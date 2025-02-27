https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler-safak-operasyonuyla-gozaltina-alindi-1094021513.html

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler şafak operasyonuyla gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler şafak operasyonuyla gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alındı! Belediye yetkilileri ve 15 firma yetkilisi hakkında da gözaltı kararı verildi.

2025-02-27T07:17+0300

2025-02-27T07:17+0300

2025-02-27T07:24+0300

poli̇ti̇ka

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı.Savcılık, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rekabetin engellendiği iddiaları üzerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.15 firma yetkilisi i̇çin gözaltı kararıSoruşturma, yalnızca belediye yetkilileriyle sınırlı kalmadı. İhaleye katılan veya teklif veren 15 firmanın yetkilileri hakkında da “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.Yetkililer, belediye ihalelerinde rekabetin engellendiği, fiyatların manipüle edildiği ve usulsüz işlemler yapıldığı yönünde ciddi bulgulara ulaşıldığını belirtti.Operasyon Devam Ediyor! Yeni Gözaltılar GelebilirSoruşturma kapsamında belediye binasında ve ilgili firmaların adreslerinde aramalar yapıldığı öğrenildi.Savcılığın ihale süreçlerini detaylı şekilde incelediği ve yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. Yetkililerden konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

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