https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/abd-baskani-trump-avrupa-birligi-abdye-mahvetmek-icin-kuruldu-1094014934.html

ABD Başkanı Trump: Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu

ABD Başkanı Trump: Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kabine toplantısında Kanada'nın 51. eyaleti olmasını önerirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu 'Vali Trudeau' olarak... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T21:24+0300

2025-02-26T21:24+0300

2025-02-26T21:31+0300

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justin trudeau

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muhafazakar parti (kanada)

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dua

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kabine toplantısı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen ilk kabine toplantısında gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.Toplantıda, ilk olarak Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün geleceğine değinen Trump, bu üssün kontrolünü yeniden ABD’ye devretmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Trump, "Afganistan’a milyarlarca dolar yardım gönderiyoruz, ancak bu pek fazla bilinmiyor. Bagram’ı Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden tutacağız çünkü Çin’in nükleer füzelerinin üretildiği yere sadece bir saatlik mesafedeyiz" dedi.Trump’ın dikkat çeken bir diğer açıklaması ise Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasına yönelik önerisi oldu. Kanada’nın ABD’ye katılmasını desteklediğini belirten Trump, "Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasını öneriyorum. Gümrük vergisi yok, hiçbir engel yok. Onlara askeri koruma da sağlarsak harika olur" dedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu 'çok iyi bir adam' olarak tanımlayan Trump, "Ben ona Vali Trudeau diyorum" ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği’ne de sert eleştirilerde bulunan Trump, Birliğin kuruluş amacının ABD’yi zayıflatmak olduğunu savundu. "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" diyen Trump, Avrupa Birliği’nin ABD’ye yönelik politikalarının olumsuz etkilerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/trump-zelenskiy-nadir-toprak-metalleri-anlasmasini-imzalamak-uzere-cuma-gunu-abdye-gelecek-1094013668.html

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