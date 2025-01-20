https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ucakta-aci-anons-havada-dogan-bebek-kurtarilamadi-1092876421.html

Uçakta acı anons: Havada doğan bebek kurtarılamadı

Uçakta acı anons: Havada doğan bebek kurtarılamadı

Sputnik Türkiye

Pegasus Havayolları’nın Sabiha Gökçen-Gazipaşa seferini yapan uçağında 5 aylık hamile yolcu, erken doğum yaptı. Doğum sırasında bebek hayatını kaybederken uçak... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T19:50+0300

2025-01-20T19:50+0300

2025-01-20T19:50+0300

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Sabiha Gökçen-Gazipaşa seferini yapan yolcu uçağında 5 aylık hamile yolcu erken doğum yaptı.HavaHaber'e göre; 18 Ocak Cumartesi günü PC-2070 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Gazipaşa seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçaktaki 5 aylık hamile olduğu öğrenilen yolcu aniden rahatsızlandı. İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun erken doğum yapacağı anlaşılınca uçak içerisinde doktor anonsu yapıldı. Uçakta bulunan doktor ile kabin ekibi, erken doğumu gerçekleştirdi. Doğum sırasında bebek hayatını kaybederken, uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek geri döneceğini iletti. Pilot’un hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede, 5 aylık hamile yolcunun erken doğum yaptığını ve bebeğin vefat ettiğini bildirdi. Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, bebeğini kaybeden yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/ucaktan-iner-inmez-gozaltina-alindi-calinan-bilgileri-hayatini-karartiyordu-1092870401.html

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