https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/meteorolojiden-tam-havalar-isinacak-derken-yeni-uyari-kar-gidiyor-cok-kuvvetli-saganak-geliyor-1093954036.html
Meteoroloji'den 'tam havalar ısınacak' derken yeni uyarı: Kar gidiyor, çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji'den 'tam havalar ısınacak' derken yeni uyarı: Kar gidiyor, çok kuvvetli sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Şubat 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı! Türkiye genelinde yağmur, sağanak ve kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak ancak mevsim normallerinin altında kalacak.
2025-02-25T07:52+0300
2025-02-25T07:52+0300
2025-02-25T07:52+0300
yaşam
don
sabah
meteoroloji
izmir
muğla
rize
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091322281_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_01dde100e2ab8efe1235628b79a0a854.jpg
25 Şubat 2025 hava tahminlerine göre yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. İzmir, Muğla, Manisa, Sinop, Edirne’nin güney kesimleri ve Antalya’nın batı kıyılarında sağanak yağış beklenirken, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis olayları yaşanırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Sıcaklıklar artıyor ama mevsim normallerinin altında kalıyorMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 3 ila 5 derece artacak. Ancak bu artışa rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.Buzlanma, don ve çığ tehlikesi i̇çin uyarıDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Aynı zamanda kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.Meteoroloji, Artvin ve Rize için "turuncu kodlu" uyarı yayınladı. Bu bölgelerde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.Bugün hava durumuMarmara bölgesi:Parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale, Balıkesir ve Edirne’nin güney kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.Ege bölgesi:İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.Akdeniz bölgesi:Batı kıyılarında yağmur beklenirken, iç kesimlerde pus ve sis görülecek.İç Anadolu bölgesi:Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat!Karadeniz bölgesi:Sinop, Rize ve Artvin’de yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi var.Doğu Anadolu bölgesi:Kars ve Ardahan’da kar yağışı bekleniyor. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi devam ediyor.Güneydoğu Anadolu bölgesi:Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve sis etkili olabilir.Denizlerde hava durumuDoğu Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/egitime-kar-engeli-okullarin-tatil-edildigi-sehirlerin-listesi-guncellendi-1093952883.html
izmir
muğla
rize
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091322281_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_78ffd3f4f515fccd34242dc3c8ce64ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 25 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 25 şubat hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu
Meteoroloji'den 'tam havalar ısınacak' derken yeni uyarı: Kar gidiyor, çok kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 25 Şubat'ta Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bazı bölgelerde yağmur, sağanak ve kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak ancak mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı!
25 Şubat 2025 hava tahminlerine göre yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. İzmir, Muğla, Manisa, Sinop, Edirne’nin güney kesimleri ve Antalya’nın batı kıyılarında sağanak yağış beklenirken, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis olayları
yaşanırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi
bulunuyor.
Sıcaklıklar artıyor ama mevsim normallerinin altında kalıyor
Meteoroloji
verilerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 3 ila 5 derece artacak.
Ancak bu artışa rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.
Buzlanma, don ve çığ tehlikesi i̇çin uyarı
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Aynı zamanda kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.
Meteoroloji, Artvin ve Rize için "turuncu kodlu" uyarı yayınladı. Bu bölgelerde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.
Parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale, Balıkesir ve Edirne’nin güney kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul:
7°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne:
11°C, güney kesimleri yağmurlu
Kocaeli:
8°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.
İzmir:
12°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Denizli:
10°C, parçalı ve çok bulutlu
Batı kıyılarında yağmur beklenirken, iç kesimlerde pus ve sis görülecek.
Antalya:
12°C, batı kıyıları yağmurlu
Adana:
12°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay:
11°C, parçalı bulutlu
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat!
Ankara:
5°C, parçalı bulutlu
Konya:
6°C, parçalı bulutlu
Eskişehir:
7°C, parçalı bulutlu
Sinop, Rize ve Artvin’de yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi
var.
Trabzon:
6°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun:
7°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars ve Ardahan’da kar yağışı bekleniyor.
Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi
devam ediyor.
Erzurum:
-7°C, parçalı bulutlu
Kars:
-8°C, akşam saatlerinde kar yağışlı
Van:
-4°C, parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu bölgesi:
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve sis etkili olabilir.
Diyarbakır:
6°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep:
6°C, parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa:
7°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Batı Karadeniz:
Çok bulutlu, rüzgar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde
Marmara:
Parçalı ve çok bulutlu, rüzgar güneyden 3 ila 5 kuvvetinde
Ege:
Sağanak yağışlı, rüzgar güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde
Akdeniz:
Parçalı bulutlu, rüzgar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde