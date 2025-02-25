https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/chpli-ozturkmenden-ucuz-et-iddiasi-brezilyada-getirilen-ithal-et-kofteci-yusuf-burger-king-ve-mc-1093969334.html
CHP'li Öztürkmen'den ucuz et iddiası: 'Brezilya'dan ithal edilen et Köfteci Yusuf, Burger King ve Mc Donalds'a gitti'
CHP'li Öztürkmen'den ucuz et iddiası: 'Brezilya'dan ithal edilen et Köfteci Yusuf, Burger King ve Mc Donalds'a gitti'
Sputnik Türkiye
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Brezilya'dan getirilen 8 bin 900 büyük baş hayvanın Köfteci Yusuf, Mc Donalds ve Burger King'e satıldığını öne... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T15:12+0300
2025-02-25T15:12+0300
2025-02-25T15:15+0300
poli̇ti̇ka
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
ucuz et
köfteci yusuf
burger king
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CHP'li Öztürkmen, Brezilya'dan ithal edilen etin büyük payının Köfteci Yusuf, Mc Donalds ve Burger King'e verildiğini öne sürdü.CHP'li isimden ucuz et iddiasıCHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 'devlet eliyle getirilen ithal ucuz etler vatandaşa değil seçilmiş büyük şirketlere dağıtılıyor' diyerek ellerinde belge olduğunu dile getirdi.'İnsanlarımız en fazla 260-280 TL'den et alabilirdi'Brezilya'dan getirilen 8 bin 912 büyük baş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat'ta İskenderun Limanı’na yanaştığını belirten Öztürkmen, “İthal hayvanların hangi firmalara ne kadar verildiğini gösteren listeye ulaştık. Liste başında Köfteci Yusuf yer alıyor. 3’üncü ve 4’üncü sırada ise Burger King ve McDonald's'a et tedariği sağlayan şirketler bulunuyor. Bu etler doğrudan vatandaşa sunulmuş olsa, insanlarımız en fazla 260-280 TL'den et alabilir” dedi.'İthal hayvanların verildiği şirketlerin listesine ulaştık'Öztürkmen Türkiye'ye getirilen etler hakkında şu açıklamayı yaptı:'Türk üreticisi ise bitme noktasında'Etin neden özel şirketlere satıldığını sorgulayan Öztürkmen "AKP iktidarı Et ve Süt Kurumu üzerinden ithal ettiği ucuz etleri doğrudan satışa sunsa, vatandaş en fazla 260-280 TL'den et alabilecek. Zaten, et ithalatını 'Vatandaş ucuz et yiyecek' propagandasıyla başlatmamışlar mıydı? O zaman milyarlarca lira harcanarak getirilen ucuz ithal etler neden vatandaşın mutfağına değil de özel şirketlerin kasasına giriyor? Neden ucuz et vatandaşa değil de Köfteci Yusuf’a, Burger King ve McDonald’s’ın tedarikçilerine gidiyor. Diğer yandan et ithalatıyla yerli üreticimizi çökerten, yerli üretimi baltalayan iktidar, milyarlarca lira kaynağı yabancı çiftçinin cebine dolduruyor. Hâlbuki ithalata harcanan devasa para, Türk çiftçisine destek olarak verilse, ucuz yem imkânı sağlansa, hem yerli üretim aratacak hem de vatandaş ucuz et imkânına kavuşacak. Görüldüğü gibi Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle yürütülen et ve canlı hayvan ithalatında kazanan seçilmiş belli büyük firmalar ve yabancı çiftçiler! Türk üreticisi ise bitme noktasında. Vatandaşımız ise kasabın önünden geçemiyor! Bu kışın soğuğunda ucuz et kuyruklarında bekliyorlar. Daha geçen günlerde Erzurum’da -5 derecede saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızın içler acısı hali basına yansıdı. İthal et üzerinden yapılan büyük vurgunun peşini bırakmayacağız.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bakanlik-guncel-listesini-acikladi-bir-gidada-daha-domuz-eti-tespit-edildi-unlu-baharatcinin-urunu-1093841057.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ucuz et, köfteci yusuf, burger king
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ucuz et, köfteci yusuf, burger king
CHP'li Öztürkmen'den ucuz et iddiası: 'Brezilya'dan ithal edilen et Köfteci Yusuf, Burger King ve Mc Donalds'a gitti'
15:12 25.02.2025 (güncellendi: 15:15 25.02.2025)
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Brezilya'dan getirilen 8 bin 900 büyük baş hayvanın Köfteci Yusuf, Mc Donalds ve Burger King'e satıldığını öne sürdü.
