https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/adalet-bakani-tunc-yarin-imrali-gorusmesi-sonrasi-aciklama-olabilir-1094010951.html
Adalet Bakanı Tunç: Yarın İmralı görüşmesi sonrası açıklama olabilir
Adalet Bakanı Tunç: Yarın İmralı görüşmesi sonrası açıklama olabilir
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, heyetteki DEM Partili isimlerin yarın... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T18:44+0300
2025-02-26T18:44+0300
2025-02-26T19:46+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin yarınki İmralı görüşmesi hakkında konuştu.Basın mensuplarına konuşan Bakan Tunç ''Heyetteki Dem partililer yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. Tabi o görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin. Tabi ki sonrasında bir gelişme olabilir. Ancak videolu açıklama mevzuata uygun değil. Terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa, elbette ki bunun muhatabı, terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dem-partinin-ucuncu-imrali-ziyaretine-onay-1094006276.html
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i̇mralı, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, abdullah öcalan
Adalet Bakanı Tunç: Yarın İmralı görüşmesi sonrası açıklama olabilir
18:44 26.02.2025 (güncellendi: 19:46 26.02.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, heyetteki DEM Partili isimlerin yarın bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, görüşmenin ardından bir açıklama yapılabileceğini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin yarınki İmralı görüşmesi hakkında konuştu.
Basın mensuplarına konuşan Bakan Tunç ''Heyetteki Dem partililer yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. Tabi o görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin. Tabi ki sonrasında bir gelişme olabilir. Ancak videolu açıklama mevzuata uygun değil. Terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa, elbette ki bunun muhatabı, terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak'' dedi.