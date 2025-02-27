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ATM’lerden para çekmek için yüz tanıma zorunluluğu geliyor: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?
ATM’lerden para çekmek için yüz tanıma zorunluluğu geliyor: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?
Sputnik Türkiye
Banka ve telekomünikasyon sektörüne yeni düzenlemeler geliyor. ATM’lerden para çekerken yüz tanıma zorunluluğu getirilirken, telefon aboneliklerinde kimlik... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T07:47+0300
2025-02-27T07:47+0300
ekonomi
atm
ortak atm
para çekme
telefon hattı
yüz tanıma sistemi
yüz tanıma teknolojisi
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Adalet Bakanlığı, banka ve finans kuruluşlarının yetki ve sorumluluklarını artıran yeni düzenlemeleri duyurdu. Bilişim suçlarıyla etkin mücadele için bankalar, finans kuruluşları ve mobil operatörlere yeni yükümlülükler getirilecek.Bu kapsamda, bankacılık ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı daha sert tedbirler alınacak. Cumhuriyet savcıları, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde bankalardan ve finans kuruluşlarından talep edilen bilgi ve belgelerin 10 gün içinde gönderilmesini isteyebilecek. Bu süreye uymayan kuruluşlara idari para cezası kesilecek.ATM’den para çekmek i̇çin yüz tanıma şartıYeni düzenlemeye göre, ATM güvenlik kameraları tarafından yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler, para çekme gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek. Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığını önlemek amacıyla getirilen bu düzenleme, ATM işlemlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.Ayrıca, ATM’lerin güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl boyunca saklanacak. Böylece, şüpheli işlemler daha kolay tespit edilecek ve suçluların kimlikleri belirlenebilecek.Banka hesapları askıya alınabilecekBilişim suçlarıyla mücadele kapsamında, suç geliri elde edildiği tespit edilen banka hesapları geçici olarak askıya alınacak. Bu hesaplarda bulunan suçtan elde edilen kazançlara el konulacak ve mağdurlara iade edilecek. Üstelik, bu süreçte Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın işlem yapılabilecek.Ayrıca, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik kartlarını doğrulamadan hesap açamayacak. Böylece, sahte kimlik kullanarak hesap açma ve dolandırıcılık yapma ihtimali azaltılacak.Telefon aboneliklerinde sıkı kurallarYargı Reformu Strateji Belgesi, telefon abonelikleriyle ilgili önemli değişiklikler de içeriyor. Kimlik doğrulama süreci sıkılaştırılacak, böylece sahte aboneliklerin önüne geçilecek. Tüm telefon abonelikleri belirli bir süre içinde güncellenecek, aksi takdirde abonelik kayıtları yenilenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.Yeni düzenleme ile:Düzenlemeler ne zaman yürürlüğe girecek?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ocak’ta duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan düzenlemelerin yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor. Bankalar, finans kuruluşları ve mobil operatörler, bu yeni kurallara uyum sağlamak için altyapılarını güncellemek zorunda kalacak.
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atm’den para çekme, yüz tanıma zorunluluğu, atm güvenlik kamerası, telefon hatları güncelleme, sahte hat kapatma, yeni bankacılık düzenlemesi, atm yüz tanıma sistemi, kimlik doğrulama bankacılık, yeni telekomünikasyon yasası, atm’den para çekerken kimlik doğrulama, banka güvenlik önlemleri, telefon abonelik iptali, en fazla kaç telefon hattı alınabilir, bankacılıkta yeni dönem, atm para çekme kuralları, adalet bakanlığı yeni düzenleme, finans sektöründe güvenlik reformu, mobil hat sınırlaması, dolandırıcılıkta yeni önlemler, atm kullanım kuralları, banka işlemlerinde yeni dönem, atm’de yüz tanıma sistemi ne zaman, yeni telekom yasa tasarısı
atm’den para çekme, yüz tanıma zorunluluğu, atm güvenlik kamerası, telefon hatları güncelleme, sahte hat kapatma, yeni bankacılık düzenlemesi, atm yüz tanıma sistemi, kimlik doğrulama bankacılık, yeni telekomünikasyon yasası, atm’den para çekerken kimlik doğrulama, banka güvenlik önlemleri, telefon abonelik iptali, en fazla kaç telefon hattı alınabilir, bankacılıkta yeni dönem, atm para çekme kuralları, adalet bakanlığı yeni düzenleme, finans sektöründe güvenlik reformu, mobil hat sınırlaması, dolandırıcılıkta yeni önlemler, atm kullanım kuralları, banka işlemlerinde yeni dönem, atm’de yüz tanıma sistemi ne zaman, yeni telekom yasa tasarısı

ATM’lerden para çekmek için yüz tanıma zorunluluğu geliyor: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?

07:47 27.02.2025
© AAATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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Banka ve telekomünikasyon sektörüne yeni düzenlemeler geliyor. ATM’lerden para çekerken yüz tanıma zorunluluğu getirilirken, telefon aboneliklerinde kimlik doğrulama kuralları sıkılaştırılacak. Peki, ATM'den para çekiminde yeni kuralın ayrıntıları neler? ATM'lerde yüz tanıma sistemi ne zaman devreye girecek?
Adalet Bakanlığı, banka ve finans kuruluşlarının yetki ve sorumluluklarını artıran yeni düzenlemeleri duyurdu. Bilişim suçlarıyla etkin mücadele için bankalar, finans kuruluşları ve mobil operatörlere yeni yükümlülükler getirilecek.
Bu kapsamda, bankacılık ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı daha sert tedbirler alınacak. Cumhuriyet savcıları, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde bankalardan ve finans kuruluşlarından talep edilen bilgi ve belgelerin 10 gün içinde gönderilmesini isteyebilecek. Bu süreye uymayan kuruluşlara idari para cezası kesilecek.

ATM’den para çekmek i̇çin yüz tanıma şartı

Yeni düzenlemeye göre, ATM güvenlik kameraları tarafından yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler, para çekme gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek. Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığını önlemek amacıyla getirilen bu düzenleme, ATM işlemlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.
Ayrıca, ATM’lerin güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl boyunca saklanacak. Böylece, şüpheli işlemler daha kolay tespit edilecek ve suçluların kimlikleri belirlenebilecek.

Banka hesapları askıya alınabilecek

Bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında, suç geliri elde edildiği tespit edilen banka hesapları geçici olarak askıya alınacak. Bu hesaplarda bulunan suçtan elde edilen kazançlara el konulacak ve mağdurlara iade edilecek. Üstelik, bu süreçte Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın işlem yapılabilecek.
Ayrıca, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik kartlarını doğrulamadan hesap açamayacak. Böylece, sahte kimlik kullanarak hesap açma ve dolandırıcılık yapma ihtimali azaltılacak.

Telefon aboneliklerinde sıkı kurallar

Yargı Reformu Strateji Belgesi, telefon abonelikleriyle ilgili önemli değişiklikler de içeriyor. Kimlik doğrulama süreci sıkılaştırılacak, böylece sahte aboneliklerin önüne geçilecek. Tüm telefon abonelikleri belirli bir süre içinde güncellenecek, aksi takdirde abonelik kayıtları yenilenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.
Yeni düzenleme ile:
Türk vatandaşları en fazla 3, yabancı uyruklular ise en fazla 1 mobil hattı kullanabilecek.
Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen hatlar iptal edilecek.
Operatör şirketleri, soruşturma kapsamında talep edilen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde göndermek zorunda olacak. Aksi halde, idari para cezaları uygulanabilecek.

Düzenlemeler ne zaman yürürlüğe girecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ocak’ta duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan düzenlemelerin yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor. Bankalar, finans kuruluşları ve mobil operatörler, bu yeni kurallara uyum sağlamak için altyapılarını güncellemek zorunda kalacak.
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