CHP'li Öztürkmen, Brezilya'dan ithal edilen etin büyük payının Köfteci Yusuf, Mc Donalds ve Burger King'e verildiğini öne sürdü.
CHP'li isimden ucuz et iddiası
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 'devlet eliyle getirilen ithal ucuz etler vatandaşa değil seçilmiş büyük şirketlere dağıtılıyor' diyerek ellerinde belge olduğunu dile getirdi.
'İnsanlarımız en fazla 260-280 TL'den et alabilirdi'
Brezilya'dan getirilen 8 bin 912 büyük baş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat'ta İskenderun Limanı’na yanaştığını belirten Öztürkmen, “İthal hayvanların hangi firmalara ne kadar verildiğini gösteren listeye ulaştık. Liste başında Köfteci Yusuf yer alıyor. 3’üncü ve 4’üncü sırada ise Burger King ve McDonald's'a et tedariği sağlayan şirketler bulunuyor. Bu etler doğrudan vatandaşa sunulmuş olsa, insanlarımız en fazla 260-280 TL'den et alabilir” dedi.
'İthal hayvanların verildiği şirketlerin listesine ulaştık'
Öztürkmen Türkiye'ye getirilen etler hakkında şu açıklamayı yaptı:
“Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Brezilya'dan ithal edilen 8 bin 912 büyük baş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat günü İskenderun Limanı'na yanaştığını gazeteci Sadettin İnan'ın yazısıyla öğrendik. Bu son parti canlı hayvan ithalatını inceledikçe skandalın boyutu ortaya çıktı. Çünkü ithal hayvanların verildiği şirketlerin listesine ulaştık. Liste başında 400 büyük baş hayvanla Köfteci Yusuf yer alıyor. 320 hayvanla 3. sırada ise Burger King'i bünyesinde barındıran TAB Gıda'nın alt şirketlerden biri olan EKUR A.Ş bulunuyor. Hemen ardından 4. sıradaki alıcı ise 240 büyükbaş hayvanla Namet firması bulunuyor. Piyasa dengesini bozduğu suçlamasıyla Rekabet Kurulu tarafından geçen yıl 72 milyon TL cezaya çarptırılan Namet aynı zamanda McDonald's'ın et tedarikçisi. Firmalara dağıtılan canlı hayvanların kilogram satış fiyatı ise sadece 175 TL."
'Türk üreticisi ise bitme noktasında'
Etin neden özel şirketlere satıldığını sorgulayan Öztürkmen "AKP iktidarı Et ve Süt Kurumu üzerinden ithal ettiği ucuz etleri doğrudan satışa sunsa, vatandaş en fazla 260-280 TL'den et alabilecek. Zaten, et ithalatını 'Vatandaş ucuz et yiyecek' propagandasıyla başlatmamışlar mıydı? O zaman milyarlarca lira harcanarak getirilen ucuz ithal etler neden vatandaşın mutfağına değil de özel şirketlerin kasasına giriyor? Neden ucuz et vatandaşa değil de Köfteci Yusuf’a, Burger King ve McDonald’s’ın tedarikçilerine gidiyor. Diğer yandan et ithalatıyla yerli üreticimizi çökerten, yerli üretimi baltalayan iktidar, milyarlarca lira kaynağı yabancı çiftçinin cebine dolduruyor. Hâlbuki ithalata harcanan devasa para, Türk çiftçisine destek olarak verilse, ucuz yem imkânı sağlansa, hem yerli üretim aratacak hem de vatandaş ucuz et imkânına kavuşacak. Görüldüğü gibi Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle yürütülen et ve canlı hayvan ithalatında kazanan seçilmiş belli büyük firmalar ve yabancı çiftçiler! Türk üreticisi ise bitme noktasında. Vatandaşımız ise kasabın önünden geçemiyor! Bu kışın soğuğunda ucuz et kuyruklarında bekliyorlar. Daha geçen günlerde Erzurum’da -5 derecede saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızın içler acısı hali basına yansıdı. İthal et üzerinden yapılan büyük vurgunun peşini bırakmayacağız.” dedi.