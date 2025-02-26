https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/adalet-bakani-tunc-yarin-imrali-gorusmesi-sonrasi-aciklama-olabilir-1094010951.html

Adalet Bakanı Tunç: Yarın İmralı görüşmesi sonrası açıklama olabilir

Adalet Bakanı Tunç: Yarın İmralı görüşmesi sonrası açıklama olabilir

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, heyetteki DEM Partili isimlerin yarın... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T18:44+0300

2025-02-26T18:44+0300

2025-02-26T19:46+0300

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adalet bakanlığı

adalet bakanı

abdullah öcalan

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin yarınki İmralı görüşmesi hakkında konuştu.Basın mensuplarına konuşan Bakan Tunç ''Heyetteki Dem partililer yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. Tabi o görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin. Tabi ki sonrasında bir gelişme olabilir. Ancak videolu açıklama mevzuata uygun değil. Terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa, elbette ki bunun muhatabı, terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dem-partinin-ucuncu-imrali-ziyaretine-onay-1094006276.html

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