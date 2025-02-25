Eğitime kar engeli: Okulların tatil edildiği şehirlerin listesi güncellendi
© AA12 ilde eğitime kar engeli
© AA
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Türkiye genelinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini göstermeyi sürdürüyor. Peki hangi illerde 25 Şubat Salı günü okullar tatil edildi? Birçok şehirde eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Soğuk ve kuvvetli kar yağışı birçok ilde etkisini bu haftada sürdürecek. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Ankara başta olmak üzere yeniden kar alarmı verildi. Öte yandan Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok ilde 25 Şubat Salı günü eğitime ara verildi.
Sinop: İl merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda; Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmiştir.
Van: İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Giresun: İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
Trabzon: İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.
Bartın: İl genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir.
Ordu: İl genelinde tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
Samsun: İl genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir.
Kastamonu: Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt ve Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında; Taşköprü ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verilmiştir.
Artvin: İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir.
Zonguldak: İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Rize: İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir.
Tokat: Niksar ilçesinde eğitime 1 gün ara verilmiştir.