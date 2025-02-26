https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/karadeniz-derbisinde-7-gol-cikti-trabzonspor-ve-iskenderunspor-ceyrek-finale-yukseldi-1094016151.html
Karadeniz derbisinde 7 gol çıktı: Trabzonspor ve İskenderunspor çeyrek finale yükseldi
Karadeniz derbisinde 7 gol çıktı: Trabzonspor ve İskenderunspor çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta Lundstram, Visca, Mendy, Cham ve Banza'nın... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T22:43+0300
2025-02-26T22:43+0300
2025-02-26T22:43+0300
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor ile ikinci olan İskenderunspor çeyrek finale yükseldi.Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Bordo-mavililer, rakibini 5-2 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı ve grubundan lider olarak tur atmayı başardı. Grupta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen İskenderunspor da Trabzonspor'un ardından çeyrek finale çıkmayı başardı.Trabzonspor, Rizespor maçının 13. dakikasında Lundstram'ın golüyle öne geçti. İlk yarıda Visca (41. dakika) ve Mendy (45. dakika) ile farkı artıran bordo-mavililer, devre arasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda Cham (59. dakika) ve Banza (83. dakika) ile gollerine devam eden Trabzonspor, maçı kontrol altına aldı. Çaykur Rizespor ise Jurecka'nın penaltı golü (63. dakika) ve Hojer'in (89. dakika) vuruşuyla iki gol kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ziraat-turkiye-kupasi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1093357465.html
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karadeniz, trabzonspor, i̇skenderun, i̇skenderun limanı, i̇skenderun körfezi, i̇skenderunspor, ziraat türkiye kupası, ziraat, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Karadeniz derbisinde 7 gol çıktı: Trabzonspor ve İskenderunspor çeyrek finale yükseldi
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta Lundstram, Visca, Mendy, Cham ve Banza'nın golleriyle galibiyeti garantileyen bordo-mavililer, gruptan lider olarak tur atmayı başardı. Maçın ardından İskenderunspor'da gruptaki puan dağılımıyla ikinci olarak çeyrek finale çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Trabzonspor ile ikinci olan İskenderunspor çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Bordo-mavililer, rakibini 5-2 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı ve grubundan lider olarak tur atmayı başardı. Grupta Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen İskenderunspor da Trabzonspor'un ardından çeyrek finale çıkmayı başardı.
Trabzonspor, Rizespor maçının 13. dakikasında Lundstram'ın golüyle öne geçti. İlk yarıda Visca (41. dakika) ve Mendy (45. dakika) ile farkı artıran bordo-mavililer, devre arasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda Cham (59. dakika) ve Banza (83. dakika) ile gollerine devam eden Trabzonspor, maçı kontrol altına aldı. Çaykur Rizespor ise Jurecka'nın penaltı golü (63. dakika) ve Hojer'in (89. dakika) vuruşuyla iki gol kaydetti.