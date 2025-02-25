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Meteoroloji'den 'tam havalar ısınacak' derken yeni uyarı: Kar gidiyor, çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji'den 'tam havalar ısınacak' derken yeni uyarı: Kar gidiyor, çok kuvvetli sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Şubat 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı! Türkiye genelinde yağmur, sağanak ve kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak ancak mevsim normallerinin altında kalacak.
2025-02-25T07:52+0300
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25 Şubat 2025 hava tahminlerine göre yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. İzmir, Muğla, Manisa, Sinop, Edirne’nin güney kesimleri ve Antalya’nın batı kıyılarında sağanak yağış beklenirken, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis olayları yaşanırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Sıcaklıklar artıyor ama mevsim normallerinin altında kalıyorMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 3 ila 5 derece artacak. Ancak bu artışa rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.Buzlanma, don ve çığ tehlikesi i̇çin uyarıDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Aynı zamanda kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.Meteoroloji, Artvin ve Rize için "turuncu kodlu" uyarı yayınladı. Bu bölgelerde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.Bugün hava durumuMarmara bölgesi:Parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale, Balıkesir ve Edirne’nin güney kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.Ege bölgesi:İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.Akdeniz bölgesi:Batı kıyılarında yağmur beklenirken, iç kesimlerde pus ve sis görülecek.İç Anadolu bölgesi:Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat!Karadeniz bölgesi:Sinop, Rize ve Artvin’de yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi var.Doğu Anadolu bölgesi:Kars ve Ardahan’da kar yağışı bekleniyor. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi devam ediyor.Güneydoğu Anadolu bölgesi:Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve sis etkili olabilir.Denizlerde hava durumuDoğu Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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Meteoroloji'den 'tam havalar ısınacak' derken yeni uyarı: Kar gidiyor, çok kuvvetli sağanak geliyor

07:52 25.02.2025
© AAİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 25 Şubat'ta Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bazı bölgelerde yağmur, sağanak ve kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak ancak mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı!
25 Şubat 2025 hava tahminlerine göre yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. İzmir, Muğla, Manisa, Sinop, Edirne’nin güney kesimleri ve Antalya’nın batı kıyılarında sağanak yağış beklenirken, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis olayları yaşanırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıklar artıyor ama mevsim normallerinin altında kalıyor

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 3 ila 5 derece artacak. Ancak bu artışa rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesi i̇çin uyarı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Aynı zamanda kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.
Meteoroloji, Artvin ve Rize için "turuncu kodlu" uyarı yayınladı. Bu bölgelerde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.

Bugün hava durumu

Marmara bölgesi:

Parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale, Balıkesir ve Edirne’nin güney kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 11°C, güney kesimleri yağmurlu
Kocaeli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege bölgesi:

İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.
İzmir: 12°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Muğla: 10°C, yağmurlu
Denizli: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz bölgesi:

Batı kıyılarında yağmur beklenirken, iç kesimlerde pus ve sis görülecek.
Antalya: 12°C, batı kıyıları yağmurlu
Adana: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 11°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu bölgesi:

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat!
Ankara: 5°C, parçalı bulutlu
Konya: 6°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 7°C, parçalı bulutlu

Karadeniz bölgesi:

Sinop, Rize ve Artvin’de yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi var.
Trabzon: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize: 5°C, kar yağışlı
Samsun: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu bölgesi:

Kars ve Ardahan’da kar yağışı bekleniyor. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi devam ediyor.
Erzurum: -7°C, parçalı bulutlu
Kars: -8°C, akşam saatlerinde kar yağışlı
Van: -4°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu bölgesi:

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve sis etkili olabilir.
Diyarbakır: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 6°C, parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

Denizlerde hava durumu

Doğu Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Batı Karadeniz: Çok bulutlu, rüzgar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar güneyden 3 ila 5 kuvvetinde
Ege: Sağanak yağışlı, rüzgar güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde
Akdeniz: Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde
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