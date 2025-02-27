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Son dakika olarak duyuruldu: 27 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller açıklandı
Son dakika olarak duyuruldu: 27 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller açıklandı
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Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi! Bugün okullar tatil mi? 27 Şubat’ta hangi illerde eğitime ara verildi?
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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Pek Çok İlde Eğitime Ara Verildi. Ordu Valiliği, kent genelinde don ve buzlanma riskine dikkat çekerek bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.Artvin’de okullar tatil edildiArtvin Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde yoğun kar yağışının süreceğini belirterek Yusufeli hariç tüm ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.Ayrıca, hamile, engelli ve engelli çocuğu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.Giresun’da eğitim öğretime araÇanakçı ilçesinde tüm kademelerde eğitime 1 gün ara verildi.Rize’de kar nedeniyle okullar kapalıRize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.Trabzon’da taşımalı eğitim durduOlumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon’un birçok ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.Van’da eğitime kar engeliVan’ın Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.Kastamonu’da taşımalı eğitime araŞenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin’de taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün ve cuma günü eğitim yapılmayacak.Ardahan’da üç i̇lçede okullar kapalıHanak, Damal ve Posof ilçelerinde 27 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.Ağrı ve Iğdır’da kar tatiliAğrı’nın Taşlıçay ilçesinde ve Iğdır’daki bazı köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.Sinop’ta buzlanma riski nedeniyle okullar tatilSinop Valiliği, merkez ilçe ve Erfelek’te bazı okulların tatil edildiğini açıkladı.Tatil olan i̇llerin güncel listesi27 Şubat 2025 Perşembe günü tatil edilen iller:✔ Ordu (Bazı ilçelerde)✔ Artvin (Yusufeli hariç)✔ Giresun (Bazı ilçelerde)✔ Rize (Tüm il genelinde)✔ Trabzon (Bazı ilçelerde)✔ Van (Özalp ve Saray ilçeleri)✔ Kastamonu (Bazı ilçelerde)✔ Ardahan (Hanak, Damal, Posof)✔ Ağrı (Taşlıçay)✔ Iğdır (Bazı köy okulları)✔ Sinop (Bazı ilçelerde)
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kar tatili, bugün okullar tatil mi, 27 şubat okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil, son dakika kar tatili, kar yağışı nedeniyle tatil edilen iller, rize okullar tatil mi, ordu okullar tatil mi, trabzon okullar tatil mi, artvin okullar tatil mi, giresun okullar tatil mi, van okullar tatil mi, kastamonu okullar tatil mi, ardahan okullar tatil mi, ağrı okullar tatil mi, sinop okullar tatil mi, kar tatili olan iller, hangi şehirlerde kar tatili var, bugün hava durumu, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil, valilik açıklaması okullar tatil, kamu personeli idari izin, taşımalı eğitime ara verildi, buzlanma nedeniyle okullar tatil, hava durumu son dakika, meteoroloji kar yağışı uyarısı, güncel kar tatili haberleri, okullar ne zaman açılacak, eğitim öğretime ara verildi, tatil olan ilçeler, kış şartları nedeniyle tatil edilen okullar, valilikten tatil açıklaması

Son dakika olarak duyuruldu: 27 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller açıklandı

06:47 27.02.2025
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Kar tatili son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, ulaşımda aksamalara neden olurken eğitim öğretimi de sekteye uğrattı. Orta ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde okullar tatil edildi. İşte, 27 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilen iller ve detaylar...
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Pek Çok İlde Eğitime Ara Verildi. Ordu Valiliği, kent genelinde don ve buzlanma riskine dikkat çekerek bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.
Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe’de tüm okullar tatil edildi.
Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildi.

Artvin’de okullar tatil edildi

Artvin Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde yoğun kar yağışının süreceğini belirterek Yusufeli hariç tüm ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Ayrıca, hamile, engelli ve engelli çocuğu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Giresun’da eğitim öğretime ara

Çanakçı ilçesinde tüm kademelerde eğitime 1 gün ara verildi.
Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki belde ve köy okulları da tatil edildi.
Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler de izinli sayılacak.

Rize’de kar nedeniyle okullar kapalı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.
Doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı sürerken, şehir merkezinde de gece saatlerinde yağış beklendiği ifade edildi.
Vali Baydaş, öğrencilerin derslerini takip etmelerini ve öğretmenleriyle iletişimde kalmalarını istedi.

Trabzon’da taşımalı eğitim durdu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon’un birçok ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.
Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya’da taşımalı eğitime ara verildi.
Araklı, Çaykara, Yomra ve Akçaabat ilçelerinde ise belirli mahallelerde okullar tatil edildi.

Van’da eğitime kar engeli

Van’ın Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe giden kamu çalışanı anneler de izinli sayıldı.

Kastamonu’da taşımalı eğitime ara

Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin’de taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün ve cuma günü eğitim yapılmayacak.
Küre ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime 27 Şubat’ta ara verildi.

Ardahan’da üç i̇lçede okullar kapalı

Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde 27 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.
Ayrıca, hamile, engelli kamu personeli ile çocukları anaokulu ve kreşte eğitim gören kadın personel de izinli olacak.

Ağrı ve Iğdır’da kar tatili

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde ve Iğdır’daki bazı köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.
Iğdır Valiliği, merkeze bağlı bazı köylerde yoğun kar yağışının sürdüğünü ve bu nedenle eğitimin aksayacağını duyurdu.

Sinop’ta buzlanma riski nedeniyle okullar tatil

Sinop Valiliği, merkez ilçe ve Erfelek’te bazı okulların tatil edildiğini açıkladı.
Gerze, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Tatil olan i̇llerin güncel listesi

27 Şubat 2025 Perşembe günü tatil edilen iller:

Ordu (Bazı ilçelerde)
Artvin (Yusufeli hariç)
Giresun (Bazı ilçelerde)
Rize (Tüm il genelinde)
Trabzon (Bazı ilçelerde)
Van (Özalp ve Saray ilçeleri)
Kastamonu (Bazı ilçelerde)
Ardahan (Hanak, Damal, Posof)
Ağrı (Taşlıçay)
Iğdır (Bazı köy okulları)
Sinop (Bazı ilçelerde)
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