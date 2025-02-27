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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Terörsüz Türkiye adım adım gerçekleşiyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Terörsüz Türkiye adım adım gerçekleşiyor
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya paylaşımında İmralı’dan yapılan çağrının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan çağrıyı değerlendirdi.Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Mehmet Uçum, çağrı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belirlediği devlet inisiyatifi çerçevesine uygun olduğunu belirtti. Uçum, çağrıda kimlik sorununun kalmadığı, iki ulus, iki resmi dil, özerklik ve federasyon taleplerinin reddedildiğinin vurgulandığını ifade etti. Türkiye için yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Uçum, terörün tamamen tasfiye edilmesiyle ülkenin bağımsızlığı, coğrafi bütünlüğü ve siyasi birliğini korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.'Türkiye için artık yeni bir dönem başlıyor'PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
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mehmet uçum, cumhurbaşkanı başdanışmanı, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Terörsüz Türkiye adım adım gerçekleşiyor

23:28 27.02.2025 (güncellendi: 23:31 27.02.2025)
© AACumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum
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© AA
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya paylaşımında İmralı’dan yapılan çağrının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belirlediği devlet inisiyatifi çerçevesine uygun olduğunu belirtti. Uçum, çağrıda iki ulus, iki resmi dil, özerklik ve federasyon taleplerinin reddedildiğinin vurgulandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan çağrıyı değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Mehmet Uçum, çağrı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belirlediği devlet inisiyatifi çerçevesine uygun olduğunu belirtti. Uçum, çağrıda kimlik sorununun kalmadığı, iki ulus, iki resmi dil, özerklik ve federasyon taleplerinin reddedildiğinin vurgulandığını ifade etti. Türkiye için yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Uçum, terörün tamamen tasfiye edilmesiyle ülkenin bağımsızlığı, coğrafi bütünlüğü ve siyasi birliğini korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

'Türkiye için artık yeni bir dönem başlıyor'

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı hakkında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Terörsüz Türkiye hedefi adım adım gerçekleşiyor. Öcalan’ın açıklaması baştan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği Devlet İnisiyatifinin çizdiği çerçeveye ve içeriğe uygun oldu. Açıklamada özü itibariyle; kimlik sorunu kalmadı, inkar bitti, iki ulus yok, iki resmi dil yok, iki vatandaşlık yok, özerklik talebi yok, federasyon talebi yok, denildi. Üniter Devlete sahip çıkıldı. Türkiye’de inkar ve redde dayalı ifade edilen iç Kürt sorunu çözülmüştür, konu demokrasidir, devletle ve toplumla bütünleşmektir, demokrasiyi geliştirmektir, vurgusu yapıldı. Tüm grupların silahları bırakması ve terör örgütünün kendini feshetmesi kesin bir dille ifade edildi. Bunun anlamı terör yoluyla Türkiye’ye dayatılan, Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan ve bir emperyalist proje olan dış Kürt sorunun da bitme yoluna girmesidir, terör tamamen tasfiye edilince bu da bitecektir ve bunun ilanı yapıldı. Bu çağrıya ne seviyede uyulup uyulmayacağı artık pratik bir sorundur, uymayanlar çıkarsa da sonuçlarına katlanacaktır. Bu çağrı yapılmadan önce çağrıyı ve yeni dönemi çeşitli yöntemlerle sabote etmeye ve zehirlemeye çalışanların, ne kadar büyük bir provakasyon içinde olduğu da görüldü. Başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız çağrı olacak denmişti ve aynen öyle oldu. Türkiye için artık yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra demokrasiyi daha da geliştirmek ve güçlendirmek herkesin talebi ve sorumluluğu olduğu gibi Türkiye’nin bağımsızlığını, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumak da herkesin ödevidir. Kimsenin kenara çekilmek, uzakta kalmak, karşıda durmak için bahanesi kalmadı. Hep birlikte Türkiye’yiz, bunu artık her mecrada her alanda 86 milyonluk bir güç olarak göstermeliyiz.

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