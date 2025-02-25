Eğitime kar engeli: Okulların tatil edildiği şehirlerin listesi güncellendi

Sinop: İl merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda; Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmiştir. : İl merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda; Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmiştir.

Van: İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. : İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Giresun: İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. : İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Trabzon: İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. : İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Bartın: İl genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. : İl genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir.

Ordu: İl genelinde tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. : İl genelinde tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Samsun: İl genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. : İl genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Kastamonu: Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında; Taşköprü ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmiştir. : Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında; Taşköprü ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmiştir.

Artvin: İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. : İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Zonguldak: İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. : İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Rize: İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. : İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir.