https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/pyd-elebasi-salih-muslim-ocalanin-cagrisina-cevap-verdi-gerekirse-silah-birakiriz-1094047616.html

PYD elebaşı Salih Müslim, Öcalan'ın çağrısına cevap verdi: 'Gerekirse silah bırakırız'

PYD elebaşı Salih Müslim, Öcalan'ın çağrısına cevap verdi: 'Gerekirse silah bırakırız'

Sputnik Türkiye

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nde yapılan görüşmede silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi çağrısında bulundu. Öcalan, PKK'nın kendini... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T19:44+0300

2025-02-27T19:44+0300

2025-02-27T19:52+0300

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi yönünde tarihi bir çağrıda bulundu.PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşı Salih Müslim ise Öcalan'ın çağrısına ilişkin ilk tepkiyi verdi. Müslim, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. PKK'nın alacağı karar doğrultusunda hareket ederiz ve gerekirse silah bırakırız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, PKK'nın geleceği ve silahlı mücadeleden vazgeçilip geçilmeyeceği konusunda yeni bir tartışma başlattı.

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