https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/53-kisi-hayatini-kaybetmisti-reyhanli-saldirisinin-faili-terorist-tutuklandi-1094013401.html
53 kişi hayatını kaybetmişti: Reyhanlı saldırısının faili terörist tutuklandı
53 kişi hayatını kaybetmişti: Reyhanlı saldırısının faili terörist tutuklandı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı sınır ötesi... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T19:43+0300
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terör
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MİT tarafından yakalanan Reyhanlı saldırısının faili Temir Dükancı tutuklandı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Dükancı, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Hatay'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunmasını yaptı.Savunmasında, bombalı aracın uzaktan patlatılmasıyla ilgisinin olmadığını iddia eden Dükancı, "Reyhanlı patlamasına benim dahlim, M.G'nin talimatıyla bombayı arabaya yerleştirmek oldu. Bana polisin ve savcının bu olayı takip ettiğini söyledi. O böyle söyleyince bombayı yerleştirmekte bir sakınca görmedim" ifadelerini kullandı. Mihraç Ural ile doğrudan irtibatı olmadığını savunan Dükancı, M.G'nin Ural'a paket gönderdiğini ve onu birkaç kez yanında gördüğünü öne sürdü.MİT'in operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanan Dükancı, Lübnan'a kaçarak Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerine saldırı planladığı ve sahte pasaport arayışında olduğu gerekçesiyle turuncu kategoride Terörden Arananlar Listesi'nde yer alıyordu. Dükancı, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'nitelikli kasten öldürmek' suçlarından tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/munbicte-bomba-yuklu-aracla-teror-saldirisi-17-kisi-oldu-1093311419.html
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reyhanlı, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, terör eylemi, terör örgütü üyeliği, terör finansmanı, terör suçu, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, hatay valiliği
53 kişi hayatını kaybetmişti: Reyhanlı saldırısının faili terörist tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Dükancı, savunmasında bombayı arabaya yerleştirdiğini itiraf ederken, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MİT tarafından yakalanan Reyhanlı saldırısının faili Temir Dükancı tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Dükancı, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Hatay'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunmasını yaptı.
Savunmasında, bombalı aracın uzaktan patlatılmasıyla ilgisinin olmadığını iddia eden Dükancı, "Reyhanlı patlamasına benim dahlim, M.G'nin talimatıyla bombayı arabaya yerleştirmek oldu. Bana polisin ve savcının bu olayı takip ettiğini söyledi. O böyle söyleyince bombayı yerleştirmekte bir sakınca görmedim" ifadelerini kullandı. Mihraç Ural ile doğrudan irtibatı olmadığını savunan Dükancı, M.G'nin Ural'a paket gönderdiğini ve onu birkaç kez yanında gördüğünü öne sürdü.
MİT'in operasyonuyla Suriye-Lübnan sınırında yakalanan Dükancı, Lübnan'a kaçarak Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerine saldırı planladığı ve sahte pasaport arayışında olduğu gerekçesiyle turuncu kategoride Terörden Arananlar Listesi'nde yer alıyordu. Dükancı, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'nitelikli kasten öldürmek' suçlarından tutuklandı.