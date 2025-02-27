https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/gaziantepte-karbonmonoksit-faciasi-3-kardes-hayatini-kaybetti-1094027755.html
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T10:38+0300
2025-02-27T10:38+0300
2025-02-27T10:38+0300
türki̇ye
soba
gaziantep
karbonmonoksit
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Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 3 kardeş yaşamını yitirdi.Sobadan zehirlendilerİlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/okulda-yedikleri-yemekten-zehirlendiler-43-ogrenci-hastanelik-oldu-1092112499.html
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soba, gaziantep, karbonmonoksit
soba, gaziantep, karbonmonoksit
Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 3 kardeş yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.