Kamuda yarı zamanlı çalışma geliyor: Doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma

Kamuda çalışanlar ve memurlar, doğumdan sonra 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma yapabilecek. Bununla ilgili yönetmelik taslağı hazırlandı. 25.02.2025, Sputnik Türkiye

Kamuda esnek çalışma ve yarım zamanlı çalışma için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığında esnek çalışma düzenlemesi için bürokratlar biraya geldi. Toplantıya , Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.Toplantıda; kamuda esnek çalışma modellerine ilişkin alternatifler görüşüldü. Bu modele ilişkin olarak dünya örnekleri ve uygulamalarının incelenmesine ve Türkiye' ye özgü model geliştirilmesi ve kamuda esnek çalışmanın uygulanabilirliği tartışıldı.Doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 43 üncü maddesinde ; "Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilmesi hüküm altına alınmıştı.Yönetmelik hazırlanıyorYönetmelik çıkmadığı için kamu çalışanları doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamıyor .Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ilişkin yönetmelik hazırlanıyor. İİşte Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaya ilişkin yönetmelik:BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında belirlemektir.KapsamMADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan memurlar hakkında uygulanır.DayanakMADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;a) Kanun: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,b) Kurum: Memurun görev yapmakta olduğu kamu kurum veya kuruluşunu,c) Mecburi ilköğretim çağı: 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca belirlenen dönemde ilkokula başlama tarihini,c) Normal haftalık çalışma süresi: 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi veya ilgili mevzuatı uyarınca memurlar için belirlenen haftalık çalışma süresini,d) Yarım zamanlı çalışma: Doğum sonrası yarım zamanlı çalışmayı,e) Yetkili amir: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında sorumlu ve yetkili olan üst yöneticiyi veya üst yönetici tarafından hizmet birimleri itibarıyla yetki verilen amiri,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMDoğum Halinde Yarım Zamanlı ÇalışmaYarım zamanlı çalışma dönemiMADDE 5- (1) Doğum yapan memurun yarım zamanlı çalışma dönemi, doğum sonrası analık izninin veya Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemdir.(2) Eşi doğum yapan memurun yarım zamanlı çalışma dönemi, babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemdir. Yararlanma şartlarıMADDE 6- (1) Doğum halinde yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun;a) Kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması,b) Çocuğunun sağ olması,c) Bu Yönetmeliğin 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması,ç) Kadro unvanının bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer almıyor olması,şarttır.MüracaatMADDE 7- (1) Memur, yarım zamanlı çalışma döneminin herhangi bir periyodunda, yarım zamanlı çalışmayı talep edebilir. Bu talebi, yarım zamanlı çalışmaya başlamadan bir ay önce dilekçe ile kurumuna bildirir. Dilekçede, çalışma usulü ile günlük çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş tercihi de belirtilir.DeğerlendirmeMADDE 8- (1) Müracaatlar, yararlanma şartlarına uygunluk yönünden değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirme neticesinde memurun çalışma usulü ve günlük çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi yetkili amir tarafından belirlenir.Yarım zamanlı çalışma esaslarıMADDE 9- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memur, bu maddenin üçüncü veya dördüncü fıkralarında belirtilen çalışma usullerinden birine göre çalıştırılır.(2) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenir.(3) Memurun haftalık çalışma süresi, haftada üç günü ve günde sekiz saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilir. Bu şekilde çalışan memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi farklı da belirlenebilir.(4) Memurun haftalık çalışma süresi, günde üç saatten az olmamak kaydıyla günlere bölünebilir. Bu şekilde çalışan memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi farklı da belirlenebilir.(5) Memur, ilgili mevzuat uyarınca tespit edilen günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri dışında ve öğle dinlenme süresinde çalışamaz.(6) Günlük çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi günlere göre farklı belirlenebilir.(7) Yetkili amir, memurun talebi veya hizmet ihtiyacına göre memurun günlük çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi ile çalışma usulünde, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa değişiklik yapabilir.(8) Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmaz. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım zamanlı çalışma hakkından istekleri üzerine her iki eş de faydalanır. Eşler, bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde yararlanabilir.(9) Memur, aylıksız izin hariç olmak üzere, çalışma saatleri içinde kalan yıllık izin, hastalık ve mazeret izni ile diğer izinlerde geçen süreler ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yarım zamanlı çalışmış sayılır.