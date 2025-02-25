https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/80-yillik-perakende-devi-iflas-ediyor-tum-magazalarini-kapatacak-1093955701.html
80 yıllık perakende devi iflas Ediyor: Tüm mağazalarını kapatacak
80 yıllık perakende devi iflas Ediyor: Tüm mağazalarını kapatacak
Sputnik Türkiye
ABD’nin en büyük kumaş ve el işi perakendecilerinden biri olan Joann, iflas sürecine girerek tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. 80 yılı aşkın süredir hizmet... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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Kumaş ve el sanatları perakendecisi Joann, 80 yılı aşkın bir geçmişe sahip olmasına rağmen finansal zorluklar nedeniyle iflas bayrağını çekti. Şirket, ABD genelindeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.Hudson, Ohio merkezli perakendeci, 2024 yılının Ocak ayında ikinci kez 11. Bölüm iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Ancak tüketici talebindeki durgunluk ve stok sıkıntıları nedeniyle finansal yapısını düzeltemeyen şirket, iflas sürecine devam ederek tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.İflas süreci ve kapanış planlarıJoann, ilk olarak mağazalarının açık kalacağını taahhüt etmişti. Ancak, bu ayın başlarında yapılan açıklamada 500 mağazanın, yani ülke genelindeki lokasyonlarının yarısından fazlasının kapatılacağı belirtildi.Şirket, GA Group’un kazanan teklif sahibi olarak Joann’ın tüm varlıklarını satın aldığını ve mağaza kapanış sürecinin resmen başladığını duyurdu.Bu süreçte, Joann mağazalarında ve online platformlarda tasfiye satışları yapılacak. Şirket, son satışlarını birkaç hafta içinde tamamlamayı hedeflediğini açıkladı.Joann’ın resmi açıklamasıJoann, web sitesinde yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Şirket, mağaza kapanış tarihleri ve web sitesindeki değişiklikler hakkında detayların en kısa sürede duyurulacağını bildirdi.İflasın nedenleri: Düşük tüketici talebi ve stok problemleriJoann’ın iflas kararında artan operasyonel zorluklar, tüketici talebindeki durgunluk ve stok yetersizliği belirleyici oldu.Joann online satışlarını sürdürecek mi?Şirket, kapanış sürecine girse de Joann.com ve mobil uygulamanın bir süre daha aktif kalacağını duyurdu. Ancak bu platformların ne kadar süreyle açık kalacağına dair net bir bilgi verilmedi.Mağaza kapanışları ile birlikte kumaş, örgü malzemeleri ve el işi ürünlerinde büyük tasfiye indirimleri bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/altin-fiyatlarinda-tarihi-rekor-gram-ve-ons-altin-kac-tl-oldu-1093955395.html
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abd, ohio, elektron (şirket), iflas, iflas
80 yıllık perakende devi iflas Ediyor: Tüm mağazalarını kapatacak
ABD’nin en büyük kumaş ve el işi perakendecilerinden biri olan Joann, iflas sürecine girerek tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. 80 yılı aşkın süredir hizmet veren şirket, artan operasyonel zorluklar, stok sıkıntısı ve düşük tüketici talebi nedeniyle faaliyetlerini sonlandırıyor.
Kumaş ve el sanatları perakendecisi Joann, 80 yılı aşkın bir geçmişe sahip olmasına rağmen finansal zorluklar nedeniyle iflas bayrağını çekti. Şirket, ABD genelindeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.
Hudson, Ohio
merkezli perakendeci, 2024 yılının Ocak ayında ikinci kez 11. Bölüm iflas koruma başvurusunda bulunmuştu.
Ancak tüketici talebindeki durgunluk ve stok sıkıntıları nedeniyle finansal yapısını düzeltemeyen şirket, iflas sürecine devam ederek tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
İflas süreci ve kapanış planları
Joann, ilk olarak mağazalarının açık kalacağını taahhüt etmişti. Ancak, bu ayın başlarında yapılan açıklamada 500 mağazanın, yani ülke genelindeki lokasyonlarının yarısından fazlasının kapatılacağı belirtildi.
Şirket, GA Group’un kazanan teklif sahibi olarak Joann’ın tüm varlıklarını satın aldığını ve mağaza kapanış sürecinin resmen başladığını duyurdu.
Bu süreçte, Joann mağazalarında ve online platformlarda tasfiye satışları
yapılacak. Şirket
, son satışlarını birkaç hafta içinde tamamlamayı hedeflediğini
açıkladı.
Joann’ın resmi açıklaması
Joann, web sitesinde yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şirketi ayakta tutabilmek için yönetim ekibimiz, yönetim kurulumuz ve yasal danışmanlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi. Ancak operasyonları sürdüremeyeceğimiz noktaya geldik. Tüm paydaşlarımız üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirerek, kapanış sürecini düzenli bir şekilde yönetmeye kararlıyız."
Şirket, mağaza kapanış tarihleri ve web sitesindeki değişiklikler hakkında detayların en kısa sürede duyurulacağını bildirdi.
İflasın nedenleri: Düşük tüketici talebi ve stok problemleri
Joann’ın iflas kararında artan operasyonel zorluklar, tüketici talebindeki durgunluk ve stok yetersizliği belirleyici oldu.
ABD ekonomisindeki dalgalanmalar
, perakende sektörünü olumsuz etkiledi.
Kumaş ve el işi ürünlerine olan talep düşerken
, şirketin gelirleri azaldı.
Stok sıkıntıları
, mağaza operasyonlarını zorlaştırdı.
Mart 2024’te özel bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Joann
, finansal krizden çıkamayarak Ocak 2025’te tekrar iflas başvurusu yaptı.
Joann online satışlarını sürdürecek mi?
Şirket, kapanış sürecine girse de Joann.com ve mobil uygulamanın bir süre daha aktif kalacağını duyurdu. Ancak bu platformların ne kadar süreyle açık kalacağına dair net bir bilgi verilmedi.
Mağaza kapanışları ile birlikte kumaş, örgü malzemeleri ve el işi ürünlerinde büyük tasfiye indirimleri bekleniyor.