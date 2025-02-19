https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/kayseriden-bursaya-giden-yolcu-otobusunde-oldu-8-saat-kimse-fark-etmedi-1093812993.html
Kayseri'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünde öldü: 8 saat kimse fark etmedi
Kayseri'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünde öldü: 8 saat kimse fark etmedi
Sputnik Türkiye
Kayseri’den Bursa’ya giden yolcu otobüsünde seyahat eden 81 yaşındaki Enver Ekiz, 8 saat boyunca uyuyor sanılırken ölü bulundu. Bursa Otobüs Terminali’ne... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T19:51+0300
2025-02-19T19:51+0300
2025-02-19T19:51+0300
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Şehirlerarası yolcu otobüsünde 81 yaşındaki Enver Ekiz’in hayatını kaybettiği, otobüs terminaline varıldığında fark edildi.Edinilen bilgilere göre, Bursa’da yaşayan Enver Ekiz, Kayseri’de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra, kızıyla birlikte Bursa’ya dönmek için otobüse bindi. Yolculuk boyunca uyuduğu sanılan yaşlı adam, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelindiğinde kızı tarafından uyandırılmak istendi ancak tepki vermedi. Durumun fark edilmesi üzerine hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekiz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın yolculuk öncesinde uyku ilacı aldığı öne sürülürken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/bingolde-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-4-olu-32-yarali--1093648352.html
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bursa, adli tıp kurumu, uyku, uyku düzeni, uyku ilacı, uyku apnesi, düzensiz uyku, uykusuz, uykusuzluk, ölüm, ölüm tehdidi, ölüm oranı, ölüm nedeni, ölüm riski
Kayseri'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünde öldü: 8 saat kimse fark etmedi
Kayseri’den Bursa’ya giden yolcu otobüsünde seyahat eden 81 yaşındaki Enver Ekiz, 8 saat boyunca uyuyor sanılırken ölü bulundu. Bursa Otobüs Terminali’ne varıldığında babasını uyandıramayan kızı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı iddia edilen Ekiz’in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Şehirlerarası yolcu otobüsünde 81 yaşındaki Enver Ekiz’in hayatını kaybettiği, otobüs terminaline varıldığında fark edildi.
Edinilen bilgilere göre, Bursa’da yaşayan Enver Ekiz, Kayseri’de ikamet eden kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra, kızıyla birlikte Bursa’ya dönmek için otobüse bindi. Yolculuk boyunca uyuduğu sanılan yaşlı adam, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelindiğinde kızı tarafından uyandırılmak istendi ancak tepki vermedi. Durumun fark edilmesi üzerine hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekiz’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın yolculuk öncesinde uyku ilacı aldığı öne sürülürken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.