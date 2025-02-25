https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/altin-fiyatlarinda-tarihi-rekor-gram-ve-ons-altin-kac-tl-oldu-1093955395.html

Altın fiyatlarında tarihi rekor: Gram ve Ons altın kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında tarihi rekor: Gram ve Ons altın kaç TL oldu?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, hem ons hem de gram bazında tarihi seviyelere ulaşarak yatırımcısını sevindirdi. Ancak rekor sonrası küçük çaplı bir geri çekilme yaşandı... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T08:13+0300

2025-02-25T08:13+0300

2025-02-25T08:13+0300

ekonomi

donald trump

abd

kapalıçarşı

çin

abd merkez bankası (fed)

fed

altın

gram altın

külçe altın

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Küresel piyasalarda altın fiyatları, yatırımcıların riskten kaçınmasıyla birlikte yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Ons ve gram altın, son dönemde tarihi seviyelere çıkarken, piyasada küçük çaplı bir düşüş yaşandı.Bu yükselişin başlıca sebepleri arasında, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları, zayıflayan ekonomik veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentisi yer alıyor.ABD-Çin Gerilimi ve Fed Politikaları Altını DestekliyorABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik yatırım ve ticaret hamlelerini artırırken, küresel piyasalarda belirsizlik hakim olmaya başladı. ABD ve Çin arasındaki ekonomik rekabetin giderek kızışması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed)’in temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen bir diğer önemli faktör oldu.Ayrıca, ABD’de gerçekleştirilen iki yıllık tahvil ihalesine gelen rekor talep, düşen hazine getirileri ile birleşerek altın fiyatlarının yükselişine katkı sağladı.Ons altında son durumOns altın, güne 2.950 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde:Gram altında güncel fiyatlarGram altın, yatırımcıların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Güne 3.456 TL seviyesinden başlayan gram altın:Kapalıçarşı’da gram altın kaç TL?İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın alım ve satım fiyatlarında farklılık gösteriyor:Altın yükselmeye devam edecek mi?Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının derinleşmesi, Fed’in faiz politikalarındaki değişiklikler ve küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yeni rekorlar kırabileceğini belirtiyor.Önümüzdeki günlerde küresel piyasaların izleyeceği en kritik gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı, Çin ile olan ticari ilişkiler ve ABD ekonomisindeki verilerin seyri olacak.

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