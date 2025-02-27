https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/cakarli-luks-cipi-kullanan-cubbeli-ahmetin-kizi-cikti-1094046632.html

Çakarlı lüks cipi kullanan Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı

Çakarlı lüks cipi kullanan Cübbeli Ahmet'in kızı çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da trafik kurallarını hiçe sayarak kullanılan çakarlı lüks cipi, Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızının kullandığı ortaya çıktı. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T18:14+0300

2025-02-27T18:14+0300

2025-02-27T18:14+0300

türki̇ye

ahmet mahmut ünlü

cübbeli ahmet hoca

çakarlı araç

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İstanbul trafiğinde çakarlı lüks bir aracın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Aracın kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Eşinin üzerine kayıtlı çıktıBirgün'ün haberine göre Yüsra Ünlü Palazoğlu aracı kullananın kendisini olduğunu doğrulayarak, “Araç eşime ait” dedi. Yüsra Ünlü Palazoğlu’nun eşi Esat Palazoğlu ise sorular üzerine "Çakar tahsisli. Haber yapanlar hakkında gerekli yasal süreç başlayacak. Neden tahsisli çakar olduğunu, devletle ne yaptığımı, ne fayda sağladığımı size mi anlatacağım? Haber yaparsanız zaten adliyede görürsünüz…" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/seren-serengilden-carpici-iddia-cubbeli-ahmetin-korumasi-beni-oldurmeye-calisti-hayatim-tehlikede-1091527456.html

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ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca, çakarlı araç