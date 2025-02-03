https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/munbicte-bomba-yuklu-aracla-teror-saldirisi-17-kisi-oldu-1093311419.html

Münbiç'te bomba yüklü araçla terör saldırısı: 17 kişi öldü

Münbiç'te bomba yüklü araçla terör saldırısı: 17 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Münbiç'te bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T15:45+0300

2025-02-03T15:45+0300

2025-02-03T15:45+0300

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Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde gerçekleştirilen terör eyleminde 17 sivil hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Münbiç'teki 7. saldırıSuriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Patlamada hayatını kaybedenlerin tarım işçisi kadınlar ve çocuklar olduğu belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Bölge sakinleri bugünkü patlamanın, PKK/YPG'den temizlendikten sonra Münbiç'teki 7. patlama olduğunu dile getirdiler. Tarım işçisi kadınlar saldırıda hayatını kaybettiÇevre sakinlerin bombalı aracın tarım işçisi kadınları ve çocukları taşıyan aracın geçişi sorasında patlatıldığını kaydetti. Bölge sakinlerinden Halid Denkez de Münbiç'e yönelik terör saldırılarında kadın ve çocukların yaşamını yitirdiğini söylerken, "Münbiç'in durumu çok zor. Sürekli siviller hayatını kaybediyor. Sivil halk sıkıntı yaşıyor. Sürekli bombalı araç gönderiyorlar. Onların Allah'tan korkuları yok." ifadelerini kullandı.SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/mitten-nokta-operasyonu-besiktas-saldirisinin-planlayicisi-olduruldu-1093300957.html

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