Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları bugün başlarken, Beşiktaş-Kırklarelispor karşılaşması günün dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları 4 Şubat 2025 tarihinde başlıyor. Bugün saat 20.30'da Beşiktaş, Kırklarelispor'u Tüpraş stadında ağırlayacak. Maçlar ise A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde:4 Şubat 2025 Salı20:30 | Beşiktaş - Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)5 Şubat 2025 ÇarşambaA Grubu13:00 | İskenderunspor - Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)18:00 | Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)B Grubu20:30 | Fenerbahçe - Erzurumspor FK (Ülker)D Grubu15:30 | Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)6 Şubat 2025 PerşembeA Grubu18:30 | Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)B Grubu13:00 | Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20:45 | Göztepe - Gaziantep FK (Gürsel Aksel)C Grubu16:00 | Boluspor - Galatasaray (Bolu Atatürk)

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçları bugün başlıyor. TFF Merkez Hakem Kurulu, 4 Şubat Salı günü oynanacak dört karşılaşmanın hakemlerini açıkladı. Bugün Beşiktaş-Kırklarelispor maçı oynanırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç programı da belli oldu. Peki, Türkiye Kupası hangi kanalda?