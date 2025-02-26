https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/elon-musk-trumpin-ilk-kabine-toplantisina-katildi-ulke-fiilen-iflas-edebilir-1094016481.html

Elon Musk, Trump'ın ilk kabine toplantısına katıldı: 'Ülke fiilen iflas edebilir'

Elon Musk, Trump'ın ilk kabine toplantısına katıldı: 'Ülke fiilen iflas edebilir'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısına, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu ve ünlü iş insanı Elon Musk da katıldı. Toplantı, dua ile... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T23:23+0300

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Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Elon Musk, tasarruf konusunda açıklama yaptı.İlk kabine toplantısında söz alan Musk, DOGE'nin çalışmalarını anlatarak ülkenin 2 trilyon dolarlık bütçe açığının sürdürülemez olduğunu vurguladı. "Ulusal borcun faizi bile Savunma Bakanlığı harcamalarını aşıyor. Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek" diyen Musk, 2026 mali yılına kadar açığı 1 trilyon dolar azaltmak için her gün 4 milyar dolarlık tasarruf yapılması gerektiğini belirtti.Musk, geçen hafta federal çalışanlara gönderilen ve iş detaylarını talep eden e-postaların 'performans değerlendirmesi' olarak yanlış anlaşıldığını söyledi. Bu e-postaların aslında 'nabız kontrolü' amacı taşıdığını ve ölü ya da 'hayali' çalışanların tespit edilmesine yönelik olduğunu ifade etti.DOGE'nin bütçe açığını kapatmaya yönelik çalışmalarına değinen Musk, bu süreçte çok sayıda eleştiri ve ölüm tehdidi aldığını ancak hedeflerinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Musk, "Bunu yapabiliriz ve yapacağız da" diyerek kararlılığını gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/abd-baskani-trump-avrupa-birligi-abdye-mahvetmek-icin-kuruldu-1094014934.html

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