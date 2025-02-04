https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/ziraat-turkiye-kupasi-maclari-hangi-kanalda-saat-kacta-1093357465.html
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları bugün başlıyor. TFF Merkez Hakem Kurulu, 4 Şubat Salı günü oynanacak dört karşılaşmanın hakemlerini açıkladı... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T19:40+0300
2025-02-04T19:40+0300
2025-02-04T19:40+0300
spor
ziraat türkiye kupası
maç
maç yayını
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futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
beşiktaş
kırklareli
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Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları bugün başlarken, Beşiktaş-Kırklarelispor karşılaşması günün dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları 4 Şubat 2025 tarihinde başlıyor. Bugün saat 20.30'da Beşiktaş, Kırklarelispor'u Tüpraş stadında ağırlayacak. Maçlar ise A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde:4 Şubat 2025 Salı20:30 | Beşiktaş - Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)5 Şubat 2025 ÇarşambaA Grubu13:00 | İskenderunspor - Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)18:00 | Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)B Grubu20:30 | Fenerbahçe - Erzurumspor FK (Ülker)D Grubu15:30 | Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)6 Şubat 2025 PerşembeA Grubu18:30 | Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)B Grubu13:00 | Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20:45 | Göztepe - Gaziantep FK (Gürsel Aksel)C Grubu16:00 | Boluspor - Galatasaray (Bolu Atatürk)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ziraat-turkiye-kupasinda-galatasaray-fenerbahce-ve-besiktasin-maclari-ne-zaman-1092074093.html
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ziraat türkiye kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, beşiktaş, kırklareli, a haber
ziraat türkiye kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, beşiktaş, kırklareli, a haber
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları bugün başlıyor. TFF Merkez Hakem Kurulu, 4 Şubat Salı günü oynanacak dört karşılaşmanın hakemlerini açıkladı. Bugün Beşiktaş-Kırklarelispor maçı oynanırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç programı da belli oldu. Peki, Türkiye Kupası hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları bugün başlarken, Beşiktaş-Kırklarelispor karşılaşması günün dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.
Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları 4 Şubat 2025 tarihinde başlıyor. Bugün saat 20.30'da Beşiktaş, Kırklarelispor'u Tüpraş stadında ağırlayacak. Maçlar ise A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde:
20:30 | Beşiktaş - Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
A Grubu
13:00 | İskenderunspor - Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
18:00 | Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
20:30 | Fenerbahçe - Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
15:30 | Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)
A Grubu
18:30 | Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)
B Grubu
13:00 | Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20:45 | Göztepe - Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
C Grubu
16:00 | Boluspor - Galatasaray (Bolu Atatürk)