https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/valilikler-duyurdu-yarin-okullar-tatil-edildi-1093981297.html

Valilikler duyurdu: Yarın okullar tatil edildi

Valilikler duyurdu: Yarın okullar tatil edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Kastamonu, Ordu, Giresun ve Bartın'da bazı ilçelerde okullar yarın... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

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Kastamonu, Ordu, Giresun ve Bartın'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildi.Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Kastamonu, Ordu, Giresun ve Bartın'da bazı ilçelerde okullar yarın tatil edilirken, öğrencilerin güvenliği ön planda tutuldu. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde tedbirlerin sürebileceğini belirtti.Kastamonu'da okullar tatil mi?Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İnebolu, Küre ve Şenpazar ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Kar ve buzlanma riski nedeniyle alınan bu karar, öğrencilerin güvenliği için uygulanıyor.Ordu'da yarın okul var mı?Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildi. Kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski göz önünde bulunduruldu.Giresun'da okullar açık mı?Giresun'un Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise belde ve köy okullarında yarın eğitime ara verildi. Kar ve buzlanma riski nedeniyle bu karar alındı.Bartın'da okullar tatil mi?Bartın'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime yarın 1 gün ara verildi. Meteorolojik verilere göre kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle bu karar alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/egitime-kar-engeli-okullarin-tatil-edildigi-sehirlerin-listesi-guncellendi-1093952883.html

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