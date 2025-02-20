https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bakanlik-guncel-listesini-acikladi-bir-gidada-daha-domuz-eti-tespit-edildi-unlu-baharatcinin-urunu-1093841057.html

Bakanlık güncel listesini açıkladı: Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi, ünlü baharatçının ürünü de ifşa edildi

Bakanlık güncel listesini açıkladı: Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi, ünlü baharatçının ürünü de ifşa edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Açıklanan listede peynir, bal, köfte, çay ve... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T15:33+0300

2025-02-20T15:33+0300

2025-02-20T15:33+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenen sağlığı tehlikeye düşürülebilecek gıdalar ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri soncunda, Konya'da faaliyet gösteren "Muhtar Hanımın Yeri" adlı restoranda satılan Adana köftelerde domuz eti tespit edildi. Aynı şekilde Adana kebabında da domuz etine rastlandığı belirtildi.Daha önce açıklanan listede, Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde de domuz eti bulunmuştu.Denetimler sonucunda farklı kategorilerde pek çok gıda ürününde insan sağlığını tehdit edebilecek maddeler tespit edildi. İşte bazı dikkat çeken bulgular:İşte sağlığı tehlikeye atan markalar ve ürünleri...

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/meteoroloji-haritayi-guncelledi-afaddan-istanbul-dahil-33-kente-sari-ve-turuncu-alarm-buyuk-kar-1093838683.html

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