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DEM Parti'nin üçüncü İmralı ziyaretine onay: Cuma günü kapsamlı açıklama yapılacak
DEM Parti'nin üçüncü İmralı ziyaretine onay: Cuma günü kapsamlı açıklama yapılacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için yaptığı başvuruya onay verdi. Ziyaretin yarın gerçekleşeceği öğrenildi. DEM Parti... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını açıklamıştı.İmralı'ya 3. ziyaret yarınBakanlık tarafından onay verildiği ve ziyaretin yarın gerçekleşeceği bildirildi. Görüşmenin ardından Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelmesi bekleniyor.Cuma günü kapsamlı bir açıklama yapılacakHeyetin ziyaretin ardından 28 Şubat Cuma günü kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.'Yeni bir hayatın eşiğindeyiz'Çağrının görüntülü olmasının pek çok açıdan iyi olacağını düşündüklerini ifade eden Doğan, "Öcalan'dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz." dedi.
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DEM Parti'nin üçüncü İmralı ziyaretine onay: Cuma günü kapsamlı açıklama yapılacak

15:47 26.02.2025 (güncellendi: 16:19 26.02.2025)
© Raşit AydoğanDEM Parti
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Raşit Aydoğan
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Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için yaptığı başvuruya onay verdi. Ziyaretin yarın gerçekleşeceği öğrenildi. DEM Parti heyetinin ziyarete ilişkin 28 Şubat Cuma günü bir açıklama yapacağı bildirildi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını açıklamıştı.

İmralı'ya 3. ziyaret yarın

Bakanlık tarafından onay verildiği ve ziyaretin yarın gerçekleşeceği bildirildi. Görüşmenin ardından Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelmesi bekleniyor.

Cuma günü kapsamlı bir açıklama yapılacak

Heyetin ziyaretin ardından 28 Şubat Cuma günü kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

'Yeni bir hayatın eşiğindeyiz'

Çağrının görüntülü olmasının pek çok açıdan iyi olacağını düşündüklerini ifade eden Doğan, "Öcalan'dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz." dedi.
DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitmek için başvuru yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
POLİTİKA
DEM Parti: Öcalan'ın çağrısı görüntülü yapılsın
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