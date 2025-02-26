https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/elon-musk-trumpin-ilk-kabine-toplantisina-katildi-ulke-fiilen-iflas-edebilir-1094016481.html
Elon Musk, Trump'ın ilk kabine toplantısına katıldı: 'Ülke fiilen iflas edebilir'
Elon Musk, Trump'ın ilk kabine toplantısına katıldı: 'Ülke fiilen iflas edebilir'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısına, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu ve ünlü iş insanı Elon Musk da katıldı. Toplantı, dua ile... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T23:23+0300
2025-02-26T23:23+0300
2025-02-26T23:23+0300
dünya
musk
abd
elon musk
donald trump
kabine
kabine toplantısı
yeni kabine
kabine listesi
iflas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094016309_16:0:864:477_1920x0_80_0_0_9cd6288c797cb7328152eee49e29d1b6.jpg
Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Elon Musk, tasarruf konusunda açıklama yaptı.İlk kabine toplantısında söz alan Musk, DOGE'nin çalışmalarını anlatarak ülkenin 2 trilyon dolarlık bütçe açığının sürdürülemez olduğunu vurguladı. "Ulusal borcun faizi bile Savunma Bakanlığı harcamalarını aşıyor. Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek" diyen Musk, 2026 mali yılına kadar açığı 1 trilyon dolar azaltmak için her gün 4 milyar dolarlık tasarruf yapılması gerektiğini belirtti.Musk, geçen hafta federal çalışanlara gönderilen ve iş detaylarını talep eden e-postaların 'performans değerlendirmesi' olarak yanlış anlaşıldığını söyledi. Bu e-postaların aslında 'nabız kontrolü' amacı taşıdığını ve ölü ya da 'hayali' çalışanların tespit edilmesine yönelik olduğunu ifade etti.DOGE'nin bütçe açığını kapatmaya yönelik çalışmalarına değinen Musk, bu süreçte çok sayıda eleştiri ve ölüm tehdidi aldığını ancak hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Musk, "Bunu yapabiliriz ve yapacağız da" diyerek kararlılığını gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/abd-baskani-trump-avrupa-birligi-abdye-mahvetmek-icin-kuruldu-1094014934.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094016309_123:0:759:477_1920x0_80_0_0_a6c330425e839a5c775846d929af3bca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
musk, abd, elon musk, donald trump, kabine, kabine toplantısı, yeni kabine, kabine listesi, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
musk, abd, elon musk, donald trump, kabine, kabine toplantısı, yeni kabine, kabine listesi, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu
Elon Musk, Trump'ın ilk kabine toplantısına katıldı: 'Ülke fiilen iflas edebilir'
ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısına, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu ve ünlü iş insanı Elon Musk da katıldı. Toplantı, dua ile başlarken, Musk'ın 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım' (MAGA) sloganı yazılı şapka ve 'Teknik Destek' yazılı tişörtle katılımı dikkat çekti. Musk, toplantıda iflas konusunda uyarı yaptı.
Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Elon Musk, tasarruf konusunda açıklama yaptı.
İlk kabine toplantısında söz alan Musk, DOGE'nin çalışmalarını anlatarak ülkenin 2 trilyon dolarlık bütçe açığının sürdürülemez olduğunu vurguladı. "Ulusal borcun faizi bile Savunma Bakanlığı harcamalarını aşıyor. Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek" diyen Musk, 2026 mali yılına kadar açığı 1 trilyon dolar azaltmak için her gün 4 milyar dolarlık tasarruf yapılması gerektiğini belirtti.
Musk, geçen hafta federal çalışanlara gönderilen ve iş detaylarını talep eden e-postaların 'performans değerlendirmesi' olarak yanlış anlaşıldığını söyledi. Bu e-postaların aslında 'nabız kontrolü' amacı taşıdığını ve ölü ya da 'hayali' çalışanların tespit edilmesine yönelik olduğunu ifade etti.
DOGE'nin bütçe açığını kapatmaya yönelik çalışmalarına değinen Musk, bu süreçte çok sayıda eleştiri ve ölüm tehdidi aldığını ancak hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Musk, "Bunu yapabiliriz ve yapacağız da" diyerek kararlılığını gösterdi.