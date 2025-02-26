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Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: Tüm maçlar için resmi başvuru yapıldı
Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: Tüm maçlar için resmi başvuru yapıldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi maçında görev yapan yabancı hakem heyetinin performansını olumlu bulduğunu açıkladı. Kulüp... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, kalan tüm lig maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep etti.Yapılan açıklamada, derbi maçında yabancı hakemlerin gösterdiği performansın Türk futboluna katkı sağladığı ve bu durumun spor kamuoyu tarafından da takdir edildiği belirtildi. Ayrıca, bazı Süper Lig kulüplerinin de kendi maçlarında yabancı hakemlerin görev almasını talep etmesi, Fenerbahçe'nin bu yöndeki taleplerinin haklılığını ortaya koyduğu ifade edildi.Fenerbahçe, 25 Şubat 2025 tarihinde TFF'ye yaptığı resmi başvuruda, sezonun geri kalanında tüm maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesini istedi. Kulüp, rakiplerinin de kendileriyle oynayacakları maçlarda yabancı hakemlerin görev alması yönündeki taleplerini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
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fenerbahçe, yabancı hakem, süper lig, trendyol süper lig, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fenerbahçe, yabancı hakem, süper lig, trendyol süper lig, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: Tüm maçlar için resmi başvuru yapıldı

19:05 26.02.2025
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray Fenerbahçe
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Fenerbahçe Spor Kulübü, 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi maçında görev yapan yabancı hakem heyetinin performansını olumlu bulduğunu açıkladı. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi bir başvuruda bulunarak, 2024-2025 sezonunun kalan tüm maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep etti.
Fenerbahçe, kalan tüm lig maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep etti.
Yapılan açıklamada, derbi maçında yabancı hakemlerin gösterdiği performansın Türk futboluna katkı sağladığı ve bu durumun spor kamuoyu tarafından da takdir edildiği belirtildi. Ayrıca, bazı Süper Lig kulüplerinin de kendi maçlarında yabancı hakemlerin görev almasını talep etmesi, Fenerbahçe'nin bu yöndeki taleplerinin haklılığını ortaya koyduğu ifade edildi.
Fenerbahçe, 25 Şubat 2025 tarihinde TFF'ye yaptığı resmi başvuruda, sezonun geri kalanında tüm maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesini istedi. Kulüp, rakiplerinin de kendileriyle oynayacakları maçlarda yabancı hakemlerin görev alması yönündeki taleplerini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı
24 Şubat, 21:57
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