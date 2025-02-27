https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/son-dakika-olarak-duyuruldu-27-subatta-okullarin-tatil-oldugu-iller-aciklandi-1094019669.html

Son dakika olarak duyuruldu: 27 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller açıklandı

Son dakika olarak duyuruldu: 27 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller açıklandı

Sputnik Türkiye

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi! Bugün okullar tatil mi? 27 Şubat’ta hangi illerde eğitime ara verildi?

2025-02-27T06:47+0300

2025-02-27T06:47+0300

2025-02-27T06:47+0300

türki̇ye

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perşembe

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saray

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kar tatili

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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Pek Çok İlde Eğitime Ara Verildi. Ordu Valiliği, kent genelinde don ve buzlanma riskine dikkat çekerek bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.Artvin’de okullar tatil edildiArtvin Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde yoğun kar yağışının süreceğini belirterek Yusufeli hariç tüm ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.Ayrıca, hamile, engelli ve engelli çocuğu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.Giresun’da eğitim öğretime araÇanakçı ilçesinde tüm kademelerde eğitime 1 gün ara verildi.Rize’de kar nedeniyle okullar kapalıRize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.Trabzon’da taşımalı eğitim durduOlumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon’un birçok ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.Van’da eğitime kar engeliVan’ın Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.Kastamonu’da taşımalı eğitime araŞenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin’de taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün ve cuma günü eğitim yapılmayacak.Ardahan’da üç i̇lçede okullar kapalıHanak, Damal ve Posof ilçelerinde 27 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.Ağrı ve Iğdır’da kar tatiliAğrı’nın Taşlıçay ilçesinde ve Iğdır’daki bazı köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.Sinop’ta buzlanma riski nedeniyle okullar tatilSinop Valiliği, merkez ilçe ve Erfelek’te bazı okulların tatil edildiğini açıkladı.Tatil olan i̇llerin güncel listesi27 Şubat 2025 Perşembe günü tatil edilen iller:✔ Ordu (Bazı ilçelerde)✔ Artvin (Yusufeli hariç)✔ Giresun (Bazı ilçelerde)✔ Rize (Tüm il genelinde)✔ Trabzon (Bazı ilçelerde)✔ Van (Özalp ve Saray ilçeleri)✔ Kastamonu (Bazı ilçelerde)✔ Ardahan (Hanak, Damal, Posof)✔ Ağrı (Taşlıçay)✔ Iğdır (Bazı köy okulları)✔ Sinop (Bazı ilçelerde)

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türki̇ye

perşembe

trabzon

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