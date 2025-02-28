https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/adalet-bakani-tunc-silah-birakilmazsa-gomulecekler-1094097776.html
Adalet Bakanı Tunç: Silah bırakılmazsa gömülecekler
Adalet Bakanı Tunç: Silah bırakılmazsa gömülecekler
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlarken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına değindi... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T21:17+0300
2025-02-28T21:17+0300
2025-02-28T21:17+0300
türki̇ye
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
abdullah öcalan
pkk
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında gündeme dair konuşuyor.PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı hakkında Bakan Tunç ''Şimdi tabii ülkemiz 40 yıldan bu yana terörle mücadele ediyor. Ve 40 yıldan bu yana da ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önündeki en büyük engellerden birisi de terör meselesiydi. Şehitler verdik. Maddi, manevi çok büyük acılar yaşadık. Tabii terörün sadece PKK terör örgütü değil, diğer terör örgütleriyle de aynı anda mücadele eden bir ülke konumundayız. Terörün sonlandırılması, terörsüz bir Türkiye'ye adım atılması noktasındaki çabamız, kararlılığımız bizim sadece bugünkü meselemiz değildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 yıldan bu yana, 23 yıldan bu yana terörü bitirmek için büyük bir mücadelesi var. Özellikle terör örgütünün yok edilmesiyle ilgili güvenlik güçlerimizin bugüne kadar kararlı ve başarılı bir mücadelesi söz konusu oldu. Özellikle son yıllarda teknolojinin de verdiği imkanlarla, savunma sanayimizin geldiği yerlilik ve millilik imkanlarıyla da terörün adeta içerde sonlandırılmasına yönelik büyük bir mücadele yapıldı ve başarı da sağlandı. Tabii özellikle 22 yıldan bu yana teröre zemin hazırlayan unsurları da ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde olduk. Bu anlamda da ülkemiz özellikle temel hak ve özgürlüklerin genişlemesi, bu sadece Kürt kökenli vatandaşlarımız için değil, bugün 28 Şubat, tüm insanlarımız için etnik kökeni ne olursa olsun, ırkı, rengi, dili, dini ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız için temel hak ve özgürlükleri alabildiğine genişleten bir ortamı sağlamaya çalıştık. Ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok mücadele ettik, ayrımcılığı ortadan kaldırdık, özellikle ülkemizin hiçbir vilayetine ayrım yapmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerle donattık. Hakkari'ye üniversite yaptık, Sinop'a da yaptık, Yüksekova'ya da havalimanı yaptık, oralara yatırım götürürken terör örgütünün o şantiyeleri nasıl bastığını, orada öğretmenlerimizi eğitim için gönderdiğimiz öğretmenlerimizi şehit ettiğini, doktorları şehit ettiğini üzülerek hep yaşadık bu acıları birlikte yaşadık'' açıklamasında bulundu.'Kürtçe yasağı vardı, insanlar ana diliyle konuşamıyordu'Demokratikleşme anlamında önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle konuştu:'Terörsüz bir Türkiye diyoruz'PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında konuşan Bakan Tunç ''Burada Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında gerçekleştirmiş olduğu konuşma sonrasında yeni bir çalışma başladı. Tabii üç kez İmralı'ya gittiler, DEM heyeti ve görüşmeler sağladılar. Üçüncü görüşmenin sonunda da terör örgütü elebaşının terör örgütüne yönelik açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar. Hem Türkçe hem Kürtçe olarak paylaştılar ve açıklamayı gördük. Bu açıklamanın terör örgütü elebaşı tarafından kurucusu olduğu, terör örgütüne hitaben olduğu belli. Buradaki muhatap tamamen terör örgütü, silah bırakılması, tüm grupların silah bırakmasını içeriyor. Ve PKK'nın kendisini fesh etmesine yönelik terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir talebi, bir çağrısı. Tabii bu çağrının nasıl karşılık bulacağı, muhatabının bunu nasıl değerlendireceği elbette ki önümüzdeki süreçte gözlemlenecek bir husus. Burada terörsüz bir Türkiye diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk devleti şiddeti kabul etmez ve gereğini yapar. Bunu başından beri bunu söylüyoruz. Terörü kabul etmez demokratik bir devlet. Talepler şiddet yoluyla istenmez demokratik bir devlet. Düşünce ve ifade özgürlüğü şiddeti içermez. Anayasamızın 26. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10-11. maddeleri, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesi, evrensel hukuk bunu içerir. Dolayısıyla şiddet hareketleri, terör bittiğinde ülkemiz kazanacaktır. Bu anlamda da eğer bu çağrıya terör örgütü kendi elebaşının çağrısına cevap vermezse, yine hukuk devleti içerisinde bu mücadele kararlılıkla sürecektir'' dedi.'Herhangi bir pazarlık olamaz'PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gizli pazarlık yapıldığı iddialarını yalanlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskani-erdogan-28-subatin-actigi-derin-yaralar-halen-iyilesmedi-1094097187.html
