https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/galatasaray-ile-fenerbahce-0-0-berabere-kaldi-1093948499.html

Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı

Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ta kıran kırana bir mücadeleye imza attı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

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2025-02-24T21:57+0300

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide gol sesi çıkmayınca maç berabere tamamlandı.Süper Lig'in dev derbisinde ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın ile bulduğu gol, Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda Fenerbahçe, Djiku ve Amrabat'ı oyuna sokarken, Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine Yunus Akgün girdi. Muslera, Djiku ve Oğuz Aydın'ın şutlarında kritik kurtarışlar yaparak Galatasaray'ı gole karşı korudu. Maçın ilerleyen dakikalarında da gol olmayınca derbi 0-0 berabere bitti.Maçın öne çıkan anları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/galatasaray-fenerbahce-derbisi-saat-kacta-1093919307.html

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