajı ve görüşmenin yankıları
DEM Parti heyetinin İmralı’daki görüşmesinin ardından Öcalan’ın yaptığı açıklamalar, Türkiye’de siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Öcalan’ın mesajı, PKK’nın silah bırakması gerektiği yönündeki ifadeleriyle dikkat çekerken, bu açıklamaların uluslararası kamuoyunda nasıl yankı bulacağı merak konusu oldu.