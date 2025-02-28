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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir sayfaya geçilmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir sayfaya geçilmiştir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kanal 7’nin 30. yıl özel programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Programda... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7’nin 30. Yıl programında önemli açıklamalarda bulundu.Sözlerine Ramazan Ayı'nın gelişi hakkında başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Bu akşam anlamlı bir akşam zira Ramazan-ı Şerif’e adımımızı atıyoruz ilk teravih bu akşam icra edilecek, kılınacak'' diyerek tüm İslam aleminin Ramazan Ayı'nı kutladı.'28 Şubat'ın ülkemize maliyeti 380 milyar dolardır'CHP'nin 28 Şubat eleştirisine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''28 Şubat’ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP’li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat, başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar halen tam olarak iyileşmiş değil. 'Abartıyorsunuz' diyen vicdan yoksunlarına, sadece buz dağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarında. 11 binden fazlası ceza aldı, binlercesi istifa etti. Binlerce kamu görevlisi aynı şekilde tahkikata uğradı. Emniyet birimleri suçlular yerine İstanbul’un göbeğinde sarıklı, sakallı, cübbeli, çarşaflı vatandaşlarımızı kovalıyordu. Üniversite kapılarına kurulan adına ikna odası dedikleri psikolojik işkence odalarını, imam hatiplilerinin üniversiteye gitmesini engellemek için devreye sokulan katsayı uygulaması, imam hatiplerin ortaokul kısmını kapatmak için getirilen kesintisiz eğitim dayatmasını ve daha nice zorbalık ve yasakları bu ülke çok acı biçimde tecrübe etti.28 Şubat sadece özgürlüklere değil ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. 28 Şubat'ın ülkemize maliyeti 380 milyar dolardır'' açıklamasında bulundu.'Gazeteci kılıklı kalemşörler'28 Şubat döneminde atılan manşetlere tepkisini tekrar dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: 'Anayasamızda ilk dört madde neredeyse, biz de yanındayız'Yerli ve milli medya vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Milletin inanç ve kültür değerlerini aşağılayan kerameti kendinden menkul kalemşörlerin devri, iktidarı zamanla sona ermiştir. Eski Türkiye’nin demirbaşları zaman zaman bu rahatsızlıklarını da ifşa etmektedir ama ne yapsalar boş ne yapsalar beyhude. Kanal 7 ailesi gibi yerli milli ve özgür medyamız olduğu müddetçe bir daha Türkiye’yi eski karanlık ve kaotik günlerine geri döndüremeyecekler. Yeni Türkiye gerçeği ile yaşamayı öğrenecekler. Bu ülkenin tek sahibinin tüm kesimleriyle millet olduğunu er ya da geç kabullenecekler. Milli iradeyi baskı altına almaya çalışan vesayet heveslilerine de meydanı asla terk etmeyeceğiz. Biz yapıcı eleştiriye, farklı fikirlere ve aykırı görüşlere sonuna kadar açığız. Türkiye’nin gücüne güç katacak, ekonomide, siyasette, dış politikada toplumsal barış ve huzur ortamına katkı verecek her türlü öneriyi dinleriz. Hatta kimden geldiğini umursamadan memnuniyetle karşılarız. Demokrasimize ekonomimize zarar veren, adalet değil imtiyaz peşinde koşan girişimlere de eyvallah etmeyiz. Evlatlarımızı temel hak ve hürriyetlerin serbestçe yaşandığı, demokrasisi güçlü, pasaportu itibarlı ve sözünün ağırlığı olan bir Türkiye ile mutlaka ama mutlaka buluşturacağız. 85 milyonun tüm mensuplarını devletin birinci sınıf vatandaşı haline getirdik. Anayasamızda ilk dört madde şu anda neredeyse, biz de yanındayız yolumuza da öyle devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.'Artık yeni bir sayfaya geçilmiştir'PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-makedonya-basbakanini-kabul-etti-hedef-ticaret-hacmini-iki-katina-1094094316.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, medya, ana akım medya, medya patronu, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon üst kurulu
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, medya, ana akım medya, medya patronu, televizyon, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), radyo ve televizyon üst kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir sayfaya geçilmiştir

20:01 28.02.2025 (güncellendi: 20:41 28.02.2025)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kanal 7’nin 30. yıl özel programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Programda, Türkiye'nin gündemine dair değerlendirmeler yapan Erdoğan, medyanın ülke kalkınmasındaki rolüne vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7’nin 30. Yıl programında önemli açıklamalarda bulundu.
Sözlerine Ramazan Ayı'nın gelişi hakkında başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Bu akşam anlamlı bir akşam zira Ramazan-ı Şerif’e adımımızı atıyoruz ilk teravih bu akşam icra edilecek, kılınacak'' diyerek tüm İslam aleminin Ramazan Ayı'nı kutladı.