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i̇mralı
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, abdullah öcalan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, i̇mralı, i̇mralı cezaevi, i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, abdullah öcalan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, i̇mralı, i̇mralı cezaevi, i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
Adalet Bakanı Tunç: Silah bırakılmazsa gömülecekler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtlarken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına değindi. Tunç, örgütün bu çağrıya uyması gerektiğini vurgulayarak gereğinin yapılmasını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında gündeme dair konuşuyor.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı hakkında Bakan Tunç ''Şimdi tabii ülkemiz 40 yıldan bu yana terörle mücadele ediyor. Ve 40 yıldan bu yana da ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önündeki en büyük engellerden birisi de terör meselesiydi. Şehitler verdik. Maddi, manevi çok büyük acılar yaşadık. Tabii terörün sadece PKK terör örgütü değil, diğer terör örgütleriyle de aynı anda mücadele eden bir ülke konumundayız. Terörün sonlandırılması, terörsüz bir Türkiye'ye adım atılması noktasındaki çabamız, kararlılığımız bizim sadece bugünkü meselemiz değildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 yıldan bu yana, 23 yıldan bu yana terörü bitirmek için büyük bir mücadelesi var. Özellikle terör örgütünün yok edilmesiyle ilgili güvenlik güçlerimizin bugüne kadar kararlı ve başarılı bir mücadelesi söz konusu oldu. Özellikle son yıllarda teknolojinin de verdiği imkanlarla, savunma sanayimizin geldiği yerlilik ve millilik imkanlarıyla da terörün adeta içerde sonlandırılmasına yönelik büyük bir mücadele yapıldı ve başarı da sağlandı. Tabii özellikle 22 yıldan bu yana teröre zemin hazırlayan unsurları da ortadan kaldırmanın gayreti içerisinde olduk. Bu anlamda da ülkemiz özellikle temel hak ve özgürlüklerin genişlemesi, bu sadece Kürt kökenli vatandaşlarımız için değil, bugün 28 Şubat, tüm insanlarımız için etnik kökeni ne olursa olsun, ırkı, rengi, dili, dini ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız için temel hak ve özgürlükleri alabildiğine genişleten bir ortamı sağlamaya çalıştık. Ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için çok mücadele ettik, ayrımcılığı ortadan kaldırdık, özellikle ülkemizin hiçbir vilayetine ayrım yapmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerle donattık. Hakkari'ye üniversite yaptık, Sinop'a da yaptık, Yüksekova'ya da havalimanı yaptık, oralara yatırım götürürken terör örgütünün o şantiyeleri nasıl bastığını, orada öğretmenlerimizi eğitim için gönderdiğimiz öğretmenlerimizi şehit ettiğini, doktorları şehit ettiğini üzülerek hep yaşadık bu acıları birlikte yaşadık'' açıklamasında bulundu.
'Kürtçe yasağı vardı, insanlar ana diliyle konuşamıyordu'
Demokratikleşme anlamında önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şöyle konuştu:
Demokratikleşme anlamında da temel hak ve özgürlüklerin alabildiğine genişlemesi ve özellikle eleştiri konusu yapılan hususları da birer birer ortadan kaldırdık. Kürtçe yasağı vardı, yani insanların kendi ana diliyle konuşabilmesi imkanlarını genişlettik, arttırdık. Gerek mahkemelerde gerek cezaevlerinde kendi savunmasını yaparken ya da bir yakını ile görüşürken kendi diliyle konuşamıyordu insanlar. Bunlar hepsi mevzuatımızda değiştirilen, genişletilen hususlar olarak tarihe geçti. Bir siyasetçi kendi diliyle propaganda yapamazdı. Bölgesinde gittiği zaman bir kahvehanede toplantı yapacak, karşısındakiler kendi diliyle konuşulmasını isteyecektir. Yapamazdı. Bunların önü hep açıldı. Kürtçe televizyon, devlet televizyonu yayına girdi. Çok geride kalan tartışmalar. Ülkemiz yüksek standartlı bir demokrasi noktasında çok ilerlemeler sağladı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. 2005 yılındaki Diyarbakır konuşmasını hatırlıyoruz. Kürt sorunu olarak nitelendirilen sorunu şu son 22 yılda tüm dirençlere rağmen, birçok engellemelere rağmen, muhalefetin karşı gelmesine rağmen o sorunu ortadan kaldırdık.
