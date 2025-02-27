https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/gaziantepte-karbonmonoksit-faciasi-3-kardes-hayatini-kaybetti-1094027755.html

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T10:38+0300

2025-02-27T10:38+0300

2025-02-27T10:38+0300

türki̇ye

soba

gaziantep

karbonmonoksit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094027600_21:0:869:477_1920x0_80_0_0_bad89914e1f1566bf10f3a60dd15f809.jpg

Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 3 kardeş yaşamını yitirdi.Sobadan zehirlendilerİlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/okulda-yedikleri-yemekten-zehirlendiler-43-ogrenci-hastanelik-oldu-1092112499.html

türki̇ye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

soba, gaziantep, karbonmonoksit