https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/tokat-belediye-baskani-yazicioglundan-ornek-atama-down-sendromlu-bireyi-ozel-kalem-muduru-yapti-1094017312.html
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan örnek atama: Down Sendromlu bireyi özel kalem müdürü yaptı
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan örnek atama: Down Sendromlu bireyi özel kalem müdürü yaptı
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Tokat Belediyesi, down sendromlu Ethem Ay'ı Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlatarak topluma örnek bir uygulamaya imza attı. İlk iş gününde misafirleri güler... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Tokat Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturmak için down sendromlu Ethem Ay’ı Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlattı.Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile daha önce bir araya gelen 29 yaşındaki Ethem Ay, gösterdiği sıcak ve samimi iletişimle dikkat çekmişti. Başkan Yazıcıoğlu, bu görüşmenin ardından Ay'ı belediyede Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirme kararı aldı. İlk iş gününde Ethem Ay, misafirlere çay ikram etti ve Başkan’ın programlarını takip etti.Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Ethem kardeşimle çalışmak bizim için büyük bir mutluluk. Kendisi çok kibar ve naif bir insan. Ekibimizin bir parçası oldu ve maşallah, ilk günden harika bir performans sergiledi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/down-sendromlu-ogrencinin-agzi-koli-bandiyla-kapatildi-milli-egitim-mudurlugu-inceleme-baslatti-1089362572.html
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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan örnek atama: Down Sendromlu bireyi özel kalem müdürü yaptı
00:18 27.02.2025 (güncellendi: 00:22 27.02.2025)
Tokat Belediyesi, down sendromlu Ethem Ay'ı Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlatarak topluma örnek bir uygulamaya imza attı. İlk iş gününde misafirleri güler yüzle karşılayan ve Başkan'ın programlarını takip eden Ay, görevini başarıyla yerine getirdi. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Tokat Belediyesi, toplumda farkındalık oluşturmak için down sendromlu Ethem Ay’ı Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlattı.
Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile daha önce bir araya gelen 29 yaşındaki Ethem Ay, gösterdiği sıcak ve samimi iletişimle dikkat çekmişti. Başkan Yazıcıoğlu, bu görüşmenin ardından Ay'ı belediyede Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirme kararı aldı. İlk iş gününde Ethem Ay, misafirlere çay ikram etti ve Başkan’ın programlarını takip etti.
Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Ethem kardeşimle çalışmak bizim için büyük bir mutluluk. Kendisi çok kibar ve naif bir insan. Ekibimizin bir parçası oldu ve maşallah, ilk günden harika bir performans sergiledi” dedi.