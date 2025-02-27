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Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 3 kardeş yaşamını yitirdi.Sobadan zehirlendilerİlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/okulda-yedikleri-yemekten-zehirlendiler-43-ogrenci-hastanelik-oldu-1092112499.html
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Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti

10:38 27.02.2025
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 3 kardeş yaşamını yitirdi.

Sobadan zehirlendiler

İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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