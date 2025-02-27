https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/atmlerden-para-cekmek-icin-yuz-tanima-zorunlulugu-geliyor-yeni-duzenleme-neleri-kapsiyor-1094022255.html

ATM’lerden para çekmek için yüz tanıma zorunluluğu geliyor: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?

ATM’lerden para çekmek için yüz tanıma zorunluluğu geliyor: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?

Sputnik Türkiye

Banka ve telekomünikasyon sektörüne yeni düzenlemeler geliyor. ATM’lerden para çekerken yüz tanıma zorunluluğu getirilirken, telefon aboneliklerinde kimlik... 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T07:47+0300

2025-02-27T07:47+0300

2025-02-27T07:47+0300

ekonomi

atm

ortak atm

para çekme

telefon hattı

yüz tanıma sistemi

yüz tanıma teknolojisi

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Adalet Bakanlığı, banka ve finans kuruluşlarının yetki ve sorumluluklarını artıran yeni düzenlemeleri duyurdu. Bilişim suçlarıyla etkin mücadele için bankalar, finans kuruluşları ve mobil operatörlere yeni yükümlülükler getirilecek.Bu kapsamda, bankacılık ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı daha sert tedbirler alınacak. Cumhuriyet savcıları, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde bankalardan ve finans kuruluşlarından talep edilen bilgi ve belgelerin 10 gün içinde gönderilmesini isteyebilecek. Bu süreye uymayan kuruluşlara idari para cezası kesilecek.ATM’den para çekmek i̇çin yüz tanıma şartıYeni düzenlemeye göre, ATM güvenlik kameraları tarafından yüz görüntüsü tespit edilemeyen kişiler, para çekme gibi işlemleri gerçekleştiremeyecek. Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığını önlemek amacıyla getirilen bu düzenleme, ATM işlemlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.Ayrıca, ATM’lerin güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl boyunca saklanacak. Böylece, şüpheli işlemler daha kolay tespit edilecek ve suçluların kimlikleri belirlenebilecek.Banka hesapları askıya alınabilecekBilişim suçlarıyla mücadele kapsamında, suç geliri elde edildiği tespit edilen banka hesapları geçici olarak askıya alınacak. Bu hesaplarda bulunan suçtan elde edilen kazançlara el konulacak ve mağdurlara iade edilecek. Üstelik, bu süreçte Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın işlem yapılabilecek.Ayrıca, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik kartlarını doğrulamadan hesap açamayacak. Böylece, sahte kimlik kullanarak hesap açma ve dolandırıcılık yapma ihtimali azaltılacak.Telefon aboneliklerinde sıkı kurallarYargı Reformu Strateji Belgesi, telefon abonelikleriyle ilgili önemli değişiklikler de içeriyor. Kimlik doğrulama süreci sıkılaştırılacak, böylece sahte aboneliklerin önüne geçilecek. Tüm telefon abonelikleri belirli bir süre içinde güncellenecek, aksi takdirde abonelik kayıtları yenilenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.Yeni düzenleme ile:Düzenlemeler ne zaman yürürlüğe girecek?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ocak’ta duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan düzenlemelerin yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor. Bankalar, finans kuruluşları ve mobil operatörler, bu yeni kurallara uyum sağlamak için altyapılarını güncellemek zorunda kalacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/resmi-gazetede-yayimlandi-taksilerde-yeni-donem-icin-tarih-degisti-1-temmuz-itibariyla-zorunlu-1094022087.html

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