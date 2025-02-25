https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/dunyanin-en-buyuk-yolcu-ucaginin-ilk-turk-kadin-kaptan-pilotu-gokce-kubra-yildirim-oldu-1093970644.html
Dünyanın en büyük yolcu uçağının ilk Türk kadın kaptan pilotu Gökçe Kübra Yıldırım oldu
Dünyanın en büyük yolcu uçağının ilk Türk kadın kaptan pilotu Gökçe Kübra Yıldırım oldu
Sputnik Türkiye
Gökçe Kübra Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T15:14+0300
2025-02-25T15:14+0300
2025-02-25T15:14+0300
yaşam
airbus a380
kaptan pilot
gökçe kübra yıldırım
kadın kaptan pilot
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Gökçe Kübra Yıldırım büyük bir başarıya imza atarak, dünyanın en büyük yolcu uçağı A380'de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu. THY'nin ardından kariyerine Dubai'de devam ediyorSabah'ın haberine göre, THY Teknik’te staj yaptığı dönemde gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeye karar veren, eğitimlerinin ardından THY’nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başlayan Yıldırım, daha sonra kariyerine Dubai’de devam etme kararı aldı.Her adım, her zorluk bana çok şey kattıYıldırım’ın yaklaşık 12 yıl önce başladığı gökyüzü kariyerinde bugün dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı A380’de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu. Duygularını paylaşan Yıldırım ‘’Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen hep arkamda olan herkese teşekkür ederim ‘’ ifadelerini kullandı.
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airbus a380, kaptan pilot, gökçe kübra yıldırım, kadın kaptan pilot
airbus a380, kaptan pilot, gökçe kübra yıldırım, kadın kaptan pilot
Dünyanın en büyük yolcu uçağının ilk Türk kadın kaptan pilotu Gökçe Kübra Yıldırım oldu
Gökçe Kübra Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu.
Gökçe Kübra Yıldırım büyük bir başarıya imza atarak, dünyanın en büyük yolcu uçağı A380'de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu.
THY'nin ardından kariyerine Dubai'de devam ediyor
Sabah'ın haberine göre, THY Teknik’te staj yaptığı dönemde gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeye karar veren, eğitimlerinin ardından THY’nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başlayan Yıldırım, daha sonra kariyerine Dubai’de devam etme kararı aldı.
Her adım, her zorluk bana çok şey kattı
Yıldırım’ın yaklaşık 12 yıl önce başladığı gökyüzü kariyerinde bugün dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı A380’de kaptan pilot koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilot oldu. Duygularını paylaşan Yıldırım ‘’Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen hep arkamda olan herkese teşekkür ederim ‘’ ifadelerini kullandı.