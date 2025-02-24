Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı
21:57 24.02.2025 (güncellendi: 23:40 24.02.2025)
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray Fenerbahçe
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ta kıran kırana bir mücadeleye imza attı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, derbide kalan dakikalarda da gol sesi çıkmadı. İki takımda dev derbiden 1 puanla sahadan ayrıldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide gol sesi çıkmayınca maç berabere tamamlandı.
Süper Lig'in dev derbisinde ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın ile bulduğu gol, Szymanski'nin Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda Fenerbahçe, Djiku ve Amrabat'ı oyuna sokarken, Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine Yunus Akgün girdi. Muslera, Djiku ve Oğuz Aydın'ın şutlarında kritik kurtarışlar yaparak Galatasaray'ı gole karşı korudu. Maçın ilerleyen dakikalarında da gol olmayınca derbi 0-0 berabere bitti.
Maçın öne çıkan anları
5. Dakika: Fenerbahçe'nin En-Nesyri, Kostic'in ortasında gelen topu auta attı.
14. Dakika: Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın, topu ağlara gönderdi ancak hakem Vincic, Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
33. Dakika: Galatasaray'da Barış Alper'in ortasında Victor Osimhen yerde kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar penaltı beklerken, hakem Vincic oyunu devam ettirdi.
49. Dakika: Barış Alper'in ortasında Osimhen topa dokunamadı. Kaleye giden topu Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat başarıyla uzaklaştırdı.
52. Dakika: Fenerbahçe tribününden sahaya atılan meşaleler nedeniyle hakem oyunu kısa süreliğine durdurdu.
61. Dakika: Fenerbahçe'de Mourinho, Çağlar Söyüncü ve Szymanski yerine Djiku ve Sofyan Amrabat'ı oyuna soktu.
65. Dakika: Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği topu Muslera son anda kurtardı.
67. Dakika: Fenerbahçe'de Djiku'nun kafa vuruşunu Muslera kurtardı; karambolde top Muslera'da kaldı.
69.Dakika: Gabriel Sara oyundan çıkarken Yunus Akgün oyuna dahil oldu.
85.Dakika: Galatasaray'da Ahmet Kutucu oyuna girdi.
90.Dakika: Hakem Slavko Vincic 5 dakika uzatma verdi.