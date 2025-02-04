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Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları bugün başlıyor. TFF Merkez Hakem Kurulu, 4 Şubat Salı günü oynanacak dört karşılaşmanın hakemlerini açıkladı... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T19:40+0300
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları bugün başlarken, Beşiktaş-Kırklarelispor karşılaşması günün dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları 4 Şubat 2025 tarihinde başlıyor. Bugün saat 20.30'da Beşiktaş, Kırklarelispor'u Tüpraş stadında ağırlayacak. Maçlar ise A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde:4 Şubat 2025 Salı20:30 | Beşiktaş - Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)5 Şubat 2025 ÇarşambaA Grubu13:00 | İskenderunspor - Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)18:00 | Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)B Grubu20:30 | Fenerbahçe - Erzurumspor FK (Ülker)D Grubu15:30 | Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)6 Şubat 2025 PerşembeA Grubu18:30 | Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)B Grubu13:00 | Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20:45 | Göztepe - Gaziantep FK (Gürsel Aksel)C Grubu16:00 | Boluspor - Galatasaray (Bolu Atatürk)
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ziraat türkiye kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, beşiktaş, kırklareli, a haber
ziraat türkiye kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, beşiktaş, kırklareli, a haber

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

19:40 04.02.2025
© AAZiraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları bugün başlıyor. TFF Merkez Hakem Kurulu, 4 Şubat Salı günü oynanacak dört karşılaşmanın hakemlerini açıkladı. Bugün Beşiktaş-Kırklarelispor maçı oynanırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç programı da belli oldu. Peki, Türkiye Kupası hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları bugün başlarken, Beşiktaş-Kırklarelispor karşılaşması günün dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.
Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları 4 Şubat 2025 tarihinde başlıyor. Bugün saat 20.30'da Beşiktaş, Kırklarelispor'u Tüpraş stadında ağırlayacak. Maçlar ise A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde:

4 Şubat 2025 Salı

20:30 | Beşiktaş - Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Şubat 2025 Çarşamba

A Grubu
13:00 | İskenderunspor - Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
18:00 | Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
20:30 | Fenerbahçe - Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
15:30 | Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat 2025 Perşembe

A Grubu
18:30 | Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)
B Grubu
13:00 | Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20:45 | Göztepe - Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
C Grubu
16:00 | Boluspor - Galatasaray (Bolu Atatürk)
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cenk Tosun, yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
SPOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
26 Aralık 2024, 21:07
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