(10) Yarım zamanlı çalışan kadın memura ayrıca süt izni verilmez. Yer değiştirme suretiyle veya naklen atanma haliMADDE 10- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmakta olan memurun kurum içinde aynı veya farklı kadro unvanına yer değiştirme suretiyle atanması veya başka kurumda bulunan aynı veya farklı kadro unvanına naklen atanması ve atanılan kadro unvanının bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer almaması halinde memur yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmaya devam eder. Ancak, memurun bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü veya dördüncü fıkralarındaki çalışma usullerinden hangisine göre çalışacağı ile günlük çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi memurun talebi veya hizmet ihtiyacına göre yetkili amir tarafından bir ay içinde yeniden belirlenebilir.Vekaleten atanma veya görevlendirme haliMADDE 11- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurun bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarına vekaleten atanması veya görevlendirilmesi halinde, memur bu süre içinde yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaya devam eder.Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerMADDE 12- (1) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan memurun yarım zamanlı çalışma esasları, normal haftalık çalışma süresinin yarısı dikkate alınarak kurum tarafından düzenlenir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMEvlat Edinme Halinde Yarım Zamanlı ÇalışmaYarım zamanlı çalışma dönemiMADDE 13- (1) Evlat edinme halinde memurun yarım zamanlı çalışma dönemi, evlat edinilen çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya Kanunun 104 üncü maddesinin(A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemdir.Yararlanma şartlarıMADDE 14- (1) Evlat edinme halinde, çocuğun sağ olması kaydıyla, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun;a) Bir çocuğu eşiyle birlikte evlat edinmesi veya bekar ya da evli memurların bir çocuğu münferit olarak evlat edinmesi ya da memur olmayan eşinin bir çocuğu münferit olarak evlat edinmesi,b) Bu Yönetmeliğin 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması,c) Kadro unvanının bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer almıyor olması,şarttır.Yarım zamanlı çalışma esaslarıMADDE 15- (1) Evlat edinme halinde memur, yarım zamanlı çalışma hakkından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli, Geçici ve Son HükümlerYarım zamanlı çalışma hakkının sona erme halleriMADDE 16- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkı memurun;a) Bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarına yer değiştirme suretiyle veya naklen atanması,b) Kadro unvanının bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarına eklenmesi,c) Çocuğunun hayatını kaybetmesi,ç) Evlatlık ilişkisinin kaldırılması,d) Normal zamanlı çalışmaya dönme talebi,e) Çocuğunun ilköğretime başlaması,f) Çocuğunun ilköğretime başlamaması halinde, ilgili mevzuata göre ilköğretime başlaması gereken dönemin sona ermesi,halinde sona erer.(2) Memur, yarım zamanlı çalışma hakkının birinci fıkranın (a) bendine göre sona ermesi halinde atamanın tebellüğ edildiği tarihi; (b) bendine göre sona ermesi halinde mevzuat değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihi; (c) bendine göre sona ermesi halinde çocuğun hayatını kaybettiği tarihi; (ç) bendine göre sona ermesi halinde evlatlık ilişkisinin kaldırıldığı tarihi; (d) bendine göre sona ermesi halinde talep tarihini; (e) bendine göre sona ermesi halinde çocuğun ilköğretime başlama tarihini ve (f) bendine göre sona ermesi halinde çocuğun ilköğretime başlaması gereken dönemin sona erme tarihini izleyen aybaşından itibaren normal zamanlı çalışmaya döner.Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımını kesmeyen durumlarMADDE 17- (1) Yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmakta iken aylıksız izne ayrılan memur aylıksız izin bitiminde yarım zamanlı çalışma hakkını kullanmaya devam eder.(2) Memur, yarım zamanlı çalışma hakkının 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre sona ermesinden sonra kadro unvanının bu Yönetmeliğin eki cetvellerden çıkarılması veya bu Yönetmeliğin eki cetvellerde yer almayan bir kadro unvanına atanması halinde isteği üzerine aynı çocuk için bu haktan tekrar yararlanır.Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak memurlarMADDE 18- (1) Bu Yönetmeliğin eki (I) sayılı Cetvelde yer alan memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamaz.Memuriyetten önce gerçekleşen doğum veya evlat edinmeMADDE 19- (1) Doğumun veya evlat edinmenin Devlet memurluğuna atanmadan önce gerçekleşmesi halinde memur, göreve başlamak kaydıyla, yarım zamanlı çalışma dönemi içinde talebi üzerine bu haktan yararlanır.Mali ve sosyal haklarMADDE 20- (1) Yarım zamanlı çalışan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Diğer personelMADDE 21- (1) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim elemanları, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki(II) sayılı Cetvelde yer alan sözleşmeli personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve ilgili mevzuatında tabi olduğu hükümler hususunda Kanuna atıf yapılan personel de doğum veya evlat edinme sebebiyle yarım zamanlı çalışma hakkından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.(2) Birinci fıkrada belirtilen personelden bu Yönetmeliğin eki (II) sayılı Cetvelde yer alanlar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamaz.BildirimMADDE 22- (1) Kurumlar, yarım zamanlı çalışan memurlar ile normal zamanlı çalışmaya dönen memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı ve teşkilat bazında en geç otuz gün içinde e-Uygulama yolu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirir.Tereddütlerin giderilmesiMADDE 23 Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.Yürürlük tarihinden önce gerçekleşen doğum veya evlat edinmeGEÇİCİ MADDE 1- (1) Doğum veya evlat edinmenin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleşmesi halinde memur, talebi üzerine bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yarım zamanlı çalışma dönemi içinde bu haktan yararlanır.YürürlükMADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

