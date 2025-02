https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/chpli-ozturkmenden-ucuz-et-iddiasi-brezilyada-getirilen-ithal-et-kofteci-yusuf-burger-king-ve-mc-1093969334.html

CHP'li Öztürkmen'den ucuz et iddiası: 'Brezilya'dan ithal edilen et Köfteci Yusuf, Burger King ve Mc Donalds'a gitti'

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Brezilya'dan getirilen 8 bin 900 büyük baş hayvanın Köfteci Yusuf, Mc Donalds ve Burger King'e satıldığını öne... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

CHP'li Öztürkmen, Brezilya'dan ithal edilen etin büyük payının Köfteci Yusuf, Mc Donalds ve Burger King'e verildiğini öne sürdü.CHP'li isimden ucuz et iddiasıCHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 'devlet eliyle getirilen ithal ucuz etler vatandaşa değil seçilmiş büyük şirketlere dağıtılıyor' diyerek ellerinde belge olduğunu dile getirdi.'İnsanlarımız en fazla 260-280 TL'den et alabilirdi'Brezilya'dan getirilen 8 bin 912 büyük baş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat'ta İskenderun Limanı’na yanaştığını belirten Öztürkmen, “İthal hayvanların hangi firmalara ne kadar verildiğini gösteren listeye ulaştık. Liste başında Köfteci Yusuf yer alıyor. 3’üncü ve 4’üncü sırada ise Burger King ve McDonald's'a et tedariği sağlayan şirketler bulunuyor. Bu etler doğrudan vatandaşa sunulmuş olsa, insanlarımız en fazla 260-280 TL'den et alabilir” dedi.'İthal hayvanların verildiği şirketlerin listesine ulaştık'Öztürkmen Türkiye'ye getirilen etler hakkında şu açıklamayı yaptı:'Türk üreticisi ise bitme noktasında'Etin neden özel şirketlere satıldığını sorgulayan Öztürkmen "AKP iktidarı Et ve Süt Kurumu üzerinden ithal ettiği ucuz etleri doğrudan satışa sunsa, vatandaş en fazla 260-280 TL'den et alabilecek. Zaten, et ithalatını 'Vatandaş ucuz et yiyecek' propagandasıyla başlatmamışlar mıydı? O zaman milyarlarca lira harcanarak getirilen ucuz ithal etler neden vatandaşın mutfağına değil de özel şirketlerin kasasına giriyor? Neden ucuz et vatandaşa değil de Köfteci Yusuf’a, Burger King ve McDonald’s’ın tedarikçilerine gidiyor. Diğer yandan et ithalatıyla yerli üreticimizi çökerten, yerli üretimi baltalayan iktidar, milyarlarca lira kaynağı yabancı çiftçinin cebine dolduruyor. Hâlbuki ithalata harcanan devasa para, Türk çiftçisine destek olarak verilse, ucuz yem imkânı sağlansa, hem yerli üretim aratacak hem de vatandaş ucuz et imkânına kavuşacak. Görüldüğü gibi Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle yürütülen et ve canlı hayvan ithalatında kazanan seçilmiş belli büyük firmalar ve yabancı çiftçiler! Türk üreticisi ise bitme noktasında. Vatandaşımız ise kasabın önünden geçemiyor! Bu kışın soğuğunda ucuz et kuyruklarında bekliyorlar. Daha geçen günlerde Erzurum’da -5 derecede saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızın içler acısı hali basına yansıdı. İthal et üzerinden yapılan büyük vurgunun peşini bırakmayacağız.” dedi.

