https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler-safak-operasyonuyla-gozaltina-alindi-1094021513.html
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler şafak operasyonuyla gözaltına alındı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler şafak operasyonuyla gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alındı! Belediye yetkilileri ve 15 firma yetkilisi hakkında da gözaltı kararı verildi.
2025-02-27T07:17+0300
2025-02-27T07:17+0300
2025-02-27T07:24+0300
poli̇ti̇ka
beykoz
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
gözaltı
gözaltı kararı
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gözaltı süresi
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı.Savcılık, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rekabetin engellendiği iddiaları üzerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.15 firma yetkilisi i̇çin gözaltı kararıSoruşturma, yalnızca belediye yetkilileriyle sınırlı kalmadı. İhaleye katılan veya teklif veren 15 firmanın yetkilileri hakkında da “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.Yetkililer, belediye ihalelerinde rekabetin engellendiği, fiyatların manipüle edildiği ve usulsüz işlemler yapıldığı yönünde ciddi bulgulara ulaşıldığını belirtti.Operasyon Devam Ediyor! Yeni Gözaltılar GelebilirSoruşturma kapsamında belediye binasında ve ilgili firmaların adreslerinde aramalar yapıldığı öğrenildi.Savcılığın ihale süreçlerini detaylı şekilde incelediği ve yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. Yetkililerden konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler şafak operasyonuyla gözaltına alındı
07:17 27.02.2025 (güncellendi: 07:24 27.02.2025)
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Köseler’in yanı sıra, belediyede görevli bazı yetkililer ve ihaleye katılan 15 firma yetkilisi hakkında da gözaltı kararı verildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı.
Belediye yetkilileri G.T., O.K. ve eski danışman E.H.B.
hakkında da gözaltı kararı verildi.
Başkanlık Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve belediye personeli Metin Ü. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı
.
Savcılık, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rekabetin engellendiği iddiaları üzerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.
15 firma yetkilisi i̇çin gözaltı kararı
Soruşturma, yalnızca belediye yetkilileriyle sınırlı kalmadı. İhaleye katılan veya teklif veren 15 firmanın yetkilileri hakkında da “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.
Yetkililer, belediye ihalelerinde rekabetin engellendiği, fiyatların manipüle edildiği ve usulsüz işlemler yapıldığı yönünde ciddi bulgulara ulaşıldığını belirtti.
Operasyon Devam Ediyor! Yeni Gözaltılar Gelebilir
Soruşturma kapsamında belediye binasında ve ilgili firmaların adreslerinde aramalar yapıldığı öğrenildi.
Savcılığın ihale süreçlerini detaylı şekilde incelediği ve yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. Yetkililerden konuyla ilgili resmi açıklama bekleniyor.