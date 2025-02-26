https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/abd-baskani-trump-avrupa-birligi-abdye-mahvetmek-icin-kuruldu-1094014934.html
ABD Başkanı Trump: Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu
ABD Başkanı Trump: Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ilk kabine toplantısında Kanada'nın 51. eyaleti olmasını önerirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu 'Vali Trudeau' olarak... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T21:24+0300
2025-02-26T21:24+0300
2025-02-26T21:31+0300
dünya
abd
donald trump
justin trudeau
abd
muhafazakar parti (kanada)
elon musk
dua
kabine
kabine toplantısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094014679_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_b5d7556fe6229f6ea1f6c60106175e81.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen ilk kabine toplantısında gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.Toplantıda, ilk olarak Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün geleceğine değinen Trump, bu üssün kontrolünü yeniden ABD’ye devretmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Trump, "Afganistan’a milyarlarca dolar yardım gönderiyoruz, ancak bu pek fazla bilinmiyor. Bagram’ı Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden tutacağız çünkü Çin’in nükleer füzelerinin üretildiği yere sadece bir saatlik mesafedeyiz" dedi.Trump’ın dikkat çeken bir diğer açıklaması ise Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasına yönelik önerisi oldu. Kanada’nın ABD’ye katılmasını desteklediğini belirten Trump, "Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasını öneriyorum. Gümrük vergisi yok, hiçbir engel yok. Onlara askeri koruma da sağlarsak harika olur" dedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu 'çok iyi bir adam' olarak tanımlayan Trump, "Ben ona Vali Trudeau diyorum" ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği’ne de sert eleştirilerde bulunan Trump, Birliğin kuruluş amacının ABD’yi zayıflatmak olduğunu savundu. "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" diyen Trump, Avrupa Birliği’nin ABD’ye yönelik politikalarının olumsuz etkilerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/trump-zelenskiy-nadir-toprak-metalleri-anlasmasini-imzalamak-uzere-cuma-gunu-abdye-gelecek-1094013668.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094014679_91:0:1158:800_1920x0_80_0_0_f6e86eb7d7c47db54edfde7a2907903c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, justin trudeau, abd, muhafazakar parti (kanada), elon musk, dua, kabine, kabine toplantısı, kabine değişikliği, kabine listesi, kabine değişlikliği, kabine revizyonu
abd, donald trump, justin trudeau, abd, muhafazakar parti (kanada), elon musk, dua, kabine, kabine toplantısı, kabine değişikliği, kabine listesi, kabine değişlikliği, kabine revizyonu
ABD Başkanı Trump: Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu
21:24 26.02.2025 (güncellendi: 21:31 26.02.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, ilk kabine toplantısında Kanada'nın 51. eyaleti olmasını önerirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu 'Vali Trudeau' olarak nitelendirdi. Trump, Avrupa Birliği'ni ABD'yi mahvetmek için kurulduğu şeklinde sert bir dille eleştirerek, misilleme yapamayacaklarını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen ilk kabine toplantısında gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, ilk olarak Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün geleceğine değinen Trump, bu üssün kontrolünü yeniden ABD’ye devretmek için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Trump, "Afganistan’a milyarlarca dolar yardım gönderiyoruz, ancak bu pek fazla bilinmiyor. Bagram’ı Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden tutacağız çünkü Çin’in nükleer füzelerinin üretildiği yere sadece bir saatlik mesafedeyiz" dedi.
Trump’ın dikkat çeken bir diğer açıklaması ise Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olmasına yönelik önerisi oldu. Kanada’nın ABD’ye katılmasını desteklediğini belirten Trump, "Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasını öneriyorum. Gümrük vergisi yok, hiçbir engel yok. Onlara askeri koruma da sağlarsak harika olur" dedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu 'çok iyi bir adam' olarak tanımlayan Trump, "Ben ona Vali Trudeau diyorum" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği’ne de sert eleştirilerde bulunan Trump, Birliğin kuruluş amacının ABD’yi zayıflatmak olduğunu savundu. "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" diyen Trump, Avrupa Birliği’nin ABD’ye yönelik politikalarının olumsuz etkilerini vurguladı.