https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/son-dakika-olarak-duyuruldu-27-subatta-okullarin-tatil-oldugu-iller-aciklandi-1094019669.html
Son dakika olarak duyuruldu: 27 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller açıklandı
Son dakika olarak duyuruldu: 27 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller açıklandı
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Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi! Bugün okullar tatil mi? 27 Şubat’ta hangi illerde eğitime ara verildi?
2025-02-27T06:47+0300
2025-02-27T06:47+0300
2025-02-27T06:47+0300
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ordu valiliği
perşembe
trabzon
saray
artvin valiliği
kar tatili
kar tatili
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son dakika okullar tatil
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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Pek Çok İlde Eğitime Ara Verildi. Ordu Valiliği, kent genelinde don ve buzlanma riskine dikkat çekerek bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.Artvin’de okullar tatil edildiArtvin Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde yoğun kar yağışının süreceğini belirterek Yusufeli hariç tüm ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.Ayrıca, hamile, engelli ve engelli çocuğu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.Giresun’da eğitim öğretime araÇanakçı ilçesinde tüm kademelerde eğitime 1 gün ara verildi.Rize’de kar nedeniyle okullar kapalıRize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.Trabzon’da taşımalı eğitim durduOlumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon’un birçok ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.Van’da eğitime kar engeliVan’ın Özalp ve Saray ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.Kastamonu’da taşımalı eğitime araŞenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin’de taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün ve cuma günü eğitim yapılmayacak.Ardahan’da üç i̇lçede okullar kapalıHanak, Damal ve Posof ilçelerinde 27 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.Ağrı ve Iğdır’da kar tatiliAğrı’nın Taşlıçay ilçesinde ve Iğdır’daki bazı köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.Sinop’ta buzlanma riski nedeniyle okullar tatilSinop Valiliği, merkez ilçe ve Erfelek’te bazı okulların tatil edildiğini açıkladı.Tatil olan i̇llerin güncel listesi27 Şubat 2025 Perşembe günü tatil edilen iller:✔ Ordu (Bazı ilçelerde)✔ Artvin (Yusufeli hariç)✔ Giresun (Bazı ilçelerde)✔ Rize (Tüm il genelinde)✔ Trabzon (Bazı ilçelerde)✔ Van (Özalp ve Saray ilçeleri)✔ Kastamonu (Bazı ilçelerde)✔ Ardahan (Hanak, Damal, Posof)✔ Ağrı (Taşlıçay)✔ Iğdır (Bazı köy okulları)✔ Sinop (Bazı ilçelerde)
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perşembe
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Son dakika olarak duyuruldu: 27 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller açıklandı
Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, ulaşımda aksamalara neden olurken eğitim öğretimi de sekteye uğrattı. Orta ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde okullar tatil edildi. İşte, 27 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilen iller ve detaylar...
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Pek Çok İlde Eğitime Ara Verildi. Ordu Valiliği, kent genelinde don ve buzlanma riskine dikkat çekerek bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu.
Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe’de
tüm okullar tatil edildi.
Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçelerinde
ise bazı okullarda eğitime ara verildi.
Artvin’de okullar tatil edildi
Artvin Valiliği
, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde yoğun kar yağışının süreceğini
belirterek Yusufeli hariç tüm ilçelerde
eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Ayrıca, hamile, engelli ve engelli çocuğu bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Giresun’da eğitim öğretime ara
Çanakçı ilçesinde tüm kademelerde eğitime 1 gün ara verildi.
Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki
belde ve köy okulları da tatil edildi.
Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler de izinli sayılacak
.
Rize’de kar nedeniyle okullar kapalı
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.
Doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı sürerken
, şehir merkezinde de gece saatlerinde yağış beklendiği ifade edildi.
Vali Baydaş, öğrencilerin derslerini takip etmelerini ve öğretmenleriyle iletişimde kalmalarını
istedi.
Trabzon’da taşımalı eğitim durdu
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon’un birçok ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi
.
Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Tonya’da
taşımalı eğitime ara verildi.
Araklı, Çaykara, Yomra ve Akçaabat ilçelerinde ise belirli mahallelerde okullar tatil edildi
.
Van’da eğitime kar engeli
Van’ın Özalp ve Saray ilçelerinde
yoğun kar ve buzlanma nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
.
Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreşe giden kamu çalışanı anneler de izinli
sayıldı.
Kastamonu’da taşımalı eğitime ara
Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin’de taşımalı eğitim
yapılan okullarda bugün ve cuma günü
eğitim yapılmayacak.
Küre ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında
eğitime 27 Şubat’ta ara verildi.
Ardahan’da üç i̇lçede okullar kapalı
Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde
27 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi
.
Ayrıca, hamile, engelli kamu personeli ile çocukları anaokulu ve kreşte eğitim gören kadın personel de izinli
olacak.
Ağrı ve Iğdır’da kar tatili
Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde
ve Iğdır’daki bazı köy okullarında eğitime bir gün ara verildi
.
Iğdır Valiliği
, merkeze bağlı bazı köylerde yoğun kar yağışının sürdüğünü
ve bu nedenle eğitimin aksayacağını duyurdu.
Sinop’ta buzlanma riski nedeniyle okullar tatil
Sinop Valiliği, merkez ilçe ve Erfelek’te bazı okulların tatil edildiğini açıkladı.
Gerze, Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi
.
Tatil olan i̇llerin güncel listesi
27 Şubat 2025 Perşembe günü tatil edilen iller:
✔ Ordu
(Bazı ilçelerde)
✔ Artvin
(Yusufeli hariç)
✔ Giresun
(Bazı ilçelerde)
✔ Rize
(Tüm il genelinde)
✔ Trabzon
(Bazı ilçelerde)
✔ Van
(Özalp
ve Saray ilçeleri)
✔ Kastamonu
(Bazı ilçelerde)
✔ Ardahan
(Hanak, Damal, Posof)
✔ Ağrı
(Taşlıçay
)
✔ Iğdır
(Bazı köy okulları)
✔ Sinop
(Bazı ilçelerde)