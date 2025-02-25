https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/meteorolojiden-tam-havalar-isinacak-derken-yeni-uyari-kar-gidiyor-cok-kuvvetli-saganak-geliyor-1093954036.html

Meteoroloji'den 'tam havalar ısınacak' derken yeni uyarı: Kar gidiyor, çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den 'tam havalar ısınacak' derken yeni uyarı: Kar gidiyor, çok kuvvetli sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Şubat 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı! Türkiye genelinde yağmur, sağanak ve kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak ancak mevsim normallerinin altında kalacak.

2025-02-25T07:52+0300

2025-02-25T07:52+0300

2025-02-25T07:52+0300

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25 Şubat 2025 hava tahminlerine göre yurt genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. İzmir, Muğla, Manisa, Sinop, Edirne’nin güney kesimleri ve Antalya’nın batı kıyılarında sağanak yağış beklenirken, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan’da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis olayları yaşanırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Sıcaklıklar artıyor ama mevsim normallerinin altında kalıyorMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 3 ila 5 derece artacak. Ancak bu artışa rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.Buzlanma, don ve çığ tehlikesi i̇çin uyarıDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Aynı zamanda kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı.Meteoroloji, Artvin ve Rize için "turuncu kodlu" uyarı yayınladı. Bu bölgelerde yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.Bugün hava durumuMarmara bölgesi:Parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale, Balıkesir ve Edirne’nin güney kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.Ege bölgesi:İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.Akdeniz bölgesi:Batı kıyılarında yağmur beklenirken, iç kesimlerde pus ve sis görülecek.İç Anadolu bölgesi:Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat!Karadeniz bölgesi:Sinop, Rize ve Artvin’de yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi var.Doğu Anadolu bölgesi:Kars ve Ardahan’da kar yağışı bekleniyor. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi devam ediyor.Güneydoğu Anadolu bölgesi:Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve sis etkili olabilir.Denizlerde hava durumuDoğu Karadeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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