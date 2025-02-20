Bakanlık güncel listesini açıkladı: Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi, ünlü baharatçının ürünü de ifşa edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: ‘Tüketiciler marketfiyati.org.tr internet sitesi sayesinde fiyat karşılaştırması yapılabilecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
Yeni konut projesinin detayları belli oldu
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
‘Türkiye’de futbol, futbol olmaktan çıkartıldı’
19:07
83 dk
HAVA DURUMU
Beklenen kar geldi!
20:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 açıklaması
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
GÜN ORTASI
Ebrar Sitesi davasında karar çıktı
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
14:16
3 dk
ANKARA FARKI
İç politikadaki gelişmeler
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
YAZI - YORUM ÖZEL
Cem Gürdeniz: ‘Zelenski rejimi yakında değişecek’
18:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Kırmızı et fiyatlarına sessiz zam
19:23
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bakanlik-guncel-listesini-acikladi-bir-gidada-daha-domuz-eti-tespit-edildi-unlu-baharatcinin-urunu-1093841057.html
Bakanlık güncel listesini açıkladı: Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi, ünlü baharatçının ürünü de ifşa edildi
Bakanlık güncel listesini açıkladı: Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi, ünlü baharatçının ürünü de ifşa edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Açıklanan listede peynir, bal, köfte, çay ve... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T15:33+0300
2025-02-20T15:33+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
adana
konya
köfteci yusuf
adana kebap
haberler
türkiye
son dakika
domuz eti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088998163_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0c37e29afb57544a466a589ea763b225.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenen sağlığı tehlikeye düşürülebilecek gıdalar ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri soncunda, Konya'da faaliyet gösteren "Muhtar Hanımın Yeri" adlı restoranda satılan Adana köftelerde domuz eti tespit edildi. Aynı şekilde Adana kebabında da domuz etine rastlandığı belirtildi.Daha önce açıklanan listede, Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde de domuz eti bulunmuştu.Denetimler sonucunda farklı kategorilerde pek çok gıda ürününde insan sağlığını tehdit edebilecek maddeler tespit edildi. İşte bazı dikkat çeken bulgular:İşte sağlığı tehlikeye atan markalar ve ürünleri...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/meteoroloji-haritayi-guncelledi-afaddan-istanbul-dahil-33-kente-sari-ve-turuncu-alarm-buyuk-kar-1093838683.html
türkiye
adana
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088998163_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043aec6ba73099df67f06b3cb1504789.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, adana, konya, köfteci yusuf, adana kebap, haberler, türkiye, son dakika, domuz eti, kekik, baharat
tarım ve orman bakanlığı, adana, konya, köfteci yusuf, adana kebap, haberler, türkiye, son dakika, domuz eti, kekik, baharat

Bakanlık güncel listesini açıkladı: Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi, ünlü baharatçının ürünü de ifşa edildi

15:33 20.02.2025
© AAAdana kebap
Adana kebap - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Açıklanan listede peynir, bal, köfte, çay ve baharat gibi birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Ünlü baharatçının kekik ürününde yabancı madde tespit edilirken Konya'da bulunan bir restoranın Adana köftesinde domuz etine rastlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenen sağlığı tehlikeye düşürülebilecek gıdalar ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri soncunda, Konya'da faaliyet gösteren "Muhtar Hanımın Yeri" adlı restoranda satılan Adana köftelerde domuz eti tespit edildi. Aynı şekilde Adana kebabında da domuz etine rastlandığı belirtildi.
Daha önce açıklanan listede, Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde de domuz eti bulunmuştu.
Denetimler sonucunda farklı kategorilerde pek çok gıda ürününde insan sağlığını tehdit edebilecek maddeler tespit edildi. İşte bazı dikkat çeken bulgular:
Necatibey Tam Yağlı Ayçiçek Çeşnili Eritme Peyniri: Natamisin maddesi tespit edildi.
Bağdat Baharatları Kekik Ürünü: Yabancı madde içerdiği belirlendi.
Alparslan 1983 Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk: Kanatlı eti tespiti yapıldı.
İşte sağlığı tehlikeye atan markalar ve ürünleri...
© FotoğrafBakanlık listesi1
Bakanlık listesi1 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
Bakanlık listesi1
© Fotoğraf
© FotoğrafBakanlık listesi 2
Bakanlık listesi 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
Bakanlık listesi 2
© Fotoğraf
İstanbul son dakika kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
TÜRKİYE
Meteoroloji haritayı güncelledi: AFAD'dan İstanbul dahil 33 kente sarı ve turuncu alarm, büyük kar yağışı geliyor
14:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала