https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ucakta-dort-saat-boyunca-cesedin-yaninda-oturdu-havayolu-sirketi-ozur-diledi-1094010576.html
Uçakta dört saat boyunca cesedin yanında oturdu: Havayolu şirketi özür diledi
Uçakta dört saat boyunca cesedin yanında oturdu: Havayolu şirketi özür diledi
Sputnik Türkiye
İtalya'ya romantik bir tatil için yola çıkan Mitchell Ring ve kız arkadaşı Jennifer Colin, Katar Havayolları'na ait uçakta beklenmedik bir olayla karşılaştı... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T18:31+0300
2025-02-26T18:31+0300
2025-02-26T18:31+0300
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Uçakta hayatını kaybeden bir yolcunun cesedi, inişe kadar başka bir yolcunun yanındaki koltuğa yerleştirildi.Avustralya'dan Katar'a giden uçakta seyahat eden çift, yolcu kadının uçuş sırasında tuvalete gittikten sonra aniden fenalaşıp koridorda yere yığıldığını ve kabin ekibinin hızla müdahale etmesine rağmen kadının kurtarılamadığı belirtti.Ceset yan koltuğa oturtulduUçuş ekibinin ölen kadını business class'a taşımaya çalıştığı ancak dar koridor nedeniyle bunu başaramadığı açıklandı. Cesedin battaniyeye sarılarak yolcu Mitchell Ring’in hemen yanındaki boş koltuğa yerleştirildiği, koridorun karşı tarafındaki koltukta oturan sevgilisi Jennifer Colin'in ise ceset nedeniyle büyük panik yaşadığı ifade edildi.İnişe kadar cesedin yanında oturduYolcu Mitchell Ring, uçak iniş yapana kadar cesedin yanından ayrılmasına izin verilmediğini belirtirken “Mürettebat battaniyeleri kaldırmaya başladığında kadının yüzünü görebiliyordum. Oturmamızı istediklerine inanamadım” dedi.Katar Havayolları özür dilediOlayın ardından, Katar Havayolları bir açıklama yaparak hayatını kaybeden yolcunun ailesine başsağlığı diledi ve yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diledi. Ayrıca havayolu şirketi olayın detaylı bir şekilde araştırılacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/kayseriden-bursaya-giden-yolcu-otobusunde-oldu-8-saat-kimse-fark-etmedi-1093812993.html
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Uçakta dört saat boyunca cesedin yanında oturdu: Havayolu şirketi özür diledi
İtalya'ya romantik bir tatil için yola çıkan Mitchell Ring ve kız arkadaşı Jennifer Colin, Katar Havayolları'na ait uçakta beklenmedik bir olayla karşılaştı. Avustralya’nın Melbourne kentinden Katar’ın başkenti Doha'ya uçan çift, yolculuk sırasında bir cesetle 4 saat beraber oturmak zorunda kaldı. Şirket olay nedeniyle yolculardan özür diledi.
Uçakta hayatını kaybeden bir yolcunun cesedi, inişe kadar başka bir yolcunun yanındaki koltuğa yerleştirildi.
Avustralya'dan Katar'a giden uçakta seyahat eden çift, yolcu kadının uçuş sırasında tuvalete gittikten sonra aniden fenalaşıp koridorda yere yığıldığını ve kabin ekibinin hızla müdahale etmesine rağmen kadının kurtarılamadığı belirtti.
Ceset yan koltuğa oturtuldu
Uçuş ekibinin ölen kadını business class'a taşımaya çalıştığı ancak dar koridor nedeniyle bunu başaramadığı açıklandı. Cesedin battaniyeye sarılarak yolcu Mitchell Ring’in hemen yanındaki boş koltuğa yerleştirildiği, koridorun karşı tarafındaki koltukta oturan sevgilisi Jennifer Colin'in ise ceset nedeniyle büyük panik yaşadığı ifade edildi.
İnişe kadar cesedin yanında oturdu
Yolcu Mitchell Ring, uçak iniş yapana kadar cesedin yanından ayrılmasına izin verilmediğini belirtirken “Mürettebat battaniyeleri kaldırmaya başladığında kadının yüzünü görebiliyordum. Oturmamızı istediklerine inanamadım” dedi.
Katar Havayolları özür diledi
Olayın ardından, Katar Havayolları bir açıklama yaparak hayatını kaybeden yolcunun ailesine başsağlığı diledi ve yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diledi. Ayrıca havayolu şirketi olayın detaylı bir şekilde araştırılacağını duyurdu.