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Elon Musk, Trump'ın ilk kabine toplantısına katıldı: 'Ülke fiilen iflas edebilir'
Elon Musk, Trump'ın ilk kabine toplantısına katıldı: 'Ülke fiilen iflas edebilir'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısına, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu ve ünlü iş insanı Elon Musk da katıldı. Toplantı, dua ile... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T23:23+0300
2025-02-26T23:23+0300
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Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Elon Musk, tasarruf konusunda açıklama yaptı.İlk kabine toplantısında söz alan Musk, DOGE'nin çalışmalarını anlatarak ülkenin 2 trilyon dolarlık bütçe açığının sürdürülemez olduğunu vurguladı. "Ulusal borcun faizi bile Savunma Bakanlığı harcamalarını aşıyor. Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek" diyen Musk, 2026 mali yılına kadar açığı 1 trilyon dolar azaltmak için her gün 4 milyar dolarlık tasarruf yapılması gerektiğini belirtti.Musk, geçen hafta federal çalışanlara gönderilen ve iş detaylarını talep eden e-postaların 'performans değerlendirmesi' olarak yanlış anlaşıldığını söyledi. Bu e-postaların aslında 'nabız kontrolü' amacı taşıdığını ve ölü ya da 'hayali' çalışanların tespit edilmesine yönelik olduğunu ifade etti.DOGE'nin bütçe açığını kapatmaya yönelik çalışmalarına değinen Musk, bu süreçte çok sayıda eleştiri ve ölüm tehdidi aldığını ancak hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Musk, "Bunu yapabiliriz ve yapacağız da" diyerek kararlılığını gösterdi.
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musk, abd, elon musk, donald trump, kabine, kabine toplantısı, yeni kabine, kabine listesi, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
musk, abd, elon musk, donald trump, kabine, kabine toplantısı, yeni kabine, kabine listesi, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu

Elon Musk, Trump'ın ilk kabine toplantısına katıldı: 'Ülke fiilen iflas edebilir'

23:23 26.02.2025
© AA / Elon Musk XElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / Elon Musk X
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısına, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu ve ünlü iş insanı Elon Musk da katıldı. Toplantı, dua ile başlarken, Musk'ın 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım' (MAGA) sloganı yazılı şapka ve 'Teknik Destek' yazılı tişörtle katılımı dikkat çekti. Musk, toplantıda iflas konusunda uyarı yaptı.
Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Elon Musk, tasarruf konusunda açıklama yaptı.
İlk kabine toplantısında söz alan Musk, DOGE'nin çalışmalarını anlatarak ülkenin 2 trilyon dolarlık bütçe açığının sürdürülemez olduğunu vurguladı. "Ulusal borcun faizi bile Savunma Bakanlığı harcamalarını aşıyor. Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek" diyen Musk, 2026 mali yılına kadar açığı 1 trilyon dolar azaltmak için her gün 4 milyar dolarlık tasarruf yapılması gerektiğini belirtti.
Musk, geçen hafta federal çalışanlara gönderilen ve iş detaylarını talep eden e-postaların 'performans değerlendirmesi' olarak yanlış anlaşıldığını söyledi. Bu e-postaların aslında 'nabız kontrolü' amacı taşıdığını ve ölü ya da 'hayali' çalışanların tespit edilmesine yönelik olduğunu ifade etti.
DOGE'nin bütçe açığını kapatmaya yönelik çalışmalarına değinen Musk, bu süreçte çok sayıda eleştiri ve ölüm tehdidi aldığını ancak hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Musk, "Bunu yapabiliriz ve yapacağız da" diyerek kararlılığını gösterdi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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