'Terörsüz bir Türkiye diyoruz'
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında konuşan Bakan Tunç ''Burada Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında gerçekleştirmiş olduğu konuşma sonrasında yeni bir çalışma başladı. Tabii üç kez İmralı'ya gittiler, DEM heyeti ve görüşmeler sağladılar. Üçüncü görüşmenin sonunda da terör örgütü elebaşının terör örgütüne yönelik açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar. Hem Türkçe hem Kürtçe olarak paylaştılar ve açıklamayı gördük. Bu açıklamanın terör örgütü elebaşı tarafından kurucusu olduğu, terör örgütüne hitaben olduğu belli. Buradaki muhatap tamamen terör örgütü, silah bırakılması, tüm grupların silah bırakmasını içeriyor. Ve PKK'nın kendisini fesh etmesine yönelik terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir talebi, bir çağrısı. Tabii bu çağrının nasıl karşılık bulacağı, muhatabının bunu nasıl değerlendireceği elbette ki önümüzdeki süreçte gözlemlenecek bir husus. Burada terörsüz bir Türkiye diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk devleti şiddeti kabul etmez ve gereğini yapar. Bunu başından beri bunu söylüyoruz. Terörü kabul etmez demokratik bir devlet. Talepler şiddet yoluyla istenmez demokratik bir devlet. Düşünce ve ifade özgürlüğü şiddeti içermez. Anayasamızın 26. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10-11. maddeleri, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesi, evrensel hukuk bunu içerir. Dolayısıyla şiddet hareketleri, terör bittiğinde ülkemiz kazanacaktır. Bu anlamda da eğer bu çağrıya terör örgütü kendi elebaşının çağrısına cevap vermezse, yine hukuk devleti içerisinde bu mücadele kararlılıkla sürecektir'' dedi.
'Herhangi bir pazarlık olamaz'
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gizli pazarlık yapıldığı iddialarını yalanlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:
Şehit ailelerimizi incitecek, onları üzecek, milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmaz. Burada muhatap, terör örgütü elebaşının muhatabı devlet değildir, terör örgütüdür. Bu çağrı devlete yapılmış bir çağrı değildir. Örgüte yapılmış bir çağrıdır. Örgüt, lider olarak kabul ettiği terör örgütü ele başına sözüne gider, silah bırakırsa zaten kendini fesh etmiş olur. Aksi takdirde yine bu ülkenin terörle mücadelesi kararlılıkla devam eder. Zaten bu noktada büyük bir başarı sağlandı. Tabii özellikle bunun karşılığında ne verildi, bu açıklamayı neden yaptılar şeklinde bir takım tereddütler, yorumlar yapılıyor. Burada herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz. Bunun karşılığında devlet şunu yapacaktır şeklindeki bir yorum doğru olmaz. Hukuk Devleti'nde böyle gizli pazarlıklar olmaz. Her şey şeffaf bir şekilde. Bir suç işlenmesi durumunda yargısı vardır. İlgili kurumları vardır. Terörle mücadele eden güvenlik güçleri vardır. Dolayısıyla buradaki hedefimiz, 40 yıldan bu yana bu ülkeyi sıkıntıya sokan, en çok da Güneydoğu'daki insanlarımızı, Kürt kökenli vatandaşlarımızı rahatsız eden ve binlerce insanımızın hayatına mal olan askerimizin, polisimizin, öğretmenimizin ve bu kadar büyük kayıplara neden olan bir terör örgütünün sonlandırılması ülkemiz için Türkiye vücuduna başlarken terörsüz bir Türkiye'ye adım atmak ülkemiz için çok büyük fayda sağlayacak ki çevremizdeki gelişmeler, güneyimizde bir terör devletinin kurulmamasına yönelik yaptığımız mücadeleler ortada. Dolayısıyla enerjimizi teröre değil, enerjimizi milletin refahına harcamış oluruz. Oraya harcanacak trilyonlarca kaynağı milletimizin cebine, milletimizin refahına akıtmış oluruz.