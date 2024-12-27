https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/okulda-yedikleri-yemekten-zehirlendiler-43-ogrenci-hastanelik-oldu-1092112499.html
Okulda yedikleri yemekten zehirlendiler: 43 öğrenci hastanelik oldu
Okulda yedikleri yemekten zehirlendiler: 43 öğrenci hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Burdur'da okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T18:26+0300
2024-12-27T18:26+0300
2024-12-27T18:26+0300
türkiye
öğrenci
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
toplu zehirlenme
burdur
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir ortaokulda öğle yemeği yiyen 43 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlk olarak öğrencilerden 4'ünün kusma, 6'sının mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtildi. Daha sonra 33 öğrencinin daha gözlem amaçlı hastaneye başvurduğu bildirilen açıklamada, "Toplam 43 öğrencinin tedbir amaçlı olarak Karamanlı Devlet Hastanesi'ne sevkleri yapılmıştır. Yoğunluktan dolayı bu öğrencilerden 5'i, Tefenni Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, taburcu işlemlerine başlanılmıştır. Konu Karamanlı Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce takip ediliyor." ifadeleri kullanıldı.Yemekten numune alındıİl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, incelenmek üzere yemekten numune aldığı, adli ve idari tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/kiz-ogrenci-yurdunda-170-ogrenci-hastanelik-oldu-1091820234.html
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öğrenci, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu zehirlenme, burdur
öğrenci, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu zehirlenme, burdur
Okulda yedikleri yemekten zehirlendiler: 43 öğrenci hastanelik oldu
Burdur'da okulda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir ortaokulda öğle yemeği yiyen 43 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İlk olarak öğrencilerden 4'ünün kusma, 6'sının mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtildi. Daha sonra 33 öğrencinin daha gözlem amaçlı hastaneye başvurduğu bildirilen açıklamada, "Toplam 43 öğrencinin tedbir amaçlı olarak Karamanlı Devlet Hastanesi'ne sevkleri yapılmıştır. Yoğunluktan dolayı bu öğrencilerden 5'i, Tefenni Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, taburcu işlemlerine başlanılmıştır. Konu Karamanlı Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce takip ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, incelenmek üzere yemekten numune aldığı, adli ve idari tahkikatın devam ettiği kaydedildi.