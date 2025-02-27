https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/cakarli-luks-cipi-kullanan-cubbeli-ahmetin-kizi-cikti-1094046632.html
Çakarlı lüks cipi kullanan Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı
Çakarlı lüks cipi kullanan Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da trafik kurallarını hiçe sayarak kullanılan çakarlı lüks cipi, Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızının kullandığı ortaya çıktı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T18:14+0300
2025-02-27T18:14+0300
2025-02-27T18:14+0300
türki̇ye
ahmet mahmut ünlü
cübbeli ahmet hoca
çakarlı araç
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İstanbul trafiğinde çakarlı lüks bir aracın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Aracın kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Eşinin üzerine kayıtlı çıktıBirgün'ün haberine göre Yüsra Ünlü Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğrulayarak, “Araç eşime ait” dedi. Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu ise sorular üzerine "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak. Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/seren-serengilden-carpici-iddia-cubbeli-ahmetin-korumasi-beni-oldurmeye-calisti-hayatim-tehlikede-1091527456.html
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ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca, çakarlı araç
ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca, çakarlı araç
Çakarlı lüks cipi kullanan Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı
İstanbul'da trafik kurallarını hiçe sayarak kullanılan çakarlı lüks cipi, Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızının kullandığı ortaya çıktı.
İstanbul trafiğinde çakarlı lüks bir aracın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Aracın kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.
Eşinin üzerine kayıtlı çıktı
Birgün'ün haberine göre Yüsra Ünlü Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğrulayarak, “Araç eşime ait” dedi. Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu ise sorular üzerine "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak. Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…" diye konuştu.