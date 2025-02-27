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MHP: Fatih Erbakan ile görüşme talebi geri çekildi
MHP: Fatih Erbakan ile görüşme talebi geri çekildi
Sputnik Türkiye
MHP'den yapılan açıklamaya göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı Necmettin Erbakan’ın vefatının 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla arayan MHP... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Fatih Erbakan'ı aramasına ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den bir açıklama geldi. MHP tarafından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşme taleplerinin geri çekildiğini belirten Özdemir yazılı açıklamada şunları kaydetti:
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milliyetçi hareket partisi (mhp), necmettin erbakan, fatih erbakan, devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp), necmettin erbakan, fatih erbakan, devlet bahçeli

MHP: Fatih Erbakan ile görüşme talebi geri çekildi

23:54 27.02.2025
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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MHP'den yapılan açıklamaya göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı Necmettin Erbakan’ın vefatının 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla arayan MHP lideri Bahçeli'nin telefonuna geri dönüş yapılmayınca görüşme talebi geri çekildi.
Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Fatih Erbakan'ı aramasına ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den bir açıklama geldi.
MHP tarafından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşme taleplerinin geri çekildiğini belirten Özdemir yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan beyefendinin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır.

Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan beyefendiye bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz."

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