https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/altin-fiyatlarinda-tarihi-rekor-gram-ve-ons-altin-kac-tl-oldu-1093955395.html
Altın fiyatlarında tarihi rekor: Gram ve Ons altın kaç TL oldu?
Altın fiyatlarında tarihi rekor: Gram ve Ons altın kaç TL oldu?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, hem ons hem de gram bazında tarihi seviyelere ulaşarak yatırımcısını sevindirdi. Ancak rekor sonrası küçük çaplı bir geri çekilme yaşandı... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T08:13+0300
2025-02-25T08:13+0300
2025-02-25T08:13+0300
ekonomi
donald trump
abd
kapalıçarşı
çin
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altın
gram altın
külçe altın
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Küresel piyasalarda altın fiyatları, yatırımcıların riskten kaçınmasıyla birlikte yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Ons ve gram altın, son dönemde tarihi seviyelere çıkarken, piyasada küçük çaplı bir düşüş yaşandı.Bu yükselişin başlıca sebepleri arasında, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları, zayıflayan ekonomik veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentisi yer alıyor.ABD-Çin Gerilimi ve Fed Politikaları Altını DestekliyorABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik yatırım ve ticaret hamlelerini artırırken, küresel piyasalarda belirsizlik hakim olmaya başladı. ABD ve Çin arasındaki ekonomik rekabetin giderek kızışması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed)’in temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen bir diğer önemli faktör oldu.Ayrıca, ABD’de gerçekleştirilen iki yıllık tahvil ihalesine gelen rekor talep, düşen hazine getirileri ile birleşerek altın fiyatlarının yükselişine katkı sağladı.Ons altında son durumOns altın, güne 2.950 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde:Gram altında güncel fiyatlarGram altın, yatırımcıların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Güne 3.456 TL seviyesinden başlayan gram altın:Kapalıçarşı’da gram altın kaç TL?İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın alım ve satım fiyatlarında farklılık gösteriyor:Altın yükselmeye devam edecek mi?Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının derinleşmesi, Fed’in faiz politikalarındaki değişiklikler ve küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yeni rekorlar kırabileceğini belirtiyor.Önümüzdeki günlerde küresel piyasaların izleyeceği en kritik gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı, Çin ile olan ticari ilişkiler ve ABD ekonomisindeki verilerin seyri olacak.
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Altın fiyatlarında tarihi rekor: Gram ve Ons altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları, hem ons hem de gram bazında tarihi seviyelere ulaşarak yatırımcısını sevindirdi. Ancak rekor sonrası küçük çaplı bir geri çekilme yaşandı. ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi, Fed'in faiz politikası ve ekonomik belirsizlikler, altını güvenli liman haline getirerek talebi artırıyor. İşte güncel fiyatlar ve piyasa analizi!
Küresel piyasalarda altın fiyatları, yatırımcıların riskten kaçınmasıyla birlikte yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Ons ve gram altın, son dönemde tarihi seviyelere çıkarken, piyasada küçük çaplı bir düşüş yaşandı.
Bu yükselişin başlıca sebepleri arasında, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları, zayıflayan ekonomik veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentisi
yer alıyor.
ABD-Çin Gerilimi ve Fed Politikaları Altını Destekliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik yatırım ve ticaret hamlelerini artırırken, küresel piyasalarda belirsizlik hakim olmaya başladı. ABD ve Çin arasındaki ekonomik rekabetin giderek kızışması, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.
Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed)
’in temmuz ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesi
, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen
bir diğer önemli faktör oldu.
Ayrıca, ABD’de gerçekleştirilen iki yıllık tahvil ihalesine gelen rekor talep, düşen hazine getirileri ile birleşerek altın fiyatlarının yükselişine katkı sağladı.
Ons altın, güne 2.950 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde:
Şu anki fiyat:
2.943 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Gram altında güncel fiyatlar
Gram altın, yatırımcıların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Güne 3.456 TL seviyesinden başlayan gram altın:
Şu anki fiyat:
3.451 TL seviyesinde işlem görüyor.
Kapalıçarşı’da gram altın kaç TL?
İstanbul Kapalıçarşı’da gram altın
alım ve satım fiyatlarında farklılık gösteriyor:
Altın yükselmeye devam edecek mi?
Uzmanlar, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının derinleşmesi, Fed’in faiz politikalarındaki değişiklikler ve küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının yeni rekorlar kırabileceğini belirtiyor.
Önümüzdeki günlerde küresel piyasaların izleyeceği en kritik gelişmeler
, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı, Çin ile olan ticari ilişkiler ve ABD ekonomisindeki verilerin seyri olacak.