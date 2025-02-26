https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/fenerbahceden-yabanci-hakem-talebi-tum-maclar-icin-resmi-basvuru-yapildi-1094011910.html

Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: Tüm maçlar için resmi başvuru yapıldı

Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi: Tüm maçlar için resmi başvuru yapıldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü, 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi maçında görev yapan yabancı hakem heyetinin performansını olumlu bulduğunu açıkladı. Kulüp... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T19:05+0300

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Fenerbahçe, kalan tüm lig maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep etti.Yapılan açıklamada, derbi maçında yabancı hakemlerin gösterdiği performansın Türk futboluna katkı sağladığı ve bu durumun spor kamuoyu tarafından da takdir edildiği belirtildi. Ayrıca, bazı Süper Lig kulüplerinin de kendi maçlarında yabancı hakemlerin görev almasını talep etmesi, Fenerbahçe'nin bu yöndeki taleplerinin haklılığını ortaya koyduğu ifade edildi.Fenerbahçe, 25 Şubat 2025 tarihinde TFF'ye yaptığı resmi başvuruda, sezonun geri kalanında tüm maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesini istedi. Kulüp, rakiplerinin de kendileriyle oynayacakları maçlarda yabancı hakemlerin görev alması yönündeki taleplerini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

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