'28 Şubat'ın ülkemize maliyeti 380 milyar dolardır'

CHP'nin 28 Şubat eleştirisine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''28 Şubat’ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP’li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat, başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar halen tam olarak iyileşmiş değil. 'Abartıyorsunuz' diyen vicdan yoksunlarına, sadece buz dağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarında. 11 binden fazlası ceza aldı, binlercesi istifa etti. Binlerce kamu görevlisi aynı şekilde tahkikata uğradı. Emniyet birimleri suçlular yerine İstanbul’un göbeğinde sarıklı, sakallı, cübbeli, çarşaflı vatandaşlarımızı kovalıyordu. Üniversite kapılarına kurulan adına ikna odası dedikleri psikolojik işkence odalarını, imam hatiplilerinin üniversiteye gitmesini engellemek için devreye sokulan katsayı uygulaması, imam hatiplerin ortaokul kısmını kapatmak için getirilen kesintisiz eğitim dayatmasını ve daha nice zorbalık ve yasakları bu ülke çok acı biçimde tecrübe etti.28 Şubat sadece özgürlüklere değil ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. 28 Şubat'ın ülkemize maliyeti 380 milyar dolardır'' açıklamasında bulundu.

'Gazeteci kılıklı kalemşörler'

28 Şubat döneminde atılan manşetlere tepkisini tekrar dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Gazete manşetleri ve televizyon ekranları üzerinden 'iltica geliyor' furyasına benzin dökenlerin hepsi büyük kazançlar sağlamıştır. İşte böyle umutsuz bir dönemde Kanal 7 yürekli duruşuyla bu milletin sesi soluğu ve vicdani olmuştur. O günleri iliklerine kadar yaşamış bir siyasetçi olarak şunu bugün bir kez daha iftiharla söylemek isterim ki, üniversite kapılarından geri çevrilen eğitim ve çalışma hakkı gasp edilen kadınların sesini duyurdunuz. Geleceği çalınan öğrencilerin uğradığı haksızlıkları yıllarca gündeme siz getirdiniz. Sadece ülkemizde değil Filistin’den Afrika’ya, Asya’dan Balkanlar‘a nerede bir ezilen varsa feryadın duyurarak haberini yaparak, davasını ekrana taşıyarak, mazlumların haykıran sesi oldunuz. FETÖ'nün CHP zihniyetinin özellikle medyasının şahsınıza yönelik saldırıları karşısında bir dalga kıran oldunuz. 30 yıl boyunca medyanın ve meydanın boş olmadığını birilerine çok net biçimde gösterdiniz. Hakkını tam 30 yıldır layıkıyla veren Kanal 7 ailesine bir kere daha şahsım ailem parti adına şükranlarımı sunuyorum. Sayfasını köşesine ve kalemini ücreti mukabele kullanan gazeteci kılıklı kalemşörler dün olduğu gibi bugün de var. 25-30 sene önce tek görevleri vesayet güçlerine sözcülük yapmak olanlar, şimdi de sabahtan akşama CHP’nin yolsuzluk, hırsızlık ve usulsüzlüklerini belediyeleri bir sarmaşık misali saran yağmacılığını aklamakla meşguller.

'Anayasamızda ilk dört madde neredeyse, biz de yanındayız'

Yerli ve milli medya vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Milletin inanç ve kültür değerlerini aşağılayan kerameti kendinden menkul kalemşörlerin devri, iktidarı zamanla sona ermiştir. Eski Türkiye’nin demirbaşları zaman zaman bu rahatsızlıklarını da ifşa etmektedir ama ne yapsalar boş ne yapsalar beyhude. Kanal 7 ailesi gibi yerli milli ve özgür medyamız olduğu müddetçe bir daha Türkiye’yi eski karanlık ve kaotik günlerine geri döndüremeyecekler. Yeni Türkiye gerçeği ile yaşamayı öğrenecekler. Bu ülkenin tek sahibinin tüm kesimleriyle millet olduğunu er ya da geç kabullenecekler. Milli iradeyi baskı altına almaya çalışan vesayet heveslilerine de meydanı asla terk etmeyeceğiz. Biz yapıcı eleştiriye, farklı fikirlere ve aykırı görüşlere sonuna kadar açığız. Türkiye’nin gücüne güç katacak, ekonomide, siyasette, dış politikada toplumsal barış ve huzur ortamına katkı verecek her türlü öneriyi dinleriz. Hatta kimden geldiğini umursamadan memnuniyetle karşılarız. Demokrasimize ekonomimize zarar veren, adalet değil imtiyaz peşinde koşan girişimlere de eyvallah etmeyiz. Evlatlarımızı temel hak ve hürriyetlerin serbestçe yaşandığı, demokrasisi güçlü, pasaportu itibarlı ve sözünün ağırlığı olan bir Türkiye ile mutlaka ama mutlaka buluşturacağız. 85 milyonun tüm mensuplarını devletin birinci sınıf vatandaşı haline getirdik. Anayasamızda ilk dört madde şu anda neredeyse, biz de yanındayız yolumuza da öyle devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

'Artık yeni bir sayfaya geçilmiştir'

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizi prangalarından kurtarma mücadelemizde önümüze çıkan en büyük engellerden biri Türkiye’nin 40 yıllık terörle imtihanında çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek, siyasetçileri dar bir alana hapsetmek için bir sopa olarak kullanıldı. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur inisiyatifi ile başlayan bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında dün itibari ile artık yeni bir sayfaya geçilmiştir. Şurası bilinmelidir ki, Türkü ve Kürdü ile bu milletin hiçbir ferdi geçmişte yaşandığı gibi ikircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecek. Bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı en üst seviyede dikkat sergileyecek ve gereken bütün tedbirleri alacağız. Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca, doğal olarak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir. Terörsüz Türkiye’nin kazananı Allah'ın izniyle Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacak milletimizin her bir ferdi olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
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