https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ucakta-dort-saat-boyunca-cesedin-yaninda-oturdu-havayolu-sirketi-ozur-diledi-1094010576.html

Uçakta dört saat boyunca cesedin yanında oturdu: Havayolu şirketi özür diledi

Uçakta dört saat boyunca cesedin yanında oturdu: Havayolu şirketi özür diledi

Sputnik Türkiye

İtalya'ya romantik bir tatil için yola çıkan Mitchell Ring ve kız arkadaşı Jennifer Colin, Katar Havayolları'na ait uçakta beklenmedik bir olayla karşılaştı... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T18:31+0300

2025-02-26T18:31+0300

2025-02-26T18:31+0300

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Uçakta hayatını kaybeden bir yolcunun cesedi, inişe kadar başka bir yolcunun yanındaki koltuğa yerleştirildi.Avustralya'dan Katar'a giden uçakta seyahat eden çift, yolcu kadının uçuş sırasında tuvalete gittikten sonra aniden fenalaşıp koridorda yere yığıldığını ve kabin ekibinin hızla müdahale etmesine rağmen kadının kurtarılamadığı belirtti.Ceset yan koltuğa oturtulduUçuş ekibinin ölen kadını business class'a taşımaya çalıştığı ancak dar koridor nedeniyle bunu başaramadığı açıklandı. Cesedin battaniyeye sarılarak yolcu Mitchell Ring’in hemen yanındaki boş koltuğa yerleştirildiği, koridorun karşı tarafındaki koltukta oturan sevgilisi Jennifer Colin'in ise ceset nedeniyle büyük panik yaşadığı ifade edildi.İnişe kadar cesedin yanında oturduYolcu Mitchell Ring, uçak iniş yapana kadar cesedin yanından ayrılmasına izin verilmediğini belirtirken “Mürettebat battaniyeleri kaldırmaya başladığında kadının yüzünü görebiliyordum. Oturmamızı istediklerine inanamadım” dedi.Katar Havayolları özür dilediOlayın ardından, Katar Havayolları bir açıklama yaparak hayatını kaybeden yolcunun ailesine başsağlığı diledi ve yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diledi. Ayrıca havayolu şirketi olayın detaylı bir şekilde araştırılacağını duyurdu.

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