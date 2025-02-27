https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/meteoroloji-pes-pese-alarm-verdi-istanbul-ankara-izmir-dikkat-saganak-yagis-ve-firtina-geliyor-1094021032.html

Meteoroloji peş peşe alarm verdi, İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji peş peşe alarm verdi, İstanbul, Ankara, İzmir dikkat: Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Marmara, Ege ve... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T07:25+0300

2025-02-27T07:25+0300

2025-02-27T07:25+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ise buzlanma, don ve çığ riski devam ediyor. Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artarken, gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Meteoroloji, perşembe ve cuma günleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.Bugün hava nasıl olacak?Türkiye’nin farklı bölgelerinde beklenen hava durumu şöyle:Marmara Bölgesi: Kuvvetli yağış bekleniyorMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.📍 İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu📍 Edirne: 13°C, güney kesimleri yağmurlu📍 Kocaeli: 16°C, parçalı ve çok bulutluEge Bölgesi: İzmir ve Aydın kıyılarında kuvvetli sağanakEge Bölgesi’nde yağışlar devam ediyor.📍 İzmir: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı📍 Aydın: 15°C, kıyılarda kuvvetli yağış bekleniyor📍 Manisa: 13°C, öğleden sonra kuvvetli yağmur geçişleri görülebilirAkdeniz Bölgesi: Antalya’da gece saatlerinde yağmur var📍 Antalya: 16°C, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı📍 Adana: 16°C, parçalı ve az bulutlu📍 Mersin: 16°C, parçalı bulutluİç Anadolu Bölgesi: Buzlanma ve sis uyarısıBölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.📍 Ankara: 9°C, parçalı ve az bulutlu📍 Konya: 11°C, gece saatlerinde puslu📍 Sivas: 2°C, kuvvetli buzlanma ve don bekleniyorKaradeniz Bölgesi: Çığ tehlikesine dikkatBatı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.📍 Trabzon: 6°C, parçalı ve çok bulutlu📍 Rize: 5°C, sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor📍 Zonguldak: 10°C, parçalı bulutluDoğu Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve yoğun don uyarısı📍 Erzurum: -3°C, parçalı ve çok bulutlu📍 Kars: -4°C, kuvvetli don ve buzlanma📍 Van: -1°C, sabah saatlerinde kar yağışlıGüneydoğu Anadolu Bölgesi: Açık ve soğuk havaBölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.📍 Diyarbakır: 10°C, az bulutlu📍 Gaziantep: 12°C, açık ve soğuk📍 Şanlıurfa: 12°C, pus ve sis görülebilirDenizlerde hava durumu: Fırtına beklenmiyor📌 Karadeniz: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’de yer yer yağmur bekleniyor.📌 Marmara: Aralıklı yağmur, doğu ve güneydoğudan orta kuvvette rüzgar.📌 Ege: Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı, güneydoğudan orta kuvvette rüzgar.📌 Akdeniz: Batıda sağanak yağış, doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava bekleniyor.Hava sıcaklıkları yükseliyorSibirya soğuklarının etkisini kaybetmesiyle hava sıcaklıkları yükselmeye başlıyor.Meteoroloji’den önemli uyarılar📌 Kuvvetli Yağış Uyarısı✔ İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve Aydın kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.✔ Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.📌 Çığ Tehlikesi ve Buzlanma Uyarısı✔ Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor.✔ Buzlanma ve don nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.📌 Sis ve Pus Uyarısı✔ İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görüş mesafesi düşebilir.✔ Sabah saatlerinde trafikte dikkatli olunmalı.📌 Rüzgar Uyarısı✔ Güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette rüzgar bekleniyor.✔ Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli esebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/son-dakika-olarak-duyuruldu-27-subatta-okullarin-tatil-oldugu-iller-aciklandi-1094019669.html

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