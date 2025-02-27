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Meteoroloji peş peşe alarm verdi, İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji peş peşe alarm verdi, İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege ve... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T07:25+0300
2025-02-27T07:25+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ise buzlanma, don ve çığ riski devam ediyor. Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artarken, gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Meteoroloji, perşembe ve cuma günleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.Bugün hava nasıl olacak?Türkiye’nin farklı bölgelerinde beklenen hava durumu şöyle:Marmara Bölgesi: Kuvvetli yağış bekleniyorMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.📍 İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu📍 Edirne: 13°C, güney kesimleri yağmurlu📍 Kocaeli: 16°C, parçalı ve çok bulutluEge Bölgesi: İzmir ve Aydın kıyılarında kuvvetli sağanakEge Bölgesi’nde yağışlar devam ediyor.📍 İzmir: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı📍 Aydın: 15°C, kıyılarda kuvvetli yağış bekleniyor📍 Manisa: 13°C, öğleden sonra kuvvetli yağmur geçişleri görülebilirAkdeniz Bölgesi: Antalya’da gece saatlerinde yağmur var📍 Antalya: 16°C, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı📍 Adana: 16°C, parçalı ve az bulutlu📍 Mersin: 16°C, parçalı bulutluİç Anadolu Bölgesi: Buzlanma ve sis uyarısıBölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.📍 Ankara: 9°C, parçalı ve az bulutlu📍 Konya: 11°C, gece saatlerinde puslu📍 Sivas: 2°C, kuvvetli buzlanma ve don bekleniyorKaradeniz Bölgesi: Çığ tehlikesine dikkatBatı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.📍 Trabzon: 6°C, parçalı ve çok bulutlu📍 Rize: 5°C, sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor📍 Zonguldak: 10°C, parçalı bulutluDoğu Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve yoğun don uyarısı📍 Erzurum: -3°C, parçalı ve çok bulutlu📍 Kars: -4°C, kuvvetli don ve buzlanma📍 Van: -1°C, sabah saatlerinde kar yağışlıGüneydoğu Anadolu Bölgesi: Açık ve soğuk havaBölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.📍 Diyarbakır: 10°C, az bulutlu📍 Gaziantep: 12°C, açık ve soğuk📍 Şanlıurfa: 12°C, pus ve sis görülebilirDenizlerde hava durumu: Fırtına beklenmiyor📌 Karadeniz: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’de yer yer yağmur bekleniyor.📌 Marmara: Aralıklı yağmur, doğu ve güneydoğudan orta kuvvette rüzgar.📌 Ege: Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı, güneydoğudan orta kuvvette rüzgar.📌 Akdeniz: Batıda sağanak yağış, doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava bekleniyor.Hava sıcaklıkları yükseliyorSibirya soğuklarının etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor.Meteoroloji’den önemli uyarılar📌 Kuvvetli Yağış Uyarısı✔ İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Aydın kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.✔ Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.📌 Çığ Tehlikesi ve Buzlanma Uyarısı✔ Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor.✔ Buzlanma ve don nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.📌 Sis ve Pus Uyarısı✔ İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görüş mesafesi düşebilir.✔ Sabah saatlerinde trafikte dikkatli olunmalı.📌 Rüzgar Uyarısı✔ Güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette rüzgar bekleniyor.✔ Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli esebilir.
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Meteoroloji peş peşe alarm verdi, İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

07:25 27.02.2025
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Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de buzlanma, don ve çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının ise 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ise buzlanma, don ve çığ riski devam ediyor. Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artarken, gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Meteoroloji, perşembe ve cuma günleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında yağışların şiddetli olması bekleniyor.
İstanbul, İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Aydın’da ani sel ve su baskınları riski bulunuyor.
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı devam edecek.

Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye’nin farklı bölgelerinde beklenen hava durumu şöyle:

Marmara Bölgesi: Kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir’de sağanak yağış etkili olacak.
Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in kıyı ilçelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Edirne ve Sakarya’nın kuzey kesimlerinde de yağış geçişleri görülebilir.
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve sis etkili olacak.
📍 İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 Edirne: 13°C, güney kesimleri yağmurlu
📍 Kocaeli: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi: İzmir ve Aydın kıyılarında kuvvetli sağanak

Ege Bölgesi’nde yağışlar devam ediyor.
İzmir ve Aydın kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.
📍 İzmir: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı
📍 Aydın: 15°C, kıyılarda kuvvetli yağış bekleniyor
📍 Manisa: 13°C, öğleden sonra kuvvetli yağmur geçişleri görülebilir

Akdeniz Bölgesi: Antalya’da gece saatlerinde yağmur var

Batı Akdeniz’de bulutlanma artarken, gece saatlerinden sonra Antalya’da sağanak yağmur bekleniyor.
İç kesimlerde buzlanma ve don riski devam ediyor.
📍 Antalya: 16°C, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
📍 Adana: 16°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Mersin: 16°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: Buzlanma ve sis uyarısı

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riski var.
Ankara, Eskişehir ve Konya’da sis etkili olabilir.
📍 Ankara: 9°C, parçalı ve az bulutlu
📍 Konya: 11°C, gece saatlerinde puslu
📍 Sivas: 2°C, kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor

Karadeniz Bölgesi: Çığ tehlikesine dikkat

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Gece saatlerinden sonra Karabük ve Düzce’de yağmur bekleniyor.
Doğu Karadeniz’de ise çığ tehlikesi devam ediyor.
📍 Trabzon: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 Rize: 5°C, sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor
📍 Zonguldak: 10°C, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve yoğun don uyarısı

Ardahan ve Van çevrelerinde kar yağışı etkisini sürdürecek.
Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don riski bulunuyor.
📍 Erzurum: -3°C, parçalı ve çok bulutlu
📍 Kars: -4°C, kuvvetli don ve buzlanma
📍 Van: -1°C, sabah saatlerinde kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Açık ve soğuk hava

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor.
📍 Diyarbakır: 10°C, az bulutlu
📍 Gaziantep: 12°C, açık ve soğuk
📍 Şanlıurfa: 12°C, pus ve sis görülebilir

Denizlerde hava durumu: Fırtına beklenmiyor

📌 Karadeniz: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’de yer yer yağmur bekleniyor.
📌 Marmara: Aralıklı yağmur, doğu ve güneydoğudan orta kuvvette rüzgar.
📌 Ege: Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı, güneydoğudan orta kuvvette rüzgar.
📌 Akdeniz: Batıda sağanak yağış, doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yükseliyor

Sibirya soğuklarının etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor.
Ülke genelinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
Ancak gece saatlerinde don ve buzlanma riski sürüyor.

Meteoroloji’den önemli uyarılar

📌 Kuvvetli Yağış Uyarısı
İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Aydın kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.
Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
📌 Çığ Tehlikesi ve Buzlanma Uyarısı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor.
Buzlanma ve don nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.
📌 Sis ve Pus Uyarısı
İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görüş mesafesi düşebilir.
Sabah saatlerinde trafikte dikkatli olunmalı.
📌 Rüzgar Uyarısı
Güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette rüzgar bekleniyor.
Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli esebilir.
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