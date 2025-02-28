https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskani-erdogan-28-subatin-actigi-derin-yaralar-halen-iyilesmedi-1094097187.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir sayfaya geçilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir sayfaya geçilmiştir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kanal 7’nin 30. yıl özel programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Programda... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T20:01+0300

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radyo ve televizyon üst kurulu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7’nin 30. Yıl programında önemli açıklamalarda bulundu.Sözlerine Ramazan Ayı'nın gelişi hakkında başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Bu akşam anlamlı bir akşam zira Ramazan-ı Şerif’e adımımızı atıyoruz ilk teravih bu akşam icra edilecek, kılınacak'' diyerek tüm İslam aleminin Ramazan Ayı'nı kutladı.'28 Şubat'ın ülkemize maliyeti 380 milyar dolardır'CHP'nin 28 Şubat eleştirisine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ''28 Şubat’ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı, zorbalık ve zulüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP’li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat, başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar halen tam olarak iyileşmiş değil. 'Abartıyorsunuz' diyen vicdan yoksunlarına, sadece buz dağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarında. 11 binden fazlası ceza aldı, binlercesi istifa etti. Binlerce kamu görevlisi aynı şekilde tahkikata uğradı. Emniyet birimleri suçlular yerine İstanbul’un göbeğinde sarıklı, sakallı, cübbeli, çarşaflı vatandaşlarımızı kovalıyordu. Üniversite kapılarına kurulan adına ikna odası dedikleri psikolojik işkence odalarını, imam hatiplilerinin üniversiteye gitmesini engellemek için devreye sokulan katsayı uygulaması, imam hatiplerin ortaokul kısmını kapatmak için getirilen kesintisiz eğitim dayatmasını ve daha nice zorbalık ve yasakları bu ülke çok acı biçimde tecrübe etti.28 Şubat sadece özgürlüklere değil ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. 28 Şubat'ın ülkemize maliyeti 380 milyar dolardır'' açıklamasında bulundu.'Gazeteci kılıklı kalemşörler'28 Şubat döneminde atılan manşetlere tepkisini tekrar dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: 'Anayasamızda ilk dört madde neredeyse, biz de yanındayız'Yerli ve milli medya vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Milletin inanç ve kültür değerlerini aşağılayan kerameti kendinden menkul kalemşörlerin devri, iktidarı zamanla sona ermiştir. Eski Türkiye’nin demirbaşları zaman zaman bu rahatsızlıklarını da ifşa etmektedir ama ne yapsalar boş ne yapsalar beyhude. Kanal 7 ailesi gibi yerli milli ve özgür medyamız olduğu müddetçe bir daha Türkiye’yi eski karanlık ve kaotik günlerine geri döndüremeyecekler. Yeni Türkiye gerçeği ile yaşamayı öğrenecekler. Bu ülkenin tek sahibinin tüm kesimleriyle millet olduğunu er ya da geç kabullenecekler. Milli iradeyi baskı altına almaya çalışan vesayet heveslilerine de meydanı asla terk etmeyeceğiz. Biz yapıcı eleştiriye, farklı fikirlere ve aykırı görüşlere sonuna kadar açığız. Türkiye’nin gücüne güç katacak, ekonomide, siyasette, dış politikada toplumsal barış ve huzur ortamına katkı verecek her türlü öneriyi dinleriz. Hatta kimden geldiğini umursamadan memnuniyetle karşılarız. Demokrasimize ekonomimize zarar veren, adalet değil imtiyaz peşinde koşan girişimlere de eyvallah etmeyiz. Evlatlarımızı temel hak ve hürriyetlerin serbestçe yaşandığı, demokrasisi güçlü, pasaportu itibarlı ve sözünün ağırlığı olan bir Türkiye ile mutlaka ama mutlaka buluşturacağız. 85 milyonun tüm mensuplarını devletin birinci sınıf vatandaşı haline getirdik. Anayasamızda ilk dört madde şu anda neredeyse, biz de yanındayız yolumuza da öyle devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.'Artık yeni bir sayfaya geçilmiştir'PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-makedonya-basbakanini-kabul-etti-hedef-ticaret-hacmini-iki-katina-1094094316.html

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