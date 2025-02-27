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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yolun açık olsun Türkiye’m
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yolun açık olsun Türkiye’m
Sputnik Türkiye
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T23:52+0300
2025-02-27T23:52+0300
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı hakkında AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu değerlendirmelerde bulundu.Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe adım attığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde yürütülen bu sürecin, sadece Türkiye için değil, bölge ve dünya için de yeni bir barış paradigması oluşturduğunu vurguladı.AK Partili Soylu, paylaşımında, "Yolun açık olsun Türkiye’m. Dünyada devlet adamı açısından kaht-ı rical (lider eksikliği) varken, tüm riskleri alarak bir milletin kardeşliğini yeniden tesis eden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin 'terörsüz Türkiye' adımı ile bugün gelinen nokta, bölgemizin ve dünyanın amasız fakatsız yeni barış paradigmasıdır" ifadelerini kullandı.Bu sürecin, sadece terörün sona erdirilmesi değil, aynı zamanda ülkenin geleceği için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren İstanbul Milletvekili Soylu, “Zaman birbirimizden kuşkulanma zamanı değil; terörsüz Türkiye ile gelecek neslimize birlik bırakma, bölgemizi huzura kavuşturma, huzur ortamında ekonomimizi güçlendirme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu 'yeni eksen' ruhunu verme zamanıdır” dedi.Türkiye'nin en güçlü ülke olmayabileceğini ancak elindeki imkanları akıllıca kullandığını ifade eden eski İçişleri Bakanı Soylu, "Kendine güveni sağlam olan, akıl manivelasıyla büyük zorlukları aşan ve tarihsel akış yönünde ilerleyen bir ülkeyiz. Liderlerimizin büyük tecrübesiyle 'Güçlü Türkiye' fırsatını yakalamış durumdayız. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacağız inşallah" diyerek açıklamasını sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-terorsuz-turkiye-adim-adim-gerceklesiyor-1094050139.html
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süleyman soylu, pkk, mhp, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
süleyman soylu, pkk, mhp, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yolun açık olsun Türkiye’m

23:52 27.02.2025
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 'terörsüz bir geleceğe' adım attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde bu sürecin yönetildiğini belirtti.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı hakkında AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu değerlendirmelerde bulundu.
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe adım attığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde yürütülen bu sürecin, sadece Türkiye için değil, bölge ve dünya için de yeni bir barış paradigması oluşturduğunu vurguladı.
AK Partili Soylu, paylaşımında, "Yolun açık olsun Türkiye’m. Dünyada devlet adamı açısından kaht-ı rical (lider eksikliği) varken, tüm riskleri alarak bir milletin kardeşliğini yeniden tesis eden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve büyüğümüz Devlet Bahçeli’nin 'terörsüz Türkiye' adımı ile bugün gelinen nokta, bölgemizin ve dünyanın amasız fakatsız yeni barış paradigmasıdır" ifadelerini kullandı.
Bu sürecin, sadece terörün sona erdirilmesi değil, aynı zamanda ülkenin geleceği için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren İstanbul Milletvekili Soylu, “Zaman birbirimizden kuşkulanma zamanı değil; terörsüz Türkiye ile gelecek neslimize birlik bırakma, bölgemizi huzura kavuşturma, huzur ortamında ekonomimizi güçlendirme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu 'yeni eksen' ruhunu verme zamanıdır” dedi.
Türkiye'nin en güçlü ülke olmayabileceğini ancak elindeki imkanları akıllıca kullandığını ifade eden eski İçişleri Bakanı Soylu, "Kendine güveni sağlam olan, akıl manivelasıyla büyük zorlukları aşan ve tarihsel akış yönünde ilerleyen bir ülkeyiz. Liderlerimizin büyük tecrübesiyle 'Güçlü Türkiye' fırsatını yakalamış durumdayız. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacağız inşallah" diyerek açıklamasını sonlandırdı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Terörsüz Türkiye adım adım gerçekleşiyor
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