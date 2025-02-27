https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/pyd-elebasi-salih-muslim-ocalanin-cagrisina-cevap-verdi-gerekirse-silah-birakiriz-1094047616.html
PYD elebaşı Salih Müslim, Öcalan'ın çağrısına cevap verdi: 'Gerekirse silah bırakırız'
PYD elebaşı Salih Müslim, Öcalan'ın çağrısına cevap verdi: 'Gerekirse silah bırakırız'
Sputnik Türkiye
PKK elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nde yapılan görüşmede silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi çağrısında bulundu. Öcalan, PKK'nın kendini... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T19:44+0300
2025-02-27T19:44+0300
2025-02-27T19:52+0300
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi yönünde tarihi bir çağrıda bulundu.PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşı Salih Müslim ise Öcalan'ın çağrısına ilişkin ilk tepkiyi verdi. Müslim, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. PKK'nın alacağı karar doğrultusunda hareket ederiz ve gerekirse silah bırakırız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, PKK'nın geleceği ve silahlı mücadeleden vazgeçilip geçilmeyeceği konusunda yeni bir tartışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-ocalanin-mektubunu-okuyor-1094042838.html
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salih müslim, pyd, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
salih müslim, pyd, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu
PYD elebaşı Salih Müslim, Öcalan'ın çağrısına cevap verdi: 'Gerekirse silah bırakırız'
19:44 27.02.2025 (güncellendi: 19:52 27.02.2025)
PKK elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nde yapılan görüşmede silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi çağrısında bulundu. Öcalan, PKK'nın kendini feshetmesini ve tüm grupların silah bırakmasını istedi. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşı Salih Müslim ise Öcalan'ın açıklamalarına destek vererek gerekirse silah bırakabileceklerini açıkladı.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi yönünde tarihi bir çağrıda bulundu.
PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşı Salih Müslim ise Öcalan'ın çağrısına ilişkin ilk tepkiyi verdi. Müslim, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. PKK'nın alacağı karar doğrultusunda hareket ederiz ve gerekirse silah bırakırız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, PKK'nın geleceği ve silahlı mücadeleden vazgeçilip geçilmeyeceği konusunda yeni bir tartışma başlattı.