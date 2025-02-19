https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/kayseriden-bursaya-giden-yolcu-otobusunde-oldu-8-saat-kimse-fark-etmedi-1093812993.html

Kayseri'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünde öldü: 8 saat kimse fark etmedi

Kayseri'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünde öldü: 8 saat kimse fark etmedi

Sputnik Türkiye

Kayseri’den Bursa’ya giden yolcu otobüsünde seyahat eden 81 yaşındaki Enver Ekiz, 8 saat boyunca uyuyor sanılırken ölü bulundu. Bursa Otobüs Terminali’ne... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T19:51+0300

2025-02-19T19:51+0300

2025-02-19T19:51+0300

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Şehirlerarası yolcu otobüsünde 81 yaşındaki Enver Ekiz’in hayatını kaybettiği, otobüs terminaline varıldığında fark edildi.Edinilen bilgilere göre, Bursa’da yaşayan Enver Ekiz, Kayseri’de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra, kızıyla birlikte Bursa’ya dönmek için otobüse bindi. Yolculuk boyunca uyuduğu sanılan yaşlı adam, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelindiğinde kızı tarafından uyandırılmak istendi ancak tepki vermedi. Durumun fark edilmesi üzerine hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekiz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın yolculuk öncesinde uyku ilacı aldığı öne sürülürken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/bingolde-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-4-olu-32-yarali--1093648352.html

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