https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bakanlik-guncel-listesini-acikladi-bir-gidada-daha-domuz-eti-tespit-edildi-unlu-baharatcinin-urunu-1093841057.html
Bakanlık güncel listesini açıkladı: Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi, ünlü baharatçının ürünü de ifşa edildi
Bakanlık güncel listesini açıkladı: Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi, ünlü baharatçının ürünü de ifşa edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Açıklanan listede peynir, bal, köfte, çay ve... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T15:33+0300
2025-02-20T15:33+0300
2025-02-20T15:33+0300
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tarım ve orman bakanlığı
adana
konya
köfteci yusuf
adana kebap
haberler
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son dakika
domuz eti
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenen sağlığı tehlikeye düşürülebilecek gıdalar ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri soncunda, Konya'da faaliyet gösteren "Muhtar Hanımın Yeri" adlı restoranda satılan Adana köftelerde domuz eti tespit edildi. Aynı şekilde Adana kebabında da domuz etine rastlandığı belirtildi.Daha önce açıklanan listede, Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde de domuz eti bulunmuştu.Denetimler sonucunda farklı kategorilerde pek çok gıda ürününde insan sağlığını tehdit edebilecek maddeler tespit edildi. İşte bazı dikkat çeken bulgular:İşte sağlığı tehlikeye atan markalar ve ürünleri...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/meteoroloji-haritayi-guncelledi-afaddan-istanbul-dahil-33-kente-sari-ve-turuncu-alarm-buyuk-kar-1093838683.html
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tarım ve orman bakanlığı, adana, konya, köfteci yusuf, adana kebap, haberler, türkiye, son dakika, domuz eti, kekik, baharat
tarım ve orman bakanlığı, adana, konya, köfteci yusuf, adana kebap, haberler, türkiye, son dakika, domuz eti, kekik, baharat
Bakanlık güncel listesini açıkladı: Bir gıdada daha domuz eti tespit edildi, ünlü baharatçının ürünü de ifşa edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Açıklanan listede peynir, bal, köfte, çay ve baharat gibi birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi. Ünlü baharatçının kekik ürününde yabancı madde tespit edilirken Konya'da bulunan bir restoranın Adana köftesinde domuz etine rastlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenen sağlığı tehlikeye düşürülebilecek gıdalar ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri soncunda, Konya'da faaliyet gösteren "Muhtar Hanımın Yeri" adlı restoranda satılan Adana köftelerde domuz eti tespit edildi. Aynı şekilde Adana kebabında da domuz etine rastlandığı belirtildi.
Daha önce açıklanan listede, Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde de domuz eti bulunmuştu.
Denetimler sonucunda farklı kategorilerde pek çok gıda ürününde insan sağlığını tehdit edebilecek maddeler tespit edildi. İşte bazı dikkat çeken bulgular:
Necatibey Tam Yağlı Ayçiçek Çeşnili Eritme Peyniri
: Natamisin maddesi
tespit edildi.
Bağdat Baharatları Kekik Ürünü
: Yabancı madde içerdiği
belirlendi.
Alparslan 1983 Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
: Kanatlı eti tespiti yapıldı
.
İşte sağlığı tehlikeye atan markalar ve ürünleri...