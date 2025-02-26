https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dem-partinin-ucuncu-imrali-ziyaretine-onay-1094006276.html

DEM Parti'nin üçüncü İmralı ziyaretine onay: Cuma günü kapsamlı açıklama yapılacak

DEM Parti'nin üçüncü İmralı ziyaretine onay: Cuma günü kapsamlı açıklama yapılacak

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için yaptığı başvuruya onay verdi. Ziyaretin yarın gerçekleşeceği öğrenildi. DEM Parti... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T15:47+0300

2025-02-26T15:47+0300

2025-02-26T16:19+0300

politika

dem parti

dem parti imralı heyeti

dem parti

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını açıklamıştı.İmralı'ya 3. ziyaret yarınBakanlık tarafından onay verildiği ve ziyaretin yarın gerçekleşeceği bildirildi. Görüşmenin ardından Öcalan'dan silah bırakma çağrısı gelmesi bekleniyor.Cuma günü kapsamlı bir açıklama yapılacakHeyetin ziyaretin ardından 28 Şubat Cuma günü kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.'Yeni bir hayatın eşiğindeyiz'Çağrının görüntülü olmasının pek çok açıdan iyi olacağını düşündüklerini ifade eden Doğan, "Öcalan'dan gelecek tarihsel açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dem-parti-heyeti-ocalanin-cagrisi-goruntulu-yapilsin-1093994833